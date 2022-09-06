Поддержать
Актуально

Поют гимн, поднимают флаг, учат патриотизму

В российских школах — новые правила. Рассказываем, как учителя к ним относятся и как их обходят

06.09.2022

Учебная неделя в каждой российской школе теперь должна начинаться с торжественного поднятия российского флага и исполнения гимна, а «для формирования чувства патриотизма» ввели еженедельные классные часы «Разговоры о важном» по разработанным в Министерстве просвещения методичкам. Кроме этого, ученикам запретили пользоваться телефонами во время уроков. Учителя рассказали «Холоду», что сейчас происходит в российских школах.

Имена и фамилии всех преподавателей изменены по их просьбе.

Для поднятия флага можно не выводить детей на улицу. Школы этим уже пользуются 

Одно из нововведений — линейки в честь Дня знаний, на которых должны поднимать государственный флаг и исполнять гимн. О том, что это станут требовать 1 сентября, Министр просвещения Сергей Кравцов заявил еще в апреле этого года. Государственные информагентства пишут со слов Кравцова, что поднятие флага «способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения». На закупку флагов и гербов для школ правительство выделило около миллиарда рублей. 

«У нас не было флагштока, поставили тумбу, как для елок, — рассказала преподавательница русского языка и литературы из Барнаула Анна Смирнова. — Выносили флаг на палке и просто туда втыкали. Мне было очень жаль детей, которых припрягли к этому: им пришлось по часу стоять с этим флагом по стойке “смирно”, пока шли линейки для каждой параллели». 

Мария Коновалова, преподавательница начальных классов в одной из коррекционных школ Санкт-Петербурга, рассказала «Холоду», что у них место для флагштока было замусорено, но к сентябрю технику школы поручили его очистить и отремонтировать для торжественной церемонии. «Флаг у нас будут поднимать выдающиеся ученики по понедельникам, а все остальные будут смотреть из здания школы. А спускать по пятницам флаг будут без участия детей, они будут в окошко смотреть. Если читать акты, то там не написано, что все обязательно должны стоять на улице, — говорит Коновалова. — Все должны петь гимн, но у нас с этим тоже некоторые проблемы. Я работаю в коррекционной школе, часть детей у нас не может говорить. Поэтому для нас главное, чтобы гимн просто играл в каждом классе». 

Анна Смирнова сказала, что в школе, где она работает, решили не строить детей каждую неделю на линейки по поводу поднятия и спуска флага. «Участвовать будут только избранные ребята, которые занимаются патриотическим движением (во многих российских школах есть военно-патриотические кружки или целые классы. — Прим. “Холода”). Они будут выносить флаг, и это будет транслироваться во “Вконтакте”. Предполагается, что дети будут это смотреть онлайн. Технически в каждом классе есть проекторы, но фактически половина из них не работает»,  объяснила Смирнова. 

Утвержденный летом «Стандарт Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации» предполагает, что процедура может проходить как на улице, так и в помещении, в зависимости от «климатических условий, особенностей здания и специфики образовательной организации». Поднятие флага должно сопровождаться исполнением гимна Российской Федерации, в это время все присутствующие должны стоять по стойке «смирно», сказано в инструкции. 

Поют гимн, поднимают флаг, учат патриотизму
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Запрет на телефоны во время уроков учителя поддерживают. Но дети все равно в них сидят 

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что использование телефонов на уроках «не допускается» — с этого года в школах введен и такой запрет. 

Анна Смирнова рассказала «Холоду», что многие учителя в школе, где она работает, поддерживают этот запрет: «Будем говорить, что использовать телефоны нельзя, но это, в принципе, много лет говорится, правда, не сильно работает». 

«То, что ребята сидят в телефонах, на самом деле большая проблема для учебного процесса. Мы оговариваем [этот момент] каждый год с учениками, с их родителями. Но отбирать телефоны мы, конечно, не можем, — говорит Анастасия Захарова, которая преподает историю в одной из школ Санкт-Петербурга. — На самом деле, уже и родители говорят: “Соберите эти телефоны в коробку”, но за рамки настойчивых рекомендаций и взываний к совести мы выйти не можем. Тот, кто хочет сидеть в телефоне, найдет эту возможность, а на горох мы никого не ставим». 

Содержание «Разговоров о важном» прописано в методичке. Но на практике оно зависит от позиции педагога  

Еще одно нововведение этого учебного года — цикл занятий под названием «Разговоры о важном». С такого урока должна начинаться учебная неделя по понедельникам во всех школах страны. Всего за год должно пройти 34 занятия, тема каждого из которых регламентирована заранее. 

«Разговоры о важном», по словам министра просвещения Сергея Кравцова, якобы должны научить школьников гордиться Россией, а еще нескучно познакомить с историей, традициями и культурными наследием страны. На классных часах школьникам будут рассказывать о Дне снятия блокады Ленинграда, памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками, а также Дне воссоединения Крыма с Россией. Кроме исторических уроков, предлагается обсуждать и темы, связанные с семьей и культурой: например, День отца, День матери, Всемирный день театра.

Министерство просвещения подготовило методические рекомендации к каждому «Разговору о важном». Сперва они были общедоступны, но с 5 сентября на сайте остались видны только темы следующих занятий, а также сценарии уже прошедших уроков. На разработку методических рекомендаций было выделено 22 миллиона рублей.

В школе, где работает Анна Смирнова, педагоги узнали о том, что им нужно провести уроки «Разговоры о важном», на педсовете 30 августа. «Директор провел семинар для классных руководителей, нам показывали, как пользоваться сайтом [с методическими материалами]. В этих методичках дословные инструкции от слов “Здравствуйте” до “До свидания”, там прописаны даже ответы учеников, — рассказывает Смирнова. — Эти уроки выглядят странно, даже по-клоунски, словно их составлял кто-то из прошлого века. Вряд ли кто-то из детей к ним серьезно отнесется. Все очень наигранное, с постоянными отсылками, что эти разговоры нужны для того, чтобы сообщить детям “правильную” информацию. Мол, могут прийти другие люди и рассказать вам “плохое”, поэтому мы первые вам все расскажем, чтобы вы поверили нам. Составители этих методичек, видимо, думают, что у детей нет критического мышления». 

По мнению Марии Коноваловой, многое зависит от того, как администрация школы и учителя относятся к политике государства и к военным действиям в Украине. «Молодые относятся к этому скептически, а взрослые, которые говорят, что они “за” войну, готовы это рассказывать, — говорит Коновалова. — Учителя не могут отказаться от проведения этих занятий, но у детей есть такая возможность, так как это внеурочная деятельность». По словам Коноваловой, ее школа будет «сохранять нейтралитет»: для «Разговоров о важном» будут брать только темы занятий, а само наполнение классных часов будет определяться учителем. 

Анастасия Захарова рассказала «Холоду», что методические материалы «Разговоров о важном» очень идеологизированные. «Мне кажется, что даже коллеги, которые поддерживают “спецоперацию”, не станут использовать эти методички, потому что там какие-то стыдные вещи». Педсовет школы, где работает Захарова, решил «минимизировать токсичность этих занятий», поэтому учителя будут ориентироваться только на темы уроков, а содержание определят самостоятельно. «Я же не политрук, я учитель. Почему я должна повторять новости с Первого канала?» — говорит Захарова. 

Все преподаватели, с которыми поговорил «Холод», считают, что содержание занятий «Разговоры о важном» напрямую зависит от позиции педагога, который их проводит. 

За «Разговоры о важном» учителям не всегда доплачивают, но проводить их придется. В отличие от педагогов, ученики могут отказаться их посещать

Учителям в некоторых регионах не выделили дополнительную оплату за проведение «Разговоров о важном», объяснив это решение тем, что проведение этих уроков входит в обязанности классного руководителя. Анна Смирнова рассказала «Холоду», что в ее барнаульской школе учителя и так не хотели вести дополнительные занятия из-за нагрузки. «А когда пошли слухи, что эти уроки не будут оплачиваться, желание и вовсе исчезло, даже у патриотов и тех, кто идеологически “за” эти классные часы», — сказала Смирнова. 

Если педагоги откажутся проводить «Разговоры о важном», это может быть для них опасно, считает глава независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен. Профсоюз рекомендует классным руководителям проводить занятия, по сути саботируя методички и меняя содержание. «По трудовому праву привлечь к ответственности педагогов за самостоятельное наполнение уроков очень трудно. Более того, педагоги не имеют права проводить идеологизированные занятия: в Федеральном законе “Об образовании” и Едином квалификационном справочнике работников образования запрещается политическая агитация детей», — говорит Кен.

Даниил Кен говорит, что с начала сентября их организация начала получать много писем от родителей, где те рассказывают, что они написали отказ от посещения своими детьми «Разговоров о важном». «Чаще всего учителя давят невежеством и напором: утверждают, что урок обязателен, но приводят несостоятельные доводы или вообще обходятся без них, — комментирует ситуацию Кен. — Администрации школ чаще учителей идут навстречу родителям — вероятно, боятся скандалов и внимания. Есть редкие случаи, когда директора или завучи угрожали и требовали перевести ребенка в другую школу, но такие угрозы не реализовались — и по закону не могут быть реализованы».

Зачетов и оценок за посещение «Разговоров о важном» не предусмотрено, они даже на официальном сайте заявлены как «цикл внеурочных занятий». Все педагоги, которые поговорили с «Холодом», считают, что обязать детей ходить на эти уроки невозможно, и если родители не хотят этого — они могут написать записку, что их ребенок не будет посещать классные часы.

Автор
Юлия Селихова
Фото на обложке
Игорь Евдокимов / Коммерсантъ
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»