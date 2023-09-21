В Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российским миротворческим контингентом

Заместитель командующего российским миротворческим контингентом капитан первого ранга Иван Ковган погиб в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают мурманские издания «СеверПост» и «Би-порт», а также Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
«Вчера в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента... Находился в расстрелянной машине... Добрая память... Вечный покой...» — говорится в сообщении клуба моряков. Там уточнили, что погибший проживал городе Гаджиево Мурманской области.
20 сентября Минобороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе в районе наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах) из стрелкового оружия был обстрелян автомобиль российских миротворцев. В результате находившиеся в нем военнослужащие погибли, сообщили в ведомстве, не уточнив количество погибших военных.
19 сентября азербайджанские военные начали обстреливать Нагорный Карабах, назвав это «антитеррористической операцией локального характера». На следующий день власти непризнанной республики и Азербайджана объявили о прекращении огня. Представители Нагорного Карабаха сообщили о расформировании и полном разоружении своей армии, а также выводе тяжелой техники и вооружений из региона.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 сентября заявил о достижении всех целей «контртеррористической операции» и восстановлении страной своего суверенитета.
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