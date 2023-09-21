«‎Чтобы выжить, жертвам приходится идентифицироваться с абьюзером»‎

Государственное и бытовое насилие похожи. Так считает профессор психологии «‎Свободного университета»‎ и бостонского Cambridge College Елена Черепанов. Задолго до начала войны она написала книгу о посттоталитарной России и конфликте поколений в обществах, переживших «политический абьюз», а в 2023 году — статью «Когда мы перестанем переизбирать диктаторов?‎». Согласно ее исследованиям, диктаторы и абьюзеры используют одни и те же механизмы, а значит, и в поведении пострадавших много общего. Например, часто после освобождения жертва продолжает выстраивать такие же абьюзивные отношения или, буквально по названию статьи, — переизбирать диктаторов. Впрочем, есть и хорошие новости — инструменты борьбы с политическими и домашними тиранами тоже могут быть общими. И они известны. По просьбе «Холода» ‎журналистка и писательница Дарья Луганская поговорила с Черепанов о том, как жизнь при тоталитаризме меняет психику людей и как сопротивляться политическому и межличностному абьюзу, когда кажется, что сопротивление бесполезно.

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Как именно репрессивные режимы влияют на психику людей?

— Оба этих типа режимов используют «hard tactics» (жесткие методы. — Прим. «‎Холода»): насилие, устрашение, преследование людей или принуждение. Оба режима возникают в результате «абьюза политической власти» — намеренного злоупотребление властными полномочиями, дискриминации и ущемления прав несогласных и маргинализированных групп.

Но есть и отличия. Диктаторы пытаются контролировать поведение своих граждан. Диктаторов обычно боятся и ненавидят. Тут все более или менее просто. Тоталитарные лидеры стараются контролировать не только поведение, но и то, что люди думают и чувствуют, поэтому такие режимы не только убивают физически, но и убивают души людей.

В тоталитарных государствах жесткие методы тоже присутствуют, но они дополняются еще и «soft power» (мягкой силой. — Прим. «‎Холода»). Среди таких тактик: промывка мозгов («brainwashing»); «mind games» — когда черное называют белым; газлайтинг — когда человека убеждают в том, что с ним что-то не так. Противиться «мягким тактикам» очень трудно, потому что они вызывают замешательство и сомнение в реальности собственной памяти и восприятия. Эти практики основаны на индоктринации, идеологизации и политизации всего что происходит. Индоктринация означает, что все политизируется, включая науку, здравоохранение, обучение, спорт и вообще каждодневную жизнь. Все становится политическим символом.

При тоталитарных режимах, в отличие от диктатур, по крайней мере часть населения любит, а то и боготворит лидера, который их очевидно мучает и манипулирует ими.

Вот уже и сходство с домашним абьюзом.

— Да, в поисках объяснений этому факту я обратилась к изучению механизмов абьюза и нашла много психологических параллелей между политическим и домашним насилием.

Стратегии и цели в политическом абьюзе такие же, как на межличностном уровне, — абьюзер в межличностных отношениях точно так же использует мягкую силу, добиваясь власти над мыслями и чувствами своих жертв. При этом все делается только ради установки и поддержания контроля и укрепления своей власти — и никаких других объяснений тому, что происходит, не может быть.

Нынешняя Россия — тоталитарна?

— Мне трудно сказать наверняка, потому что я давно не живу в России. Но я, конечно, замечаю усиление тоталитарных и националистических тенденций — что меня очень беспокоит и пугает.

Увидеть зрелый тоталитаризм сейчас можно в так называемых деструктивных культах, в которых последователи объединены одной большой идеей и считают своей миссией и счастьем отдать за нее свою жизнь и жизнь своих детей.

Мне трудно себе представить, что при существующей циркуляции информации, с учетом прошлого опыта и уровня образования, в России это возможно. Остается большое количество независимо мыслящих людей, которые по разным причинам не поддаются гипнозу, верят своим суждениям и сохраняют критический взгляд.

Я знаю, что у многих есть ощущение, что тоталитарный режим уже настал. Они распознают индоктринацию и «‎двойное мышление», когда захватническая агрессия представляется как освободительная война. И, конечно, хронический страх. У политических тактик тоталитаризма есть еще одно сходство с домашним насилием — непредсказуемость. Жертва не может знать, когда и по какому поводу ее накажут.

Абьюз вызывает у людей конфликтующие мысли и чувства, а также желание построить непротиворечивую картину мира — то есть найти объяснение абьюзу. На самом деле на вопрос «почему надо мной издеваются?» есть только один релевантный ответ: потому что могут.

О каких именно конфликтующих чувствах вы говорите?

— Чтобы выжить, жертвам приходится идентифицироваться с абьюзером. Это важно, чтобы предугадать его действия. Так человек оказывается ментально зависим от абьюзера, который начинает занимать в его жизни важнейшее место. В какой-то момент человек уже не видит себя как отдельную личность со своими желаниями и потребностями.

В психологии травмы есть такое понятие, как «trauma bonding», или «травматическая привязка», которая по механизмам невероятно похожа на культ личности. В случае абьюза в межличностных отношениях жертва начинает полностью фиксироваться на абьюзере и создает невероятно интенсивную эмоциональную связь с ним. Kак реакция на созависимость возникает уверенность, что абьюзер не может ничего сделать неправильно. Если абьюзер что-то делает, значит, это имеет смысл.

Кстати, я вижу подобное в российских медиа. Я часто слышу от политических комментаторов: «Путин думает», «Путин хочет»… Как только жертва пытается залезть в голову насильника — это всегда плохой прогноз, и это означает, что «стокгольмский синдром» уже начал формироваться. Человек, который не является преступником сам, никогда не поймет, что в голове у преступника. Да это и не нужно. Пытаясь понять, мы идентифицируемся с агрессором. Это порочная тактика объясняет циклы насилия — когда жертва превращается в агрессора.

То есть жертве не стоит изучать абьюзера?

— Как я уже сказала, для жертвы должно быть неважно, что преступник думает, чувствует и хочет. Эти размышления о том, почему и зачем человек это делает, и попытки понять агрессора отвлекают и забирают энергию от решения проблем. Если на вас кто-то идет с топором — это не лучший момент, чтобы попытаться понять его чувства, думать о его психологии и тяжелом дворовом детстве. Это не поможет принять правильное решение о том, что делать сейчас в ситуации опасности. Единственное, о чем важно думать, это о том, какие действия нужно предпринять, чтобы защитить себя и обезвредить абьюзера.

Как можно разорвать связь с абьюзером? Я спрашиваю и про власть, и про абьюзивного партнера в отношениях. Это вообще возможно?

— Я не политолог и могу только привести примеры из изучения домашнего насилия. В случае домашнего насилия это обычно очень долгая, очень сложная и тяжелая работа. У жертвы долго сохраняется амбиваленция — вера, что абьюзер на самом деле «‎хороший человек, когда не бьет». Такое можно услышать от жертв очень часто. У некоторых есть иллюзия, что если предъявить такому человеку факты или объяснить, что так нельзя, — ему станет стыдно, он раскается, все поймет и одумается. Нет, никакие факты и рациональные доводы здесь ничего не изменят. Вообще, идея о том, что можно манипулировать манипулятором, не работает и только создает иллюзию контроля.

Что, на ваш взгляд, важно на уровне общества для предотвращения следующих циклов диктатур?

— Надо не только смотреть назад и бороться с фантомами прошлого, которого уже давно не существует, a создать себе практическую картину будущего. Не прекрасную, а практическую, как ни скучно это звучит. Мы все хотим демократическое общество. А что это такое? Как это будет выглядеть? Что имеется в виду? Означает ли это требование свободу политических мнений, честные выборы, сменяемость власти, работающую судебную систему? Или что-то еще?

Мы часто лучше знаем, чего мы не хотим, чем что мы хотим. «Большие идеи» вдохновляют, но не работают. Все тоталитарные режимы создаются идеалистами и основаны на идеалистических идеях, которые заканчиваются кровавым месивом при их реализации. Чтобы стать целью, картина будущего должна быть конкретна, шаги должны быть очень практическими — так же, как когда на вас нападают с топором. Бороться с тоталитаризмом — это работа не для идеалистов.

В своих работах вы описываете, как диктатуры воспроизводятся в один и тех же обществах. Многие говорят, что Россия всегда идет от «‎сильной руки» к «‎сильной руке». Как этот цикл можно прервать?

