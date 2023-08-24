Мы часто сталкиваемся с попытками воздействовать на наше мнение, решения и действия. Но как определить, где проходит грань между искренним советом и манипуляцией? Как распознать нездоровое влияние окружающих и выстроить личные границы? Всегда ли люди манипулируют осознанно? «Холод» отвечает на эти вопросы с помощью психолога и схема-терапевта Маргариты Спасской.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Что такое манипуляции и какими они бывают?

Манипуляция — это скрытое принуждение, попытка вынудить человека что-то сделать. Чаще всего цель манипуляций — получение выгоды, то есть денег или других материальных ресурсов, или, например, разрушение чьих-то отношений. Но не всегда те, кто манипулирует, осознают, что они это делают.

Манипуляции нередко лишают человека права голоса, когда пренебрегают его ценностями, игнорируют его эмоциональные, а иногда и физические потребности. В таких ситуациях партнер, друг или другой близкий человек может действовать против вашей воли или ставить свои мысли и чувства выше ваших: например, в ответ на просьбу прекратить обидные шутки или прозвища собеседник упрекает вас в отсутствии чувства юмора.

Самые частые манипуляции

Обман. Это также могут быть ложные обещания, недоговаривания или преувеличения.

Внушение. Например, вас убеждают быстро закрыть сделку или подписать договор не читая. В таких ситуациях на вас могут давить, говоря, что время ограниченно или что осталась «всего одна» квартира или машина по этой цене.

Запугивание. Например, это угроза уволить, если сотрудник не будет работать сверхурочно, или угроза раскрыть какую-то личную информацию, если вы не выполните условия собеседника.

Газлайтинг. С помощью этой манипуляции человек создает ощущение, что с вами что-то не в порядке, что вы не отвечаете за свои действия или делаете ошибки, которых не замечаете. Распространенные примеры: «Вечно ты все переворачиваешь», «Ты все это придумал». Газлайтинг может быть разрушительным для психического здоровья того, на кого он направлен, и длиться годами. В триллере «Газовый свет» можно увидеть, как работает газлайтинг изнутри, а от названия пьесы, по которой снят фильм, и произошел этот термин.

Апелляция к чувству вины или стыда. Например, это знакомая многим фраза из детства «Как тебе не стыдно так себя вести!». Такие манипуляции могут быть более сложными и тонкими: например, дочь уезжает к себе домой, а мама вызывает скорую, утверждая, что «заболела» из-за того, что чувствует себя покинутой.

Отвлечение внимания. Эту манипуляцию часто используют, чтобы избежать ответственности. Например, человек опоздал, но вместо извинений говорит: «Ой, ты же сама вечно опаздываешь — в прошлый вторник ты опоздала на 15 минут». И вот чувство вины возникает уже у вас, хотя опоздал собеседник.

Манипуляции — это всегда плохо? Могут ли они быть частью здоровой коммуникации?

Да, манипуляция может быть частью конструктивной коммуникации. Мы постоянно прибегаем к разным формам манипулирования, просто какие-то из них считаются этичными, а какие-то нет.

Есть даже такая наука — поведенческая экономика. Она рассматривает, как можно манипулировать людьми в их же интересах. Например, в некоторых кафе и отелях здоровую пищу ставят на более заметные места; социальная реклама обращается к нашему чувству вины и ответственности, чтобы стимулировать нас сортировать мусор.

Манипуляции используют и в воспитательных целях, ведь с маленькими детьми прямая коммуникация далеко не всегда срабатывает. Родители адаптируют сообщение для ребенка и не всегда говорят ему, например, что прививка, которую ему нужно сделать, защищает его от опасной болезни. Манипуляция ли это? В какой-то мере да. Получаем ли мы выгоду от нее? Несомненно. Но в этом случае мы действуем в интересах ребенка и общества в целом.

С какими из манипуляций можно столкнуться в повседневной жизни?

Огромное количество манипуляций используют в маркетинговых стратегиях или при управлении коллективом. Почти все время люди в какой-то степени являются объектом манипуляции, если делают покупки, работают и взаимодействуют с окружающими. Когда ваш начальник говорит, что для повышения в следующем месяце придется работать без выходных, когда ваш партнер или друг демонстративно не разговаривает с вами, чтобы побудить к извинению, или ребенок притворяется больным, чтобы не идти в школу, — все это манипуляции.

Когда человек наиболее уязвим для них?

когда у нас высокий уровень стресса или происходит какое-то эмоциональное событие;

угроза нашей жизни, безопасности;

у нас тяжелое физическое состояние или сильная боль;

состояние частичной утраты контроля (например, опьянение или усталость);

неопределенность (переезд в новую страну, город);

не хватает ресурсов (денег, времени);

мы зависим от другого человека, например эмоционально.

В таких ситуациях особенно важно уметь отстраняться от ситуации и мыслить критически, например внимательно читать договоры и все перепроверять.

Как противостоять манипуляциям?

Чаще всего манипуляция возможна там, где размыты границы и правила общения, поэтому для того, чтобы сохранять контроль над ситуацией, стоит четко сформулировать правила. На свои границы можно опираться в сложные моменты, например говорить партнеру или родителю: «Так со мной поступать нельзя».

Важно установить понятную систему отношений как на работе, так и в личной жизни. Чем более расплывчаты ваши обязанности на работе, тем больше непрофильных задач вам могут давать. Однако с людьми, от которых вы в чем-то зависите, установить четкие рамки отношений может быть сложно. Если отстоять рамки не получается и вы сталкиваетесь с угрозами начальства или насилием со стороны партнера или родителя, вероятно, необходимо выйти из отношений либо обратиться за защитой в профильные органы.

Также необходимо быть внимательными. Грубо говоря, нужно быть немного скептиком и не верить в чудо. Если вам предлагают быструю и нереально высокую прибыль, то очень вероятно, что это или обман, или нелегальный бизнес. Нужно стараться ко всему подходить критически и смотреть на ситуацию со стороны. Также нелишним будет спросить совета у близких или узнать, насколько, по их мнению, опасна ситуация, в которой вы оказались.

Противостоять манипуляциям, используя в ответ такие же методы, — это как пытаться выиграть в карты у шулера. Иногда может получиться, если вы опытнее, но возникает другой вопрос: а соответствует ли такое поведение вашей системе ценностей? Если нет, то лучше выходить из коммуникации. Скорее всего, вы проиграете тому, кто играет неэтично, или сами начнете действовать его методами, что тоже может навредить вам как личности, и такой ущерб будет гораздо более существенным.

Что делать, если я заметил, что сам манипулирую?

Люди могут манипулировать другими из-за чувства уязвимости, страха потерять близких или быть отвергнутыми, и часто это происходит неосознанно. Обнаружить собственные манипуляции сложно — обычно люди узнают об этом от партнеров и близких, однако при высоком уровне саморефлексии и умении анализировать свои поступки это все же можно понять самому.

Перестать манипулировать бывает трудно, даже если ваши действия обижают собеседника, подрывают его доверие или противоречат вашей системе ценностей. Часто мы манипулируем из-за отсутствия шаблона, как действовать этично в той или иной ситуации. Вот несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам действовать этичнее: