Россияне отрицают демократию? Что говорит социология

«Холод» продолжает цикл статей ведущего российского политолога Григория Голосова, посвященный будущему России после Путина. В 2022 году Голосов оценил вероятность прихода к власти хунты, установления персоналистской власти и партийного режима. В 2023 году он рассматривает возможность демократических изменений в стране. Распространенные аргументы против — что россияне в принципе не стремятся к демократии, не понимают ее ценности и исторически предпочитают более авторитарные режимы. Но так ли это на самом деле? В новом тексте Голосов обращается к международной социологии, чтобы подтвердить или опровергнуть это обидное утверждение.
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В последние годы, и особенно после начала широкомасштабных военных действий, постоянно приходится слышать о том, что никаких предпосылок к демократии в России нет. Эта объясняется, как правило, не структурными препятствиями, а тем, что россияне по своей природе жаждут тиранической власти, не способны мыслить себя вне авторитарного государства, да и вообще рабы по природе. Кто-то проводит эту мысль прямолинейно, кто-то извилисто, например, с помощью теории «советского человека», исповедуемой некоторыми социологами-полстерами, но вывод всегда один: почва российского массового сознания слишком скудна, чтобы воспринять идею демократии во всем ее великолепии. Всходы если и будут, то нескоро. В этом пункте часто припоминается навязшая на зубах библейская метафора с Моисеем, 40 лет водившим свой народ по пустыне.
Понятно, что обсуждать массовое сознание без опоры на опросы общественного мнения бессмысленно. Я не буду сейчас вдаваться в полемику о том, насколько адекватны результаты, которые опросная социология дает в условиях авторитаризма вообще и в России в частности. Скажем так: я нахожу эти результаты ограниченно полезными, и они тем менее полезны, чем более чувствительными для респондентов являются вопросы, задаваемые полстерами, в текущей политической конъюнктуре. Отсюда следует, что ответы на вопросы, задаваемые на темы общего, мировоззренческого характера, могут быть менее предвзятыми и полезность получаемых таким образом опросных результатов выше.
На мой взгляд, есть еще и другая, и не менее важная, проблема с результатами опросов, которые проводят российские социологические службы. Эти опросы, будучи сфокусированными на одной стране, выводят общественное сознание страны из международной сравнительной перспективы. А если такой перспективы нет, то легко утверждать, что российское массовое сознание уникально по тем или иным параметрам. Проблему можно преодолеть, если проводить исследование с одними теми же вопросами и по идентичным методикам сразу во многих странах, включая Россию.
Этим двум критериям — широте постановки вопросов и универсальности охвата — отвечает международное исследование, которое называется «Всемирный обзор ценностей» (World Values Survey, далее ВОЦ). Проект был запущен в 1981 году под руководством выдающегося американского социолога Рональда Инглхарта. Претензии к ВОЦ высказывались всегда и продолжают высказываться по сей день, но высочайшая социологическая компетентность Инглхарта и других участников проекта очевидна. Так сказать, если уж они не профессионалы по этой части, то кто тогда профессионалы?
ВОЦ реализуется в форме опросов общественного мнения, которые проводятся во многих странах мира хронологически синхронизированными, насколько это позволяют возможности, волнами. Период последней, седьмой волны — 2017–2022 годы. Опрос в России пришелся на 2017 год, когда режим уже вполне устоялся в его нынешнем качестве, а эйфория от «крымнаша» оставалась довольно сильной. Документация исследования полностью доступна на сайте проекта. Это освобождает меня от необходимости обсуждать его технические детали, от размера и структуры выборки до пресловутой «статистической погрешности». Кому это интересно и понятно, тот может проверить сам, а если нет, то просто положитесь на профессионализм авторов.
В этой статье я сообщу и вкратце проанализирую некоторые результаты ВОЦ, имеющие отношение к рассматриваемой теме. Конечно, я затрону лишь незначительную часть материалов проекта, которые в полной публикации занимают 909 страниц. Результаты даны, по сравнению с источником, в более компактном виде как с точки зрения представления данных (в частности, я не даю статистику ответов «не знаю» и отказов отвечать, но в ВОЦ доли таких ответов обычно ничтожны), так и с точки зрения охвата стран мира. А именно, я сообщаю результаты не по всем странам, а только по некоторым, но при этом даю и средний результат по всем странам, где задавался вопрос.
Помимо России в выборку стран, по которым результаты даются по отдельности, вошли еще 10. Подобраны они были по принципу репрезентативности режимов. Это три зрелые демократии (Великобритания, Германия и США), две новые демократии (Аргентина и Украина), монархия (Марокко), военный режим (Таиланд), партийные режимы (Китай и Эфиопия) и электоральный авторитарный режим, который на момент проведения опроса был в основном сходен с российским, (Казахстан).
Начну издалека: с таких фундаментальных ценностей, как свобода, безопасность и равенство, которые, как считается, должны образовывать основу отношения людей к политическим режимам. Демократия — это политический режим, ставящий во главу угла индивидуальную свободу. Авторитарное государство всегда оправдывает свое существование тем, что может позаботиться о безопасности граждан, а некоторые левые авторитарные режимы делали акцент на том, что только они могут обеспечить равенство. Естественно, нелепо просто спрашивать людей о том, ценят ли они свободу. Никто не захочет признаться в желании быть рабом. Однако можно придать вопросу сравнительное измерение, поинтересовавшись, какая из этих ценностей важнее для респондента.
|Предпочитаю свободу безопасности
|Предпочитаю безопасность свободе
|Предпочитаю свободу равенству
|Предпочитаю равенство свободе
|Аргентина
|33.6
|65.9
|61.7
|38.0
|Великобритания
|53.8
|44.0
|68.7
|29.2
|Германия
|43.2
|53.4
|64.0
|30.9
|Казахстан
|26.5
|68.5
|51.1
|42.3
|Китай
|7.1
|92.7
|34.0
|65.4
|Марокко
|24.8
|74.1
|50.0
|48.4
|Россия
|23.5
|72
|50.3
|41.1
|США
|69.5
|28.3
|77.9
|21.3
|Таиланд
|31.0
|68.1
|41.8
|56.2
|Украина
|29.5
|65.9
|63.7
|27.6
|Эфиопия
|32.7
|67.2
|63.2
|36.7
|Среднее (64 страны)
|29.8
|68.6
|56.5
|41.5
Результаты показывают, что фундаментальные ценности граждан России — примерно такие же, как и в среднем по выборке. Значительно отклоняются от этих средних значений в сторону предпочтения свободы по отношению к безопасности США и, в гораздо меньшей степени, Великобритания, а по балансу «свобода — равенство» — Китай, что неудивительно, и Таиланд. Последнее могло бы удивить, однако похоже, что азиатские автократии заставляют людей задумываться о равенстве независимо от идеологических ориентаций этих режимов. Россия же оказывается в одном ряду с Германией, Казахстаном, Марокко, Украиной и многими другими странами. Не особенно высокий уровень предпочтений в пользу равенства заставляет задуматься о масштабах и значении «советской ностальгии» в России, но развивать эту тему не буду.
Перейдем теперь к вопросу, который напрямую замеряет отношение респондентов к различным политическим режимам. На самом деле это целая серия вопросов, которые формулируются так: «Я опишу разные типы политических систем и спрошу, что вы думаете о таком способе правления для вашей страны. Он очень хорош, довольно хорош, довольно плох или очень плох?». Некоторые из «политических систем», выделяемых авторами ВОЦ, я опускаю, ограничиваясь лишь тремя, которые нахожу релевантными с точки зрения российской политической динамики. Это режимы, которые в ВОЦ определены как «демократическое правление», «правление армии» и система, многословно описываемая как «наличие сильного лидера, который не должен беспокоиться о парламенте и выборах». В наиболее последовательном виде это, конечно, персоналистская автократия, хотя понятно и то, что люди могут мечтать о «сильном лидере» и при других политических режимах. Результаты представлены путем объединения ответов «очень хорош» и «довольно хорош».
