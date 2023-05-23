Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Для неподготовленного слушателя это заявление звучит как судьбоносное, но слова армянского премьера — ожидаемый итог Второй карабахской войны 2020 года. Специалист по региону Кирилл Кривошеев разобрал речь Пашиняна и отметил, на что на самом деле нужно обратить внимание.

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Что важно знать о конфликте Азербайджана и Армении Население Нагорного Карабаха традиционно состояло в основном из армян. В 1988 году, незадолго до распада СССР, три четверти населения Нагорного Карабаха, тогда автономной области в составе Азербайджанской ССР, составляли армяне (77%). Тогда же представители Нагорного Карабаха обратились в Москву с просьбой передать регион Армении. Пока власти СССР не могли определиться с решением, в обеих странах начались погромы: на территории Армении проживало около 170 тысяч азербайджанцев, а на территории Азербайджана — около 350 тысяч армян. Многие из них были вынуждены оставить дома и переехать в «родные» страны. После распада СССР противостояние переросло в полномасштабную войну, которую называют Первой Карабахской войной. С 1992 по 1994 год в ней с обеих сторон погибло около 30 тысяч человек. Победу в войне одержала Армения — армянские войска заняли Нагорный Карабах и семь азербайджанских районов вокруг него и провозгласили независимость Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). Следующие 26 лет конфликт был «заморожен». Международное сообщество так и не признало республику. С 1994 года ее статус безуспешно пытались дипломатическим путем разрешить при помощи посредников из России, США и Европы. Азербайджан считал, что территория Нагорного Карабаха и районы вокруг него — оккупированы. Армения же хотела добиться для Нагорного Карабаха независимости. Вдоль линии соприкосновения периодически происходили взаимные обстрелы. А в сентябре 2020 года в регионе вновь начались полномасштабные боевые действия: началась Вторая Карабахская война, которую еще называют 44-дневной. К 2020 году у армии Азербайджана было большое преимущество: Баку силой вернул территории, которые почти 30 лет назад захватила Армения. Войну удалось остановить в ноябре при посредничестве России. В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Миссию обеспечивать прекращение огня и следить, чтобы страны снова не начали боевые действия взяли на себя российские миротворцы.

Армения впервые согласилась признать Карабах территорией Азербайджана?

Не совсем: это подтверждение уже сказанного.

Выступая в понедельник, Никол Пашинян действительно заявил о готовности признать Карабах территорией Азербайджана. Это тут же попало в новостные заголовки: так медиа реагируют на любые сообщения, посвященные армяно-азербайджанскому противостоянию, важные и не очень. Однако практически идентичные заголовки уже набирали сотни тысяч кликов ровно месяц назад — в середине апреля (об этом я писал в тексте для Фонда Карнеги).

Впрочем, можно заметить интересные детали. За месяц в речи Пашиняна появился ровно один новый момент — упоминание числа 86 600, это площадь Азербайджана в квадратных километрах. Ранее он считал нужным уточнять лишь площадь Армении — 29 800 квадратных километров.

Это уточнение вовсе не излишнее. Оно позволяет, с одной стороны, признать потерю, с другой — смягчить удар, скрыв его за сухими цифрами. Правда, Пашиняну все равно придется признавать азербайджанской территорией не только Карабах, но еще и анклавы.

О чем речь? В советское время были села, подчиняющиеся Баку, но при этом окруженные территорией армянской ССР — Бархударлы, Ярадуллу, Юхары-Аскипара и Кярки. У Армении тоже был анклав в Азербайджане — село Арцвашен. Это в целом нормальная практика в СССР — посмотрите на карту Ферганской долины: там куски Узбекистана оказались в Кыргызстане, Таджикистана — в Кыргызстане и Узбекистане. Это все невероятно усложняет жизнь сейчас, но когда страна была единой, об этом никто не задумывался. Что делать с анклавами в нынешних условиях — непонятно. По словам самого Пашиняна, возможен как симметричный обмен территорий и выравнивание границы, так и передача территорий под контроль Еревана или Баку в соответствии с международным правом.

Это наверняка непопулярная мера. Слова Пашиняна вызовут массовые протесты в Армении?

Уже не вызвали. Да, во время пресс-конференции у здания правительства было полицейское усиление, а несколько десятков родственников погибших солдат пришли к зданию с портретами. И это все.

Выходить на протесты в Армении относительно безопасно: нет ни политического насилия (по крайней мере, при Пашиняне), ни жестких наказаний за участие в акциях. Но после проигранной войны мало кто видел в этом смысл, разве что ради совместного проживания эмоций, чтобы разделить горе с единомышленниками.

Вероятно, протестный потенциал армянское общество исчерпало в 2020 году: новость о подписании трехстороннего соглашения между Пашиняном, Алиевым и Путиным в Ереване тогда встретили беспорядками и погромом здания правительства.

Акции продолжались всю зиму и весну 2021 года, но их численность была не слишком большой — 10–15 тысяч человек. Последняя вспышка протестов была весной 2022 года, когда Пашинян сделал первый намек на отказ от Карабаха, призвав «снизить планку ожиданий» по статусу региона.

После войны люди были возмущены и напуганы, но толком не могли сформулировать требования, с которыми можно выйти на митинг. Самое очевидное, отставка Пашиняна, никак не изменило бы итоги проигранной войны, а отказ от обязательств по трехстороннему соглашению привел бы к раздражению Москвы и возобновлению боев, к чему армия была точно не готова. Досрочные парламентские выборы в июне 2021 года доказали — менять власть не кажется армянам хорошей идеей.

А что думают жители Карабаха?

В столице непризнанной республики Степанакерте на слова Пашиняна отреагировали болезненно. Депутаты Национального собрания Республики Арцах обратились ко «всем армянам» с призывом «не допустить, чтобы нынешние власти республики предприняли пагубные шаги по уступке части армянской родины». Депутаты отдельно отметили, что статус Арцаха был определен народным заявлением от 10 декабря 1992 и «никакая власть не имеет права его отменить». Но документ, на который они ссылаются, никогда не имел юридической силы.

Разлад между Ереваном и Степанакертом продолжается еще с 2020 года. Тот год начался с того, что Пашинян приезжал на инаугурацию президента непризнанной республики Араика Арутюняна, а закончился военным поражением. После этого Пашинян и Арутюнян продолжали общаться, но меньше, и только в Ереване.

Простых жителей региона последние заявления Пашиняна вряд ли удивили: они прекрасно понимают, к чему все идет, но предпочитают не задумываться о будущем. На территориях, подконтрольных российским миротворцам, даже строят новые дома на деньги различных фондов, созданных армянской диаспорой (в первую очередь это фонд «Айастан»). Следует уточнить — «пока подконтрольных». Что будет с домами и их жителями, когда миротворцам придется уйти, неизвестно.

Пашинян готов уступить Карабах после стольких лет противостояния. Что Армения получит взамен?

Взамен, как бы философски это ни звучало, призрачная надежда на мир. Азербайджанское руководство считает себя безоговорочным победителем и верит, что может не идти вообще ни на какие уступки — особенно территориальные.

Как и месяц назад, Пашинян уточнил, что готов поставить свою подпись под мирным договором, закрепляющим признание территориальной целостности Азербайджана, в обмен на гарантии безопасности армянского населения региона. Раньше армянские дипломаты пытались бороться хотя бы за то, чтобы в процессе проработки этих гарантий уже после подписания мирного соглашения как-то участвовал Ереван. Но в Баку дали понять, что с этим не согласны, и Пашинян был вынужден согласиться: «Вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт».

Это значит, что армяне Карабаха, которые захотят остаться, должны будут сами договариваться с властями Азербайджана о таких вещах, как преподавание армянского языка в школах, подтверждение прав собственности (некоторые армяне после войны 1992–1994 годов просто заселились в дома и квартиры азербайджанцев) и прочем.

Когда Карабах может перейти под контроль Азербайджана?

Вероятно, когда Армения и Азербайджан заключат мирный договор. Судя по всему, это произойдет уже в этом году, потому что в противном случае Азербайджан может вновь перейти к силовым действиям. Как показала практика, российские миротворцы, которые размещены в регионе до 2025 года, не предпринимают решительных действий и их можно просто игнорировать.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Февраль 2023 года. Фото: Pavel Nemecek / CTK / ddp / Vida Press

Мирный договор пытались подписать до конца 2022 года, но сделать это не удалось. Вероятно, черновик документа уже есть и спор идет вокруг мелких деталей.

Ближайшие даты, когда Никол Пашинян и Ильхам Алиев окажутся в одном месте, — 25 мая в Москве, 1 июня в Кишиневе, а затем в неизвестный пока день в июле в Брюсселе. «Не считаем реальным подписание документа в Москве. До этой встречи осталось не так много времени», — говорил Пашинян, хотя и допускал, что это возможно.

Учитывая ход переговоров, можно с высокой долей уверенности предположить, что мир будет заключен не в Москве, а уж в Кишиневе, Брюсселе или Вашингтоне — не так важно. И это, конечