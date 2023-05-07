Почти каждому из нас хоть раз в жизни приходилось стать свидетелем насилия — например, вы слышали, как кто-то из соседей кричит на сожителя. Иногда неравнодушие прохожих или соседей может спасти пострадавшему жизнь и сохранить здоровье. При этом, видя насилие, мы не всегда знаем, как вести себя правильно. «Холод» изучил материалы российского центра «Насилию.нет» и зарубежных организаций по помощи пострадавшим от насилия и рассказывает, как эффективно и этично помочь человеку в такой ситуации.

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Что делать, если я стал свидетелем домашнего насилия у посторонних людей?

Только по официальной статистике, 40% тяжких насильственных преступлений в России совершается в семье. Вмешательство сторонних людей может спасти пострадавшему жизнь.

— Прежде чем оказывать помощь, лучше убедиться, что вы находитесь в безопасности. Например, если вы видите акт насилия в общественном месте, не стоит пытаться самостоятельно разнять людей или вступать в диалог с агрессором. Сделать ситуацию безопаснее для себя можно, позвав на помощь других людей или позвонив в правоохранительные органы.

— Если вы слышите подозрительный шум из соседней квартиры, можно постучать и попросить у ее жильцов соль или еще что-нибудь по хозяйству. Даже если вам не откроют, это может на время остановить насилие, напугать агрессора и дать возможность пострадавшей прийти в себя или обратиться за помощью.

— При встрече аккуратно спросите того, кого вы считаете пострадавшей: «Я слышал шум из вашей квартиры. Вы в порядке?» Главное — не пытайтесь «спасти» человека против его воли и не убеждайте его, что вы лучше знаете, как поступить. Помните, что дома ее и так контролирует агрессор. Дополнительный контроль с вашей стороны может напоминать их семейные отношения и быть невыносимым.

— Если пострадавшая настроена на разговор, обсудите, как лучше действовать, если вы снова заметите признаки насилия. Например, она может сказать вам, когда стоит вмешаться и вызвать полицию.

— Фиксируйте злоупотребления каждый раз, когда слышите или наблюдаете их. Вы можете завести журнал, отмечая время и дни, когда происходит насилие. Ваш отчет и свидетельство в дальнейшем могут помочь пострадавшей при обращении в правоохранительные органы.

— Если возможности заговорить с человеком нет, вы можете расклеить листовки с информацией для пострадавших от домашнего насилия и контактами кризисных центров и правозащитников. Например, в подъезде, лифте, возле почтовых ящиков или около дома. Не исключено, что эта информация пригодится.

Скачать подобную листовку можно на сайте «Насилию.нет».

— Распечатайте листовки или обзаведитесь визитками круглосуточной горячей линии кризисных центров, которые занимаются этой проблемой, чтобы раздавать их, если встретите кого-то, кому это будет необходимо.

Как понять, что нужно вмешаться?

Домашнее насилие не всегда заметно, потому что часто оно происходит за закрытыми дверями. Тогда важно обратить внимание на косвенные признаки.

Пострадавшего (а чаще пострадавшую) может выдавать следующее поведение:

— Она боится расстроить партнера, старается ему угождать, отчитывается перед ним. Например, постоянно сообщает, где находится и что делает.

— Оправдывает жестокое поведение партнера, например, его крутым нравом.

— У нее есть синяки, ссадины или травмы, которые она не может объяснить. Пострадавшие часто говорят, что это травмы из-за череды «несчастных случаев».

— Реже проводит время с близкими или перестала это делать.

— Она стала замкнутой, или ее самооценка понизилась. Резкие изменения поведения должны вас насторожить.

— Стала пропускать работу, учебу, социальные мероприятия без объяснения причин.

— Носит закрытую одежду не по сезону или солнцезащитные очки в помещении.

— Она подавлена или встревожена, в ее поведении можно заметить симптомы депрессии (упадок сил, ощущение безнадежности и другие).

— Доступ к ее деньгам, вещам или автомобилю контролируется партнером.

Также не стоит думать, что домашнему насилию подвергаются только люди из «неблагополучных семей». По опыту центра «Насилию.нет», с ним сталкиваются девушки разного достатка и уровня образования, принадлежащие к разным культурам и национальностям.

Психотерапевт из Мексики Тере Диас Сендра, специализирующаяся на домашнем насилии, написала книгу «Как распознать партнера-насильника». Ниже — несколько пунктов из ее книги и памятки центра «Насилию.нет», которые могут выдавать агрессора при личном общении:

— Он ведет себя неуважительно по отношению к партнеру, унижает его.

— Часто проявляет грубость и жесткость.

— Чрезвычайно ревнив, ему свойственно обостренное чувство собственничества, стремление быть главным в отношениях (при этом он может быть обаятельным в глазах окружающих).

— Редко берет на себя ответственность за свои действия.

— Поскольку такие партнеры часто страдают от нарциссизма, они могут хвастаться любовными похождениями в прошлом, не интересоваться чувствами других.

— С презрением относится к тем, кто не разделяет его мировоззрения.

— Прибегает к шуткам, иронии и сарказму, чтобы смягчить последствия своего неприятного поведения.

— Часто лжет.

— Пытается избегать конфликтов, если не может их контролировать.

— Слишком часто звонит или пишет партнеру, пытаясь его контролировать.

Как вести себя, если с насилием сталкиваются мои знакомые или близкие?

Не стоит ждать, когда пострадавшая сама к вам обратится, — проявите инициативу. Люди, подвергающиеся домашнему насилию, часто подавлены, эмоционально истощены, напуганы, они запутались, им стыдно. Ни в коем случае не давите на человека и не обвиняйте его.

Поговорите с ним наедине, выразите озабоченность, спросите, не случилось ли что-нибудь. Можно указать на признаки, которые вызвали у вас тревогу (например, синяки или повышенная тревожность), заверить, что разговор останется между вами, и предложить помощь.

Если пострадавшая не хочет говорить сейчас, дайте знать, что вы рядом и всегда готовы обсудить эту тему и помочь. Зачастую людям сложно выйти из абьюзивных отношений из-за множества факторов: они эмоционально привязаны к партнеру, зависят от него финансово, боятся, что без партнера будет хуже, у них нет безопасного пространства, они оправдывают или отрицают насилие в отношениях.

Также стоит поддерживать решения пострадавшей. В среднем пережившим домашнее насилие требуется семь попыток, чтобы прервать токсичные отношения: в таких отношениях пострадавшая редко понимает и осознает свои желания и границы. Поэтому уважение границ и принятие желаний собеседницы могут продемонстрировать ей, что такое здоровые и поддерживающие отношения. Если же человек открыт к диалогу, можно обсудить план действий, которые обеспечат безопасность, и дать контакты активистов или организаций, которые могут помочь. Например, центры «Анна» и «Насилию.нет», Консорциум женских неправительственных объединений.

Стоит ли вызывать полицию?

К сожалению, предугадать, чем обернется домашнее насилие в следующий раз, невозможно. Вызов полиции может как спасти пострадавшей жизнь, так и сделать ей хуже — например, привести к еще большему уровню агрессии со стороны агрессора. Вот что специалисты рекомендуют учесть перед звонком в полицию:

— Если человек, подвергающийся насилию, не обсуждал с вами, когда стоит обращаться в полицию, вызов полиции может ограничить его в дальнейших действиях.

— Пострадавший может находиться в небезопасных условиях и при разговоре с полицией не сможет откровенно рассказать о происходящем и пожаловаться на агрессора. В такой ситуации ради собственной безопасности многие склонны преуменьшать объем насилия или вовсе его отрицать.

— Полиция может разозлить или расстроить агрессора, и после ее ухода он станет еще агрессивнее по отношению к пострадавшей. Но, по словам специалистов из «Насилию.нет», приезд полиции часто помогает. Обычно сотрудники забирают агрессора в участок на несколько часов и у пострадавшей появляется время, чтобы уехать в кризисный центр.

— Полиция может не поверить, что насилие происходило. Агрессор нередко лжет и манипулирует, чтобы заставить сотрудников правоохранительных органов уйти. Если у вас есть возможность записать видео, на которых слышны удары, крики или есть другие очевидные признаки насилия, лучше сделать это. Также можно заручиться поддержкой свидетелей — например, соседей.

— У агрессора могут быть связи в полиции.

При этом важно понимать, что не стоит оставаться безучастным и молчаливым свидетелем. Очередной акт насилия может закончиться убийством.

Если вы подозреваете, что в соседней квартире происходит физическое насилие, позвоните в экстренную службу по номеру 112. Она работает на территории СНГ и ЕС. Диспетчер попросит вас назвать свои данные и описать, что происходит. Во время ожидания сотрудников правоохранительных органов фиксируйте на видео происходящее (звуки и шум из квартиры агрессора), найдите дополнительных свидетелей, которые смогут подтвердить, что тоже слышали это.

Если полиция не едет, вы можете пожаловаться на ее бездействие, позвонив на горячую линию МВД по номеру 8 (800) 222-74-47 или написав жалобу в Главное управление собственной безопасности МВД. При бездействии полиции стоит продолжать звонить по номеру 112 и в дежурную часть отдела полиции по району или дежурному прокурору по району. Их контакты можно найти на сайтах ведомств.

Полиция приехала.Что я могу проконтролировать?

Если дверь не открывают, но все еще слышны крики и звуки борьбы, потребуйте, чтобы квартиру вскрыли. Полицейские обязаны это сделать. Если к моменту приезда полиции стало тихо и никто не открывает, полицейские не будут ее вскрывать. Но они должны предупредить жильцов, что дверь будет взломана, если ее не откроют. Чаще всего они выписывают рапорт для дежурного, который обязан проверить квартиру в течение 10 дней, и уходят. Так они защищают себя от лишней работы и исков о превышении полномочий. Если будет возбуждено уголовное или административное дело, вас могут вызвать для дачи показаний. У вас есть право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников. Не стесняйтесь указывать на ошибки или неточности в протоколе: у вас есть право делать замечания по поводу правильности занесения в него ваших показаний. При наличии отмеченных вами неточностей протокол должны исправить и перепечатать или внести уточнение ручкой. Как свидетель вы имеете и другие права, предусмотренные статьей «Свидетель» в Уголовном и Административном кодексах, в том числе право на государственную защиту.

Могут ли полицейские обвинить меня в ложном доносе?

Если вы действительно слышали подозрительные звуки из другой квартиры и беспокоились за соседей, то полицейские не должны обвинять вас. Ответственность за ложный вызов специализированных служб в России предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и наступает только в случае, если вы знали, что преступление не происходит, но все равно вызвали экстренные службы.

Разве полиция помогает пострадавшим от насилия?

В России домашнее насилие было декриминализировано, и сейчас оно регулируется только Административным кодексом. Уголовная ответственность возникает, если домашнее насилие было совершено повторно и человека уже привлекали к административной ответственности по этой статье.

Но это не значит, что полицию не стоит вызывать. Зачастую это единственный способ спасти здоровье или жизнь пострадавшей.