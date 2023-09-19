Обострение в Нагорном Карабахе 

19 сентября в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное за последние три года обострение конфликта — Азербайджан начал обстреливать территорию непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Этому предшествовала девятимесячная блокада Нагорного Карабаха. Рассказываем, что происходит.

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Около полудня по московскому времени Минобороны Азербайджана опубликовало заявление о том, что страна начала «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе. Ведомство обвинило Армению в том, что 19 сентября ее армия «прибегла к серии широкомасштабных военных провокаций и террористических атак» в районе Нагорного Карабаха.

«В результате взрыва мин, заранее установленных в террористических целях на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша армянскими разведывательно-диверсионными группами, погибли и получили ранения гражданские лица и военнослужащие МВД. Кроме того, подразделения нашей армии были обстреляны из минометов и стрелкового оружия разных калибров. В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения», — говорится в сообщении.

О каком взрыве мин идет речь? Рано утром 19 сентября Генпрокуратура, МВД и Служба госбезопасности Азербайджана распространила сообщение, в котором говорилось, что в Ходжавендском районе республики «в результате теракта» погибли сотрудники госагентства автодорог Азербайджана. На место происшествия выехали сотрудники полиции на «Камазе» и подорвались на мине, погибли четыре человека. «19 сентября 2023 года транспортное средство марки “Камаз”, в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, двигаясь в направлении места теракта, совершенного в эту же ночь и приведшего к гибели сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог на проходящем через Ходжавендский район 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, около 04:30 на новой туннельной дороге, построенной в селе Тагаверди Ходжавендского района, подорвались на мине, установленной диверсионно-провокационной целью незаконными армянскими вооруженными формированиями, находящимися на территории, где временно дислоцированы миротворцы», — сообщили азербайджанские власти. Минобороны Армении позже назвало заявление о подрыве «Камаза» дезинформацией. По данным ведомства, Армения не имеет никакого отношения к гибели мирных жителей.

Азербайджан отчитался об уничтожении прифронтовых и глубинных позиций и долговременных огневых точек армии Армении, боевых машин и военных объектов. В Минобороны Азербайджана утверждают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении Минобороны республики.

Власти Азербайджана также сообщили, что предупредили командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра о проводимых «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе.Позднее в Минобороны заявили, что начальники Генштабов азербайджанской и турецкой армии обсудили проводимые боевые действия. «Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — сообщили по итогу телефонного разговора в азербайджанском Минобороны.

Нагорный Карабах

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян около полудня по московскому времени написал, что в регионе начался массированный обстрел со стороны Азербайджана. Позднее он назвал происходящее войной, которую Азербайджан начал для «уничтожения армян Нагорного Карабаха». Варданян призвал власти Армении «признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан», а весь мир — ввести санкции против Азербайджана.

Минобороны Нагорно-Карабахской республики обвинило Азербайджан в том, что он нарушил соглашение о прекращении огня вдоль линии соприкосновения и нанес по региону ракетно-артиллерийские удары.

Под обстрелом находится и столица Нагорного Карабаха — Степанакерт. Оттуда армянская журналистка Сирануш Саргсян опубликовала видео с обстрелянными машинами и домами.

Кроме того, в Нагорном Карабахе утверждают, что вооруженные силы Азербайджана «целенаправленно бьют по селам», в результате чего ранены гражданские, в том числе и дети. Фотографии детей, видимо, из больниц, также публикует омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Омбудсмен Степанян около 15:00 по Москве заявил о первых погибших: их, по его словам, как минимум двое, в том числе один ребенок, а также 11 раненных, включая восемь детей. Около 16:00 по московскому времени он сообщил, что речь идет уже о 26 раненых. Об одном погибшем сообщили и в Азербайджане — Генпрокуратура сообщила, что 56-летний инженер из города Шуша погиб от обстрела «незаконно созданными формированиями вооруженных сил Армении».

Русская служба Би-би-си предполагает, что в Степанакерте перебои со связью: дозвониться до жителей этого города не удается, звонки срываются.

Армения

В Минобороны Армении сообщения Азербайджана об ударах по армянским позициям назвали не соответствующими действительности.

«В азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения вооруженных сил Армении, военная техника и личный состав. Министерство обороны Армении неоднократно заявляло и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении армянского ведомства.

В Минобороны также добавили, что по состоянию на 14:00 (13:00 по московскому времени) обстановка на границах Армении была «сравнительно стабильной». Позднее, около 15 часов по московскому времени, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в прямом эфире, где заявил, что Азербайджан обстреливает практически всю территорию Нагорного Карабаха, а также предпринимает попытки прорвать линию соприкосновения, взять под контроль позиции и, по некоторым данным, населенные пункты в Нагорном Карабахе. Он назвал это «этнической чисткой армян Нагорного Карабаха».

В министерстве иностранных дел Армении сообщили, что утверждения Азербайджана о том, что Армения установила марионеточный режим в Нагорном Карабахе, «не имеют ничего общего с действительностью».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. В Аппарате премьер-министра заявили, что Россия не предупредила Армению о готовящихся военных действиях Азербайджана.

В столице Армении Ереване местные жители собрались на митинг у здания правительства.

Россия

В ходе брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия «встревожена резкой эскалацией ситуации» в Нагорном Карабахе. Трансляция велась на сайте ведомства.

«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования конфликта», — сказала Захарова. Она добавила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение.

Официальный представитель МИДа также отрицает сообщения о том, что Азербайджан заранее предупредил российских миротворцев о готовящейся операции в регионе. «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — цитирует ее РИА «Новости».

Евросоюз

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил о необходимости прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

«[Поступают] трагические сообщения о человеческих жертвах в результате взрывов мин сегодня. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию. Необходимо немедленно прекратить огонь, чтобы обеспечить подлинный диалог между Баку и карабахскими армянами — это единственный способ достижения мирного сосуществования», — написал он в своем аккаунте в Х (бывший твиттер).

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Азербайджан немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Аналогичное заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель: «ЕС осуждает военную эскалацию в Карабахе и сожалеет о человеческих жертвах. Мы призываем Азербайджан немедленно прекратить боевые действия». Франция в свою очередь призвала к срочному созыву Совета Безопасности ООН по вопросу Карабаха.