— По моему мнению, идея культурной травмы сильно преувеличена. История довлеет над нами только потому, что мы ей это разрешаем. У нас есть выбор, которого не было у жертв исторических репрессий, и мы, в отличии от них, знаем, как это закончилось и чего нужно избегать. Мы создаем свою историю для последующих поколений. Прошлое не имеет магического влияния на нас. Наш выбор — повторять его или не повторять. И только если мы этого не понимаем, мы начинаем его бесконечно воссоздавать.

Основная работа с культурной травмой возникает не во время тоталитарных режимов, а когда они заканчиваются. Жизненно важно, чтобы этот опыт был проанализирован. Главное — должно возникнуть желание, чтобы это не повторилось. Но это не такой простой шаг, потому что в некоторых странах политический абьюз длился в течение очень долгого времени — у людей просто нет опыта жизни в свободном обществе.

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В случае России я имею в виду не только революционный террор. И до революции Россия считалась одним из жандармских режимов — это очень тяжелое время для свободы слова, время имперского обращения с другими народами. «Тюрьма народов», как Ленин перефразировал расхожий фразеологизм. Да, многие сейчас говорят про дореволюционное время с большой теплотой, многие ностальгируют по ужасам сталинизма и многие из нас будут ностальгически вспоминать нынешнее время. Так работает культурная память. Так будет, пока мы не признаем, что не хотим повторения ничего подобного.

Фото: Artem Priakhin / SOPA Images / ZUMA / Scanpix

Один человек не может повлиять на культурную память целого общества. А что он может?

— Оставаться честным с самим собой, делать то, что может, и быть хорошим человеком. То есть сохранять свои ценности и следовать им. Этого будет уже более чем достаточно.

Процент думающих и чувствующих, как и процент моральных чудовищ, в обществах примерно одинаков, и оба они — довольно небольшие. Их и должно быть примерно поровну согласно теории нормального распределения.

Долгосрочное будущее общества определяется«‎молчаливым большинством» — обычными людьми. В мирном обществе это нормально. Я ничего не вижу плохого в том, что эти люди хотят в своей жизни просто вырастить детей, иметь хорошую работу, съездить в отпуск. Да, эти невинные цели приобретают зловещие краски, когда люди оказываются гражданами страны-агрессора. Но именно эти люди формируют и стабилизируют будущее страны, так же как средний класс определяет и стабилизирует экономику. Значит, с ними нужно считаться.

Есть важный опыт в практике работы с жертвами домашнего насилия. Люди начинают противостоять абьюзеру, уходят из этой ситуации не тогда, когда их стыдят и принуждают к действиям. Таких людей необходимо поддерживать, необходимо объяснить им, какой у них есть выбор, поддерживать их самооценку.

В нашей аналогии эта стратегия означает, что «хорошим людям» нужно объяснять, что они достойны лучшего и у них есть выбор. Униженные, полные страха и чувства вины люди не станут свободными. Есть, конечно, еще один вариант разрыва таких отношений — когда жертва внезапно осознает, что ее все достало. Но когда и кому придет такое озарение, сказать сложно.

Я делала много интервью с людьми из разных стран, которые смогли при диктатуре или тоталитарном режиме сохранить свою душу. Впрочем, я не люблю слово «душа». То, о чем я говорю, скорее ближе к понятиям «здравомыслие» или «связь с реальностью».

Я говорила с людьми, чьи семьи жили в чрезвычайно тяжелых ситуациях, но они сохранили понимание реальности. Эти люди были из разных стран — Китая, Камбоджи, Беларуси, Конго, Ирака, Ирана, России, конечно. И, знаете, у них было довольно мало общего.

Но что-то все же было?

— Да. Во-первых, все они были хорошими специалистами. Неважно, были ли они учеными или фермерами. Они знали, что делали, и гордились своей работой, и это давало им ощущение реальности, независимости. Они также не вовлекались в государственную карьеру.

Во-вторых, они сохранили свою мораль и основные ценности, которые не менялась в зависимости от контекста, и не участвовали в злодеяниях.

В-третьих, у таких людей всегда было несколько источников информации. Они пытались найти разные газеты, слушали радио, знали слухи. Это было очень важно. Образование часто выполняет такую задачу.

