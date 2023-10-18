Удар по больнице в секторе Газа. Жертвы, протесты и международная реакция

Взрыв в больнице

Вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил об израильском ударе по баптисткой больнице Аль-Ахли. В результате, как изначально рассказали в ведомстве, погибли от 200 до 300 человек. Телеканал Al Jazeera сообщил, что число жертв может превышать 500 человек. Телеканал Al Arabiya позднее рассказал о 800 жертвах. Точное число людей, находящихся в больнице в момент удара, вряд ли было известно, отмечала Русская служба Би-Би-Си.

Израильская армия (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к удару по больнице и заявляет, что ответственность за него несет террористическая группировка «Исламский джихад». Военные рассказали, что группировка вела ракетный обстрел территории Израиля и одна из ракет упала на больницу, и опубликовали видео с дронов — на кадрах, как сообщается, видно здание больницы после взрыва. Представители ЦАХАЛ также заявили, что на месте детонации нет характерной для применяемых Израилем боеприпасов воронки, но видны повреждения от осколочной боевой части, которыми оснащают ракеты палестинские боевики. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари опубликовал карту с траекторией полета палестинских ракет, одна из которых, как утверждается, попала в больницу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также возложил ответственность за взрыв в больнице на «Исламский джихад». «Чтобы весь мир знал: это варварские террористы в Газе атаковали больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и собственных детей», — сказал он.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас возложил ответственность за удар на Израиль и назвал произошедшее в больнице «резней». Он объявил трехдневный траур.

Протесты

Сотни палестинцев вышли на акции протеста на Западном берегу реки Иордан, сообщает Al Jazeera. Демонстрации прошли, в частности, в Ливане, Иране, Турции, Иордании и Сирии.

Так, в Стамбуле собравшиеся перед зданием генерального консульства Израиля протестующие сначала забросали его яйцами, а затем сожгли израильский флаг, сообщает Anadolu. По данным агентства, многотысячные протесты также прошли в других турецких городах.

В ливанском Бейруте протестующие собрались у зданий американской и французских дипмиссий. Также протестующие попытались взять штурмом здание представительства ООН. Местная полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Кроме того, протесты прошли у зданий посольств Великобритании и Франции в Тегеране, передает Al Arabiya со ссылкой на корреспонденте AFP. Собравшиеся кричали «Смерть Франции и Англии!» Они забросали яйцами здание французской дипмиссии.

Пропалестинские и антиизраильские манифестации прошли и в Германии, в Берлине. Как сообщила местная полиция, протестующие поджигали предметы на проезжей части и использовали пиротехнику, имели место и столкновения с полицией.

Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля и призвало мусульман по всему миру выходить на акции протеста.

Палестинская группировка «Исламский джихад» призвала сторонников выйти на протесты к израильским посольствам по всему миру, передает Al Jazeera. «Каждый обязан участвовать в массовых демонстрациях, не покидать улицы и противостоять оккупационным посольствам и странам, которые его поддерживают», — говорится в заявлении.

Международная реакция

Король Иордании Абдалла II отменил четырехсторонний саммит, посвященный палестино-израильскому конфликту, с президентом США Джо Байденом и лидерами арабских стран, который должен был пройти в Аммане. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади. Позже телеканал CNN подтвердил отмену визита Байдена. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас также отменил встречу с американским президентом.

С обвинениями в адрес Израиля в связи с ударом по больнице в Газе, в частности, выступили:

президент Египта

король Иордании

президент Сирии

президент Кубы

правительство Ирака

МИД Турции

МИД Венесуэлы

глава комиссии Африканского союза

президент Ирана заявил, что вместе с Израилем ответственность несут США

Саудовская Аравия

Осудили удар по больнице, но не стали обвинять в этом Израиль:

глава дипломатии Евросоюза

президент Франции

МИД Нидерландов

МИД Испании

МИД Великобритании

МИД Японии

США

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Израиль должен доказать непричастность к удару по больнице в Газе, предоставив спутниковые снимки. Она отметила, что Россия квалифицирует удар как преступление и «акт расчеловечивания».

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