|Очень хороший / довольно хороший режим: демократия
|Очень хороший / довольно хороший режим: военный
|Очень хороший / довольно хороший режим: авторитарный
|Аргентина
|87.4
|15.6
|56.4
|Великобритания
|90.1
|13.3
|25.5
|Германия
|95.1
|1.5
|20.9
|Казахстан
|71.3
|31.8
|67.8
|Китай
|90.3
|40.0
|40.8
|Марокко
|87.7
|25.5
|57.6
|Россия
|68.5
|17.5
|39.4
|США
|81.5
|20.3
|37.1
|Таиланд
|85.7
|60.1
|88.9
|Украина
|71.4
|19.0
|60.4
|Эфиопия
|90.2
|31.7
|40.4
|Среднее (89 стран)
|84.2
|24.2
|45.1
Результаты показывают, что, хотя значительное большинство граждан России — за демократию, по этому параметру Россия уступает многим странам. Лидируют тут, с одной стороны, Великобритания и Германия, а с другой — Китай и Эфиопия. Впрочем, китайцы лидируют и по признанию благотворности военного режима, что, вероятно, связано с большим авторитетом Народно-освободительной армии Китая и ее значительной политической ролью. В других странах, включая Россию, люди не склонны возлагать свои надежды на военных как на правителей. Интересно, однако, что в единственной стране, где на момент опроса армия действительно играла ведущую политическую роль, в Таиланде, мы видим совсем другую картину. Выясняется, что уровень поддержки политического персонализма в среднем по миру довольно высок и в России он ниже среднего, хотя с особой неприязнью к режиму личной власти относятся в Великобритании и США, а выделяется по этому параметру Германия. Исторические корни такого отношения немцев к неограниченной власти вождей, полагаю, понятны.
Приведенные в предыдущей таблице результаты несколько парадоксальны, и это заставляет задуматься о том, действительно ли люди в разных странах понимают демократию одинаково. Этот вопрос распадается на два: правильно ли люди понимают, что такое демократия, и способны ли они отнести это понимание к ситуации в собственной стране. В ВОЦ респондентам предлагалось оценить по шкале от 1 до 10, где 10 — полное согласие, следующие утверждения: (1) основная (essential) характеристика демократии — то, что люди избирают своих лидеров на свободных выборах, и (2) сейчас моя страна управляется демократически. В таблице представлены суммарные доли ответов от 6 до 10.
|Демократия — это система со свободными выборами лидеров
|Моя страна — демократия
|Аргентина
|86.1
|75.5
|Великобритания
|83.9
|66.5
|Германия
|92.9
|78.5
|Казахстан
|66.0
|62.5
|Китай
|79.5
|78.8
|Марокко
|81.7
|51.3
|Россия
|77.7
|46.8
|США
|78.1
|57.7
|Таиланд
|59.5
|52.9
|Украина
|80.0
|35.8
|Эфиопия
|88.4
|43.9
|Среднее (90 стран)
|80.4
|57.5
Из таблицы видно, что массовое понимание демократии во всем мире — в основном правильное. Россия отклоняется от среднего значения в низшую сторону, но незначительно. Серьезные отклонения демонстрируют лишь Казахстан и особенно Таиланд. Более интересную картину дает второй вопрос. Оказывается, что жители большинства стран считают свои режимы демократическими. Особенно поражает в этом отношении Китай, где понимание демократии — правильное, но при этом китайцы в огромной массе оценивают свой режим как демократический, хотя китайского лидера вовсе не избирают на свободных выборах. Возможно, десятилетия партийной пропаганды заставили-таки китайцев поверить, что «народная демократия» — тоже демократия, пусть и особенная. Но не стоит сбрасывать со счетов и особую осторожность, которую должны проявлять граждане Китая, отвечая на этот вопрос.
Россия входит в число стран, где большинство респондентов не оценивает режим как демократический. Интересно, что в этом граждане России сходятся с довольно большой долей граждан США. Думаю, многих американцев эскапады Трампа могли побудить к критической переоценке своего политического строя. Украина особенно ярко показывает, что недовольство людей общей ситуацией в стране может вести к неадекватной оценке ее режима. Однако в случае России (или, например, Эфиопии) следует, очевидно, говорить о способности людей рационально оценить характер политического режима, правильно соотнеся его с собственными общими представлениями. Ведь выборы проводятся регулярно, и если люди, вопреки этому факту, все же не считают свои страны демократиями, то происходит это по той причине, что они не находят выборы свободными.
Подводя итоги, могу констатировать, что теория о качественных различиях между гражданами России и других стран по параметрам актуальной и возможной поддержки демократии в целом не подтверждается. Особенности, конечно, есть, но многие страны успешно перешли к демократии и продолжают ее поддерживать при очень сходных характеристиках массового сознания. Дело не в народе, а в политике.