В-четвертых, в их семьях было принято все обсуждать. Дети всегда были включены в разговоры с очень раннего возраста. Детей ни от чего не «предохраняли», никаких отдельных «разговоров на кухне» не было. При этом они с раннего возраста знали, о чем можно и о чем нельзя говорить с посторонними. Детям прямо не говорили, о чем говорить, а о чем не говорить вне семьи. Они как-то сами все «подхватывали», в большинстве случаев.

То есть не надо защищать детей от тяжелой информации?

— Я не могу сказать, что это всегда хорошо или плохо. В Камбодже, например, где детей специально обучали доносить на родителей, — это, наверное, было бы неосторожно.

Но глобально мы думаем, что, не рассказывая детям о проблемах, создавая иллюзию того, что все хорошо, мы их защищаем. Но ведь у детей возникают вопросы. Я все время слышу, как родители находят альтернативные объяснения. И я понимаю, что это происходит из страха, что дети что-нибудь сболтнут. Может быть, это работает… Но я сомневаюсь, потому что дети знают и понимают больше, чем думают родители. Замалчивание и иллюзии создают больше секретов, больше недопонимания и в конечном итоге — больше психологических проблем.

Это, кстати, касается и тех случаев, когда в семье финансовые проблемы или какая-то беда и родители стараются сделать так, чтобы дети не заметили. Дети замечают все, и только разговоры со взрослыми помогут им это осмыслить. Но применительно к сложным политическим ситуациям я не знаю ответа. Тоталитарные режимы обычно не жалеют средств, чтобы индоктринировать детей. Вспомните пионеров-героев.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix

Что вы можете сказать о компромиссах с абьюзером?

— Важно не пытаться сохранить идеальную моральную чистоту. Выжить в тоталитарном обществе без каких-то компромиссов невозможно. Поэтому, когда мы слышим о наших предках, которые выжили в тоталитарных режимах и сохранили свое «святейшество», это, скорее всего, не так. Компромиссы наверняка были. Но главное, что сохранившиеся ментально люди не совершали злодеяний, оставались верны основным семейным и моральным ценностям и передали их следующим поколениям — то есть нам.

Как психологические последствия абьюзивных режимов отличаются для тех, кто были агрессорами, и тех, кто были жертвами?— Я скажу очень неоднозначную вещь: за исключением прямых пострадавших и сочувствующих, во многих случаях они мало чем отличаются.

У тоталитарных режимов есть качество, которое все осложняет и затрудняет преодоление последствий. Зачастую мы не можем однозначно сказать, кто был жертвой, а кто — агрессором. В разные моменты это может быть один и тот же человек.

В психологии, работая с абьюзом, самое важное вовремя определить, кто жертва, а кто — агрессор. Но на уровне общества с молчаливым большинством это сделать сложно.

Я хочу задать вам вопрос от читательницы моего телеграм-канала. Она живет в России, в ее семье — разные взгляды. Часть — родом из Украины и не поддерживают войну, а часть — настоящие милитаристы. Раньше между ними возникали конфликты, сейчас они избегают разговоров о войне и политике. Но у моей читательницы есть ребенок, и вот она спрашивает, стоит ли транслировать ему свои убеждения?

— Я глубоко убеждена в том, что любая трансляция убеждений бессмысленна. Человек в итоге выбирает свою систему ценностей, и на это влияют много факторов. Мама — только один из «‎каналов»‎. Поэтому я советую не пытаться изменить чужие убеждения, а предложить возможность разных точек зрения.

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Важен диалог — у кого-то одно мнение, у кого-то — другое. Я не знаю, сколько лет ребенку, но обычно так разговоры и ведутся. С детьми нужно разговаривать. А выбирать ценности они будут сами. И много раз потом менять. К счастью или к сожалению. Убеждения и ценности должны меняться у думающего человека — это естественный процесс. Мы должны доверять урокам жизни. Мы тоже не сформировали наши убеждения прямо с рождения.

И тем не менее сейчас у многих в России — поколенческий разлад. У молодых людей не укладывается в голове, как старшее поколение остается лояльным к диктаторам из прошлого и поддерживает Путина сейчас. Почему так происходит и как быть?

— Я думаю, что этот разлад не только поколенческий. Моя личная точка зрения (напоминаю, я не живу в России) — спорить бессмысленно, потому что переубедить не удастся, а отношения будут разрушены. Можно просто меньше разговаривать об этом, чтобы и себя не мучить, и их до инфаркта не доводить. Когда-нибудь наступит время, которое даст больше возможностей для дискуссий. А пока нужно сохраниться и сохранить отношения. Иначе никакого диалога не будет и потом.

Мы не ответственны за других и их мнения — мы ответственны только за самих себя. Никто еще никого не смог изменить. Никогда. Я понимаю, насколько тяжелым может быть общение с родственниками сегодня. Но это не значит, что так будет всегда. Пока человек жив, все может измениться.

Я испытываю огромное уважение к людям, которые, зная цену открытого высказывания, все равно выражают свою гражданскую позицию. Но в личной жизни, как у нас говорят, мы должны выбирать свои сражения.

Семейные связи важны. Бывают, конечно, моменты, через которые переступить невозможно. Но во всех остальных случаях лучше уменьшить количество общения и думать о себе и о своей семье — общаться с родителями только о том, какое у них давление и не мучает ли их артрит.

Приведу один пример: у меня есть пациент-расист. И у него деменция. Он не помнит, о чем мы говорили в предыдущий раз, но с удовольствием рассказывает о детстве. Есть ли смысл в такой ситуации обсуждать расизм? Не уверена.

Когда в США выбирали Трампа, у нас в городе были большие билборды на День Благодарения со всякими душеспасительными надписями. Были рекомендации на семейный праздник, мол, как сохранить семью: говорите о погоде, о спорте, о детях, о цветочках и о чем-то еще. После того как избрали Трампа, билборд сменился на «не собирайтесь семьей». Во избежание. Вообще.

В своей книге вы описываете «уроки выживания» (survival messages), которые передаются из поколения в поколение в посттоталитарных обществах. Что делать с этой «семейной мудростью»?

«Уроки выживания», о которых пишет Елена Черепанов: — Никому не доверяй, особенно государству

— Не надейся, не строй больших планов — ты не контролируешь будущее

— Не проси помощи — никогда не знаешь, что у тебя попросят взамен

— Не показывай страх — ты выдаешь свою слабость

— Не высовывайся и не хвастайся — те, кто преуспевают, попадают на радар

— Не ввязывайся ни во что — это небезопасно и ты все равно ничего не изменишь

— Во всех культурных традициях семейная мудрость атрибутируется как абсолютная ценность, наделяется сакральностью и невероятнoй магической силой. Многие не понимают, что жизнь во время возникновения этих инструкций была совсем другая. А культура вообще не обладает гибкостью и плохо приспосабливается к меняющимся реалиям. Поэтому, даже если мы понимаем, что в нас заложены эти месседжи, нам непросто от них отказаться — так же, как непросто отказаться от своей культуры. Как только мы понимаем, как и для чего эти инструкции возникли, магия, которая не позволяла к ним относиться критически, исчезает.

Что можно делать? Можно попытаться понять, откуда эти месседжи произошли, изучив, что происходило с родственниками в то время. Почему они решили, что это то, что необходимо передать дальнейшим поколениям, чтобы уберечь их от проблем?

Можно поспрашивать в семье. Например, прадедушка или прабабушка могли передать инструкции, которые были вполне логичны для 1937 года. Если они жили в то время, это то, чему они хотят научить своих внуков. Но я сейчас живу в другое время, и мне решать, применять ли этот месседж или отказаться от него в пользу чего-то более адаптивного.

Инструкции по выживанию вырабатываются применительно к специфической ситуации, а в других ситуациях они не работают и могут навредить. Поняв это, мы можем продолжать пользоваться этими же культурными инструкциями и правилами или какими-то другими, но не потому, что мы должны, а потому, что это наш выбор, которого не было у прабабушек и прадедушек.

Кстати, если бы я жила при режиме, который имеет характеристики тоталитарного, я бы точно так же жила по этим принципам. Эти принципы адаптивны, и они действительно помогают выжить. Думаю, что сейчас самое время напомнить многим o «‎не верь, не бойся, не проси»‎. Это полезные правила для тех, кто живет в стране, где не существует свободы слова.