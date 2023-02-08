В последнее время в СМИ все чаще используются психологические понятия, заимствованные из иностранных языков. Проверьте, насколько хорошо вы в них разбираетесь.

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