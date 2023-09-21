Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в Нагорном Карабахе погибли шесть российских миротворцев. Возбуждены уголовные дела.

По данным ведомства, 20 сентября 2023 года азербайджанские военнослужащие обстреляли автомобиль с российскими миротворцами на территории села Джанятаг, приняв их за «армянские вооруженные формирования». В результате пятеро российских военных погибли.

Кроме того, как утверждает Генпрокуратура Азербайджана, в тот же день погиб еще один российский миротворец, а другой российский военный был ранен.

«На территории указанного населенного пункта (Джанятаг) неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль “Камаз”, принадлежащий РМК (российского миротворческого контингента)», — говорится в сообщении ведомства. Там также отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела, но не уточняется по каким статьям.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что автомобиль российских миротворцев попал под обстрел. Тогда не было известно, сколько именно военнослужащих погибли. Позже появились сообщения, что один из погибших в Нагорном Карабахе — заместитель командующего российским миротворческим контингентом капитан первого ранга Иван Ковган.

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