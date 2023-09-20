В Нагорном Карабахе и Азербайджане сообщили о прекращении огня. Карабах заявил о разоружении своей армии

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что с 13:00 20 сентября приостанавливают «антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе». В свою очередь, в непризнанной республике сообщили о расформировании и полном разоружении армии, а также выводе тяжелой техники и вооружений из региона.

21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей местного армянского населения и властей Азербайджана по вопросу реинтеграции.

В Кремле не смогли подтвердить сообщения о договоренностях прекратить огонь в Нагорном Карабахе. «Я пока деталями не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Там постоянно осуществляются контакты. Поэтому не могу точно это подтвердить», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время Владимир Путин должен поговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Контакты российского президента с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не предусмотрены.

Песков также сказал, что «де-юре» Азербайджан действовал на своей территории, а упреки Еревана в адрес Москвы он назвал «беспочвенными».

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До того, как стало известно о приостановке «антитеррористических мероприятий», азербайджанские военные «взяли под контроль более 90 боевых позиций Армении». Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что во время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. По ее словам, среди погибших семеро мирных жителей. Ранения получили более 200 человек.

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