В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы — Минобороны

Минобороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. Их автомобиль попал под обстрел.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны не уточнили, сколько именно военнослужащих погибли. Там отметили, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

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19 сентября азербайджанские военные начали обстреливать Нагорный Карабах, назвав это «антитеррористической операцией локального характера». На следующий день власти непризнанной республики и Азербайджана объявили о прекращении огня. Представители Нагорного Карабаха сообщили о расформировании и полном разоружении своей армии, а также выводе тяжелой техники и вооружений из региона.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, за первый день обстрелов погибли 27 человек и еще более 200 были ранены. ​​В свою очередь, омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила о гибели 32 человек. По ее словам, среди погибших — семеро мирных жителей.

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