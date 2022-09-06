Поют гимн, поднимают флаг, учат патриотизму

Учебная неделя в каждой российской школе теперь должна начинаться с торжественного поднятия российского флага и исполнения гимна, а «для формирования чувства патриотизма» ввели еженедельные классные часы «Разговоры о важном» по разработанным в Министерстве просвещения методичкам. Кроме этого, ученикам запретили пользоваться телефонами во время уроков. Учителя рассказали «Холоду», что сейчас происходит в российских школах.

Имена и фамилии всех преподавателей изменены по их просьбе.

Для поднятия флага можно не выводить детей на улицу. Школы этим уже пользуются

Одно из нововведений — линейки в честь Дня знаний, на которых должны поднимать государственный флаг и исполнять гимн. О том, что это станут требовать 1 сентября, Министр просвещения Сергей Кравцов заявил еще в апреле этого года. Государственные информагентства пишут со слов Кравцова, что поднятие флага «способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения». На закупку флагов и гербов для школ правительство выделило около миллиарда рублей.

«У нас не было флагштока, поставили тумбу, как для елок, — рассказала преподавательница русского языка и литературы из Барнаула Анна Смирнова. — Выносили флаг на палке и просто туда втыкали. Мне было очень жаль детей, которых припрягли к этому: им пришлось по часу стоять с этим флагом по стойке “смирно”, пока шли линейки для каждой параллели».

Мария Коновалова, преподавательница начальных классов в одной из коррекционных школ Санкт-Петербурга, рассказала «Холоду», что у них место для флагштока было замусорено, но к сентябрю технику школы поручили его очистить и отремонтировать для торжественной церемонии. «Флаг у нас будут поднимать выдающиеся ученики по понедельникам, а все остальные будут смотреть из здания школы. А спускать по пятницам флаг будут без участия детей, они будут в окошко смотреть. Если читать акты, то там не написано, что все обязательно должны стоять на улице, — говорит Коновалова. — Все должны петь гимн, но у нас с этим тоже некоторые проблемы. Я работаю в коррекционной школе, часть детей у нас не может говорить. Поэтому для нас главное, чтобы гимн просто играл в каждом классе».

Анна Смирнова сказала, что в школе, где она работает, решили не строить детей каждую неделю на линейки по поводу поднятия и спуска флага. «Участвовать будут только избранные ребята, которые занимаются патриотическим движением (во многих российских школах есть военно-патриотические кружки или целые классы. — Прим. “Холода”). Они будут выносить флаг, и это будет транслироваться во “Вконтакте”. Предполагается, что дети будут это смотреть онлайн. Технически в каждом классе есть проекторы, но фактически половина из них не работает», — объяснила Смирнова.

Утвержденный летом «Стандарт Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации» предполагает, что процедура может проходить как на улице, так и в помещении, в зависимости от «климатических условий, особенностей здания и специфики образовательной организации». Поднятие флага должно сопровождаться исполнением гимна Российской Федерации, в это время все присутствующие должны стоять по стойке «смирно», сказано в инструкции.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Запрет на телефоны во время уроков учителя поддерживают. Но дети все равно в них сидят

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что использование телефонов на уроках «не допускается» — с этого года в школах введен и такой запрет.

Анна Смирнова рассказала «Холоду», что многие учителя в школе, где она работает, поддерживают этот запрет: «Будем говорить, что использовать телефоны нельзя, но это, в принципе, много лет говорится, правда, не сильно работает».

«То, что ребята сидят в телефонах, на самом деле большая проблема для учебного процесса. Мы оговариваем [этот момент] каждый год с учениками, с их родителями. Но отбирать телефоны мы, конечно, не можем, — говорит Анастасия Захарова, которая преподает историю в одной из школ Санкт-Петербурга. — На самом деле, уже и родители говорят: “Соберите эти телефоны в коробку”, но за рамки настойчивых рекомендаций и взываний к совести мы выйти не можем. Тот, кто хочет сидеть в телефоне, найдет эту возможность, а на горох мы никого не ставим».

Содержание «Разговоров о важном» прописано в методичке. Но на практике оно зависит от позиции педагога

Еще одно нововведение этого учебного года — цикл занятий под названием «Разговоры о важном». С такого урока должна начинаться учебная неделя по понедельникам во всех школах страны. Всего за год должно пройти 34 занятия, тема каждого из которых регламентирована заранее.

«Разговоры о важном», по словам министра просвещения Сергея Кравцова, якобы должны научить школьников гордиться Россией, а еще нескучно познакомить с историей, традициями и культурными наследием страны. На классных часах школьникам будут рассказывать о Дне снятия блокады Ленинграда, памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками, а также Дне воссоединения Крыма с Россией. Кроме исторических уроков, предлагается обсуждать и темы, связанные с семьей и культурой: например, День отца, День матери, Всемирный день театра.

Министерство просвещения подготовило методические рекомендации к каждому «Разговору о важном». Сперва они были общедоступны, но с 5 сентября на сайте остались видны только темы следующих занятий, а также сценарии уже прошедших уроков. На разработку методических рекомендаций было выделено 22 миллиона рублей.

В школе, где работает Анна Смирнова, педагоги узнали о том, что им нужно провести уроки «Разговоры о важном», на педсовете 30 августа. «Директор провел семинар для классных руководителей, нам показывали, как пользоваться сайтом [с методическими материалами]. В этих методичках дословные инструкции от слов “Здравствуйте” до “До свидания”, там прописаны даже ответы учеников, — рассказывает Смирнова. — Эти уроки выглядят странно, даже по-клоунски, словно их составлял кто-то из прошлого века. Вряд ли кто-то из детей к ним серьезно отнесется. Все очень наигранное, с постоянными отсылками, что эти разговоры нужны для того, чтобы сообщить детям “правильную” информацию. Мол, могут прийти другие люди и рассказать вам “плохое”, поэтому мы первые вам все расскажем, чтобы вы поверили нам. Составители этих методичек, видимо, думают, что у детей нет критического мышления».

По мнению Марии Коноваловой, многое зависит от того, как администрация школы и учителя относятся к политике государства и к военным действиям в Украине. «Молодые относятся к этому скептически, а взрослые, которые говорят, что они “за” войну, готовы это рассказывать, — говорит Коновалова. — Учителя не могут отказаться от проведения этих занятий, но у детей есть такая возможность, так как это внеурочная деятельность». По словам Коноваловой, ее школа будет «сохранять нейтралитет»: для «Разговоров о важном» будут брать только темы занятий, а само наполнение классных часов будет определяться учителем.

Анастасия Захарова рассказала «Холоду», что методические материалы «Разговоров о важном» очень идеологизированные. «Мне кажется, что даже коллеги, которые поддерживают “спецоперацию”, не станут использовать эти методички, потому что там какие-то стыдные вещи». Педсовет школы, где работает Захарова, решил «минимизировать токсичность этих занятий», поэтому учителя будут ориентироваться только на темы уроков, а содержание определят самостоятельно. «Я же не политрук, я учитель. Почему я должна повторять новости с Первого канала?» — говорит Захарова.

Все преподаватели, с которыми поговорил «Холод», считают, что содержание занятий «Разговоры о важном» напрямую зависит от позиции педагога, который их проводит.

За «Разговоры о важном» учителям не всегда доплачивают, но проводить их придется. В отличие от педагогов, ученики могут отказаться их посещать

Учителям в некоторых регионах не выделили дополнительную оплату за проведение «Разговоров о важном», объяснив это решение тем, что проведение этих уроков входит в обязанности классного руководителя. Анна Смирнова рассказала «Холоду», что в ее барнаульской школе учителя и так не хотели вести дополнительные занятия из-за нагрузки. «А когда пошли слухи, что эти уроки не будут оплачиваться, желание и вовсе исчезло, даже у патриотов и тех, кто идеологически “за” эти классные часы», — сказала Смирнова.

Если педагоги откажутся проводить «Разговоры о важном», это может быть для них опасно, считает глава независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен. Профсоюз рекомендует классным руководителям проводить занятия, по сути саботируя методички и меняя содержание. «По трудовому праву привлечь к ответственности педагогов за самостоятельное наполнение уроков очень трудно. Более того, педагоги не имеют права проводить идеологизированные занятия: в Федеральном законе “Об образовании” и Едином квалификационном справочнике работников образования запрещается политическая агитация детей», — говорит Кен.

Даниил Кен говорит, что с начала сентября их организация начала получать много писем от родителей, где те рассказывают, что они написали отказ от посещения своими детьми «Разговоров о важном». «Чаще всего учителя давят невежеством и напором: утверждают, что урок обязателен, но приводят несостоятельные доводы или вообще обходятся без них, — комментирует ситуацию Кен. — Администрации школ чаще учителей идут навстречу родителям — вероятно, боятся скандалов и внимания. Есть редкие случаи, когда директора или завучи угрожали и требовали перевести ребенка в другую школу, но такие угрозы не реализовались — и по закону не могут быть реализованы».

Зачетов и оценок за посещение «Разговоров о важном» не предусмотрено, они даже на официальном сайте заявлены как «цикл внеурочных занятий». Все педагоги, которые поговорили с «Холодом», считают, что обязать детей ходить на эти уроки невозможно, и если родители не хотят этого — они могут написать записку, что их ребенок не будет посещать классные часы.