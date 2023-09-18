Я остро чувствую все эмоции и часто срываюсь на близких

Люди с пограничным расстройством личности очень эмоциональны. Они ощущают и положительные, и негативные эмоции ярче, чем другие люди, а еще они склонны к импульсивным поступкам (часто небезопасным). Вместе с психиатром и психотерапевтом Диной Меметовой разбираемся, что это за диагноз и как он влияет на повседневную жизнь людей.

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Пограничное расстройство относится к группе диагнозов, которые вызывают эмоциональное и неустойчивое поведение. Несмотря на то что ПРЛ формируется еще в детстве, ставить диагноз раньше 18 лет бессмысленно. Для подросткового возраста характерны колебания настроения и импульсивность.

Это хроническое состояние, однако, если человек ходит на терапию, с годами его симптомы могут ослабевать. К симптомам ПРЛ относятся:

Эмоциональная нестабильность, сильные колебания настроения — например, подавленность может смениться эйфорией в течение пары часов.

Повышенная чувствительность. Эмоции людей с ПРЛ особенно интенсивны и даже болезненны: привычные события могут как огорчать, так и радовать их сильнее, чем других людей.

Сложности в отношениях. Люди с ПРЛ могут посылать партнерам и друзьям «двойные сигналы», то отдаляясь, то приближаясь. Утром у человека может быть романтичное настроение, он может осыпать девушку поцелуями и объятиями. Однако днем он увидит, как она здоровается с другим парнем, и решит, что они флиртовали. Тогда человек с ПРЛ может отдалиться от нее, начать язвить в ответ на любую реплику и, скорее всего, не объяснит партнеру причину своего поведения.

Импульсивное поведение (компульсивное переедание, неосторожное вождение машины, вспышки гнева, селфхарм). Все это может приносить человеку вред, но в моменте он не задумывается об этом, так как интенсивные эмоции берут верх.

Суицидальные мысли и суицидальное поведение.

Размытое чувство собственного «я». Люди с ПРЛ могут не понимать, «кто я и где заканчиваются мои границы».



Дереализация и деперсонализация.

ПРЛ часто встречается одновременно с другими состояниями. Например, ПТСР или КПТСР (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство), зависимость от алкоголя или психоактивных веществ, ОКР, депрессия, тревожное или биполярное аффективное расстройство (БАР).

Приходится дифференцировать БАР и ПРЛ, потому что оба диагноза предполагают эмоциональные нарушения и резкую смену настроения. Однако между ПРЛ и БАР есть несколько важных отличий. БАР может возникнуть в любом возрасте, а ПРЛ формируется, как правило, в детстве. При ПРЛ настроение меняется в течение суток и связано с внешними событиями, например с поведением других людей. Люди с ПРЛ очень остро реагируют на слова и действия окружающих и могут видеть угрозу и оскорбления там, где их нет. У БАР есть четко разграниченные фазы депрессии и подъема сил. Депрессивная фаза может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. Фаза подъема обычно короче. При БАР также возможна ремиссия.

Почему возникает ПРЛ?

Это расстройство развивается из-за биологических и психосоциальных факторов. Биологический фактор означает, что человек может наследовать чувствительный тип нервной системы. Второй, психосоциальный, фактор — это травмирующая среда. Например, если родители не учат ребенка справляться с эмоциями или подкрепляют его импульсивность, игнорируют его или применяют насилие.

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Также родители могут быть просто занятыми, погруженными в работу людьми, которые не успевают заниматься ребенком или не понимают его. В итоге человек недополучает необходимые тепло и заботу и не учится справляться с эмоциями.

Как расстройство проявляется в повседневной жизни?

Люди с ПРЛ очень зависимы от внешних факторов: рутинные события могут вызывать у них интенсивные эмоции. Например, если человеку без такого диагноза не перезвонили, он может подумать: «Ну и что? Пойду займусь своими делами», а для человека с ПРЛ это может стать настоящей трагедией и причиной слез. Люди с ПРЛ делят мир на черное и белое и часто категоричны в суждениях.

Из-за эмоциональной неустойчивости людям с ПРЛ часто сложно выстраивать отношения. При этом они для них очень важны, потому что у них нарушен образ собственного «я»: человек может совершенно не понимать, кто он такой. Ему тяжело ответить на вопросы «Кто я такой?», «Чего я на самом деле хочу?». Такие мысли у человека с ПРЛ нестабильны и зависят от настроения и внешних факторов. Отношения помогают ему в некотором смысле стабилизировать себя, найти опору в партнере. Еще люди с ПРЛ болезненно переживают расставания, потому что боятся одиночества из-за хронического ощущения пустоты внутри.

Трудности у людей с ПРЛ возникают и на работе: им бывает сложно общаться с коллегами и начальством или долго работать в одной компании. Они могут импульсивно уволиться из-за незначительного конфликта или сменить сферу деятельности.

Часто ПРЛ сочетается с зависимостями от психоактивных веществ и алкоголя.

Почему людей с ПРЛ часто считают абьюзерами?

В отношениях они могут быть агрессивны и импульсивны, потому что не знают, как справляться с эмоциями. Скорее всего, в детстве родители игнорировали их потребности и откликались только на истерики или агрессивное поведение. Из-за этого человек вырастает с мыслью, что окружающие проявят к нему необходимое внимание, только если он устроит истерику.

Иногда через селфхарм люди с ПРЛ пытаются получить желаемое (то есть он выполняет коммуникативную функцию). Представим, что человеку нужно что-то от партнера. Тогда он может повреждать себя или совершить демонстративную попытку суицида. Такое поведение у людей с ПРЛ возникает из-за отсутствия необходимых социальных навыков — скорее всего, в детстве их не научили работать с эмоциями и доносить свои потребности до других людей спокойно.

Нельзя назвать это манипуляцией, хотя схема выглядит похоже. Люди с ПРЛ используют такое поведение, потому что им не хватает социальных навыков. Естественно, такое поведение утомляет их партнеров, что может привести к расставанию.

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Однако это нельзя сказать про всех людей с ПРЛ. Некоторые могут страдать от социальной тревоги, в таком случае они будут застенчивыми, сдержанными, им будет тяжело отстаивать личные границы в отношениях. Если человек с ПРЛ захочет, чтобы партнер его пожалел, он не скажет об этом и не попросит побыть рядом. Вместо этого он будет рассчитывать, что партнер догадается о его желании. А если этого не случится, то обидится (о чем опять же не скажет) и, чтобы успокоиться, может использовать самоповреждение.

Как строить близкие отношения с человеком с ПРЛ?

Важно проявлять эмпатию и помогать людям с ПРЛ учиться экологичному общению. Например, подкреплять экологичное и здоровое поведение, такое как открытое и нейтральное проговаривание чувств, без манипуляций. Чтобы закрепить подобное поведение, можно поблагодарить человека с ПРЛ за его поступок или реакцию, которые вам приятны.

Если человек с ПРЛ о чем-то вас попросил, но вы не можете уделить ему время, скажите об этом и обязательно уточните, когда у вас будет возможность сделать это. Объясните, что вы готовы его выслушать или помочь, когда освободитесь.



Также важно отстаивать личные границы и, например, напоминать человеку, что, если вы хотите провести время без него, это не значит, что вы его не любите.

Негативный ответ на просьбу может очень травмировать, из-за чего человек с ПРЛ начнет вести себя импульсивно. Как правило, в ответ на это близкие бегут его спасать: перебинтовывают ему руки, говорят, как они его любят и как им жаль, что все произошло именно так. Но такая реакция только подкрепляет желание людей с ПРЛ причинять себе боль или устраивать скандалы, чтобы быть услышанными.

Партнерам людей с ПРЛ важно нейтрально реагировать на манипуляции и селфхарм. Нельзя эмоционально реагировать на это: в противном случае человек никогда не научится доносить свои эмоции и потребности адекватно.

Часто отношения заканчиваются, потому что находиться в романтических отношениях, где постоянно присутствуют эмоциональные качели и непоследовательность, очень тяжело. Если человек не учится справляться с интенсивными эмоциями, он может постоянно обвинять партнера, устраивать ему истерики, требовать постоянной поддержки.

Чтобы безопасно сближаться с человеком с ПРЛ, важно, чтобы он получал фармакотерапию и посещал психотерапию: специалисты помогут ему выработать необходимые социальные навыки. А для родственников и партнеров людей с ПРЛ есть бесплатные группы Family Connections, на которых обучают коммуникации с ними.

Специалисты, работающие с ПРЛ, предлагают близким таких людей взаимодействовать с ними при помощи системы SET-UP. SET расшифровывается как Support, Empathy, Truth (Поддержка, Эмпатия, Честность), UP — Understanding и Persistence (Понимание и Настойчивость). Все эти элементы помогут сделать коммуникацию с людьми с ПРЛ более бережной для всех участников процесса.

Почему у людей с ПРЛ часто возникают суицидальные мысли и попытки суицида?

Подростки, у которых развивается ПРЛ, часто остаются наедине со своими переживаниями и не знают, что могут с ними сделать, кроме как заглушить физической болью — селфхармом. Но эмоции могут стать настолько невыносимыми, что у человека возникнут мысли о смерти.

Если человек с ПРЛ не начнет посещать психотерапию и не будет принимать нужные ему медикаменты, то в более старшем возрасте ему может быть так же тяжело справляться с переживаниями. Поэтому, когда ситуация станет невыносимо болезненной, человек может импульсивно решиться на суицид.

Как лечат это расстройство?

Как правило, люди с ПРЛ приходят к психиатру с жалобой на депрессивные состояния, селфхарм, интенсивные эмоции, социальную тревогу, панические атаки или симптомы обсессивно-компульсивного расстройства. Диагностируя ПРЛ, психиатр назначает фармакотерапию, которая помогает справиться с основными симптомами. К примеру, если главная жалоба — депрессия, врач выпишет антидепрессанты.

Но это расстройство не лечится одними препаратами. Людям с ПРЛ не хватает социальных навыков и навыков эмоциональной регуляции. Задача терапевта — обучить их этим навыкам и техникам, которые помогают справляться с интенсивными эмоциями. Самый действенный подход — диалектическая поведенческая терапия. На ней люди с ПРЛ учатся четырем группам навыков:

Навыки осознанности. Они нужны, чтобы понимать свои эмоции.

Навыки перенесения дистресса. Эти навыки помогают справляться с кризисами, не используя селфхарм.

Навыки эмоциональной регуляции. Они помогают выстраивать жизнь в соответствии со своими ценностями, справиться с хронической эмоциональной болью и в целом улучшить свою жизнь.

Навыки межличностной эффективности. Они нужны, чтобы выстраивать комфортную коммуникацию и отстаивать свои интересы без вреда для себя и окружающих.

Чтобы добиться результата, человеку нужно посещать индивидуальную и групповую терапию. Но часто люди с ПРЛ могут саботировать терапию и не приходить на запланированные сессии.

Диалектическая поведенческая терапия (DBT-терапия) длится год. За это время клиент обычно уходит от самоповреждающего поведения, но может продолжить работу с психотерапевтом в другом методе. Подойдет АСТ (терапия принятия и ответственности) или схема-терапия, где можно обсуждать романтические отношения и другие личные проблемы. Однако если самоповреждающее поведение вернется, DBT-терапия понадобится вновь.