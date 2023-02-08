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«Газлайтинг», «сталкинг», «буллинг». Вы уверены, что понимаете значение этих слов?

Пройдите тест «Холода» и узнайте (все не так уж просто)

08.02.2023

В последнее время в СМИ все чаще используются психологические понятия, заимствованные из иностранных языков. Проверьте, насколько хорошо вы в них разбираетесь. 

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19-летнюю активистку в интернете преследует подписчик: создает многочисленные аккаунты и пишет ей оскорбления. Как называется то, что делает подписчик?
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Автор
редакция «Холода»
Иллюстрации
Бера Гуляй
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