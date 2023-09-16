Армения и Азербайджан на грани новой войны

Армения и Азербайджан готовятся к новой войне, сообщают мировые СМИ и следящие за регионом эксперты. Азербайджан может использовать армию, чтобы добиться контроля над Нагорным Карабахом, потому что его не устраивает то, как идут переговоры. Чего требует Азербайджан и как можно не допустить войны, объясняет журналист, который много лет пишет о регионе, — Кирилл Кривошеев

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Война неизбежна?

Около недели назад в азербайджанских телеграм-каналах появилось немало роликов с военными грузовиками и танками, на которых изображена перевернутая буква «А», а иногда F (но не перевернутая). Такая символика сейчас активно вирусится в соцсетях — азербайджанцы ставят ее на аватары, делают с ней милитаристские стикеры. Букву «А» переворачивают в названиях провластных СМИ (например, Media.az) — подобно тому, как в России пытаются заменять русские «В» и «З» латинскими, см. тот же «КуZбасс».

Символу ∀ приписывают разные значения — вплоть до эзотерических. Но, кажется, все проще: это один из инициалов названий подразделений. Изображение подобных символов встречалось и раньше. С другой стороны, на фоне нынешней напряженности легко предположить, что эти символы станут маркерами «свой — чужой» в будущей войне — как российские V и Z в феврале 2022 года.

Но тут есть существенное отличие: о символах V и Z мы узнали лишь после начала войны, когда появились фото российских танков на подступах к Харькову. А вот об ∀ мы знаем еще с 4–5 сентября, но войны, к счастью, пока нет. Более того, хорошо видны признаки торга: 11 сентября Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Вероятно, турецкий президент пытался как-то повлиять на Ереван и убедить пойти на уступки. Позиции Армении сейчас так слабы, что одной только угрозы новой войны может быть достаточно для серьезного пересмотра ее политики и окончательного отказа от поддержки Карабаха — даже в переговорах.

Чего хотят стороны?

Армения всеми силами пыталась сохранить прежнее положение вещей после войны 2020 года. Да, армянам пришлось признать Карабах территорией Азербайджана. Но это признание — всего лишь слова, а на самом деле значительная территория региона по-прежнему остается неподконтрольной Баку. Впрочем, сейчас уже нельзя и сказать, что она подконтрольна Армении. После того как в декабре 2022 года азербайджанские активисты перегородили Лачинский коридор (единственная дорога между Арменией и Карабахом), регион просто выживает в условиях блокады. А в апреле 2023 года Азербайджан установил пограничный пункт в Лачинском коридоре. Теперь в Карабахе практически нет топлива, а без него, разумеется, невозможно и адекватное военное сопротивление. А сейчас кончаются и последние запасы продуктов и медикаментов.

Люди собираются у здания парламента Нагорного Карабаха во время выборов нового президента в Степанакерте, 9 сентября 2023 года. Фото: Marut Vanyan / AFP / Scanpix

С другой стороны, в Степанакерте (по-азербайджански — Ханкенди) по-прежнему сидит правительство непризнанной Республики Арцах и там даже идут определенные политические процессы: прежний президент Араик Арутюнян ушел в отставку, а на его место избран Самвел Шахраманян. Правда, не на всенародном голосовании, а парламентом: такой порядок из-за действующего военного положения. В качестве первых шагов Шахраманян провел совещания с Минобороны, а затем и со спецслужбой непризнанной республики. А Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что не поздравил Шахраманяна с назначением не потому, что не признает его должность, а потому, что «поздравлять не с чем — такая большая ответственность на нем лежит». Вдобавок Пашинян подтвердил, что между ним и новым руководством Арцаха есть связь — «для получения информации из первых рук».

Одного этого комментария Пашиняна достаточно, чтобы вызвать гнев Азербайджана. В Баку убеждены, что после войны 2020 года субъектность Карабаха как квазигосударственного образования должна была исчезнуть, органы власти — быть немедленно распущены, а единственной вооруженной силой и властью на территории должны быть российские миротворцы — и то только до 2025 года. Но все, как мы видим, оказалось не так.

Сначала власти Азербайджана просто возмущались и посылали ноты протеста в Москву как посреднику, который не выполняет свои обязательства. Но после начала войны в Украине в Баку решились на экономическую блокаду Карабаха.

Лачинский коридор закрыт с конца 2021 года (азербайджанские пограничники пропускают армян только в одну сторону — из Карабаха, а гуманитарные поставки прекратились еще в июне, за исключением очень маленькой партии 31 августа). Армяне заявляют о гуманитарном кризисе, Азербайджан настаивает, что они должны принять грузовики с мукой и другим продовольствием от него по дороге через города Агдам и Аскеран.

В Баку расхваливают логистические преимущества этого маршрута: в Агдаме уже есть железнодорожная станция, а от нее до Степанакерта намного ближе, чем из ближайшего армянского города — Гориса. Но настоящая причина, конечно, не в этом, а в желании постепенно расширять контроль над регионом. Сейчас там нет ни азербайджанских органов власти, ни азербайджанских военных, ни азербайджанских товаров. Товары могли бы стать хорошим началом.

С пропагандистской точки зрения это ставит армян в неловкое положение. Если речь действительно идет об угрозе жизни людей, то политизировать вопрос получения гуманитарной помощи цинично. С другой стороны, в Карабахе прекрасно понимают, что полноценный запуск движения по маршруту Агдам — Степанакерт начнет обратный отсчет до исчезновения Республики Арцах. Вслед за гуманитарной помощью придут первые товарные партии, за ними последует расчет в азербайджанских манатах и постепенное распространение правового поля Азербайджана. Сценариев развития событий может быть много, но в конечном итоге они различаются только сроками до тех пор, пока регион полностью не перейдет под контроль Азербайджана.

При этом для руководства Арцаха, всего чиновничьего аппарата, силовых структур, да и просто мужчин, проходивших срочную службу, это вопрос личной свободы: на каждого из них в Баку можно завести уголовное дело за сепаратизм. И даже опция сбежать в Армению существует не для всех: азербайджанские пограничники уже задержали в Лачинском коридоре 68-летнего мужчину, подозреваемого в военных преступлениях, якобы совершенных в 1990-е годы, и трех футболистов, которые вытирали ноги об азербайджанский флаг на видеоролике из соцсетей. Последним, правда, назначили всего 10 суток ареста, после чего отпустили в Армению.



Полностью перекрыть Лачинский коридор Баку не может из-за международного давления. Свободная связь между Арменией и Карабахом по этой дороге проговаривалась во всех формулах урегулирования конфликта, включая ту, что в итоге была воплощена в жизнь — трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года. Поэтому сейчас Баку выступает за одновременное открытие обеих дорог — через Агдам и через Лачин. Судя по всему, это именно то условие, при котором новой войны может не случиться.

Есть ли способы снять блокаду Карабаха?

Над способами не допустить войны и обойти блокаду думают многие. Например, российские релоканты в Армении обсуждали идею отправиться на личном автотранспорте в Агдам, закупиться продуктами и оттуда привезти их в Карабах, пользуясь привилегиями граждан нейтральной страны. Примерно так и поступил Российский Красный Крест, чья фура пока стала единственным гражданским автомобилем, проехавшим по этому маршруту.

Разумеется, с точки зрения Москвы это хитрость. Отправляя гуманитарную помощь через Агдам, Россия надеялась взломать систему и формально выполнить условия Баку, но при этом не обязывая армян Карабаха получать помощь от азербайджанцев. Но Азербайджан не повелся на этот трюк, так как его цель — продемонстрировать собственное влияние, а не влияние России.

Можно было предположить, что после этого должен был открыться и Лачинский коридор, ведь дорогу через Агдам можно признать работающей. Но помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что проезд российского груза — «это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог».

Речь об обсуждениях, к которым удалось прийти дипломатам Армении и Азербайджана, — о том, что дорогу в Карабах из Армении откроют одновременно с тем, что Карабах пустит грузы из Азербайджана. Надо признать — хотя раньше Баку почти никогда не шел на уступки, здесь он смог смягчить позицию. В первоначальном варианте договоренности о дорогах (о нем изначально узнал «Коммерсантъ», и потом чиновники подтвердили его подлинность) дорогу через Лачин предполагалось открыть лишь через сутки после дороги через Агдам. Теперь же, как мы уже говорили, речь идет об одновременном запуске.

Но важно помнить, что в Лачинском коридоре стоит азербайджанская таможня, которая запросто может придираться к любым формальностям. Например, требовать, чтобы в документах в качестве пункта назначения значилось «Ханкенди, Азербайджан», а не «Степанакерт, Республика Арцах». А учитывая, что грузовики, стоящие у въезда в коридор, армянские и французские, не пустить их станет для Баку делом принципа.

Контрольно-пропускной пункт установленный Азербайджаном в Лачинском коридоре. Фото: Tofik Babayev / AFP / Scanpix

Как реагируют западные страны?

Западные СМИ одно за другим пишут душераздирающие тексты о блокаде и гуманитарном кризисе, но международные игроки действуют осторожно. На словах в ситуацию пытаются вмешаться все. Но при этом позиции США, России и Евросоюза (по крайней мере, сейчас) сводятся к тому, что должны быть открыты обе дороги. «Открытие дороги Агдам — Аскеран (через Аскеран лежит дорога в Степанакерт (Ханкенди) — важный шаг, который должен облегчить возобновление работы Лачинского коридора», — говорится в пресс-релизе Евросовета. Госдеп США сделал похожее заявление: «Мы повторяем наш призыв, как госсекретарь говорил в заявлении на выходных, к немедленному и одновременному открытию Лачинского и Агдамского маршрутов, чтобы обеспечить провоз крайне необходимых гуманитарных поставок мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе».

Иными словами, требование Азербайджана открыть дорогу через Агдам выглядит неприемлемым только для армян, но не для западных партнеров. Самая проармянская позиция — у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, но и он не исключает открытие Агдамского маршрута. «Лачинский коридор должен быть открыт сейчас. Другие дороги, такие как Агдамская, могут быть открыты как часть решения, но не как альтернатива», — заявляет он.

Отношения Армении и России ухудшились?

Сейчас официальная риторика Москвы строится на том, что в нынешних неудачах виноват Пашинян, признавший территориальную целостность Азербайджана. «Вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, ну чего нам?» — сказал Путин на форуме во Владивостоке 12 сентября.

При этом заметно, что Пашинян умышленно обостряет конфликт и делает новые и новые раздражающие Москву заявления. После интервью итальянской газете La Repubblica, в которой он назвал ошибкой стратегическую ставку на Москву в сфере безопасности, он мог бы остановиться, но вместо этого дал новое интервью — Politico. Там он вновь сказал то, что разозлит Кремль. «Все это рассматривалось как сфера ответственности российских миротворцев, — заявил он, имея в виду гуманитарную ситуацию в Карабахе. — И поскольку эти проблемы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию. Впрочем, я не могу сказать, что, если бы российских миротворцев не было, ситуация была бы лучше».

По всей видимости, армянский премьер рассчитывает, что такая стратегия позволит ему успешнее апеллировать к Западу и добиваться санкций против Азербайджана, если тот перейдет к силовому сценарию. Успех в таком случае вовсе не гарантирован, но ждать серьезной помощи от Москвы точно не стоит. Да и статус партнера России в 2023 году скорее токсичное обременение, чем преимущество.



Еще одной новостью, которую обсуждают в контексте отношений Армении и России, стали совместные учения армянских войск с военнослужащими США. Удивительно, но об учениях как о некоем важном факторе пишут не только российские СМИ, которые просто не могут не заметить любую западную активность на постсоветском пространстве, но и западные.

На деле же и масштаб (175 армянских военных и 85 американских десантников, пусть даже из знаменитой дивизии Screaming Eagles), и цель упомянутых учений таковы, что они вряд ли вообще заслуживают внимания. В них задействована лишь одна бригада вооруженных сил Армении — миротворческая, которая находится в Косово. Ничего удивительного в том, что ее тренируют американцы, нет, ведь это подразделение должно соответствовать стандартам НАТО и это сотрудничество продолжается много лет: армянские военные также были в Афганистане и даже в Ираке.

Единственное, что придает нынешним учениям значимость, — это отказ Еревана проводить учения ОДКБ и отзыв постпреда из этой организации. Но это не столько антироссийский шаг, сколько демонстрация пренебрежения к самому ОДКБ. Это тоже вполне ожидаемо: ни на одном из этапов конфликта эта организация не показала свою эффективность по защите Армении.

Россия теперь поддержит Азербайджан?

Ожидать, что Москва подыграет Азербайджану, тоже не стоит. Во-первых, Баку можно предъявить ровно те же претензии, что и Еревану. Если считать «недружественным шагом» тот факт, что жена Никола Пашиняна ездила в Киев и пожимала руку Владимиру Зеленскому, то то же самое делал сам Ильхам Алиев на саммите в Кишиневе. А буквально на днях Баку вызвал гнев Москвы заявлением о том, что Азербайджан и Украина признают территориальную целостность друг друга и, поскольку «недавние “выборы”, проведенные на части международно признанной территории Украины (то есть в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных российским войскам)» прошли не по законам Украины, они «не имеют никакой юридической силы».

«Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — ответила на это Мария Захарова.

Но это не первый такой случай: за последние два года Баку постоянно выражал недовольство в связи с действиями российских миротворцев, и ноты МИД Азербайджана в адрес России уже давно никого не удивляют.

Российские миротворцы в Карабахе, как и российские пограничники, несущие службу в Армении, во время всех обострений придерживались одной стратегии — отстранялись и старались не попасть под удар сами (хотя получалось не всегда). При этом о каком-то противодействии азербайджанским военным речь не шла — ни когда они решили взять под свой контроль село Фаррух, ни когда решили установить КПП в Лачинском коридоре.

Если Азербайджан решится на продвижение войск к Степанакерту, то нарушит первый пункт трехстороннего соглашения, которым закончилась горячая фаза прошлой войны: после 9 ноября 2020 года стороны должны остаться на занимаемых позициях. Но максимум, что в этом случае смогут предпринять миротворцы, — это эвакуировать руководство непризнанной республики на вертолете, чтобы то не оказалось в азербайджанской тюрьме, и уговорить азербайджанских пограничников пропускать менее статусных беженцев по Лачинскому коридору без особых проверок.

Переход боевых действий на территорию Армении вероятен лишь в том случае, если армия Армении попытается вмешаться в конфликт на стороне карабахских соотечественников. Учитывая настроения в обществе и армии, исключать такой вариант нельзя — хотя бы в виде ракетных и артиллерийских ударов. Переломить ход боевых действий это вряд ли сможет, но развяжет Азербайджану руки для более масштабной задачи — контроля над Зангезуром (Cюникской областью Армении, отделяющей основную часть Азербайджана от эксклава Нахичевани), который можно будет оправдать «подавлением боевых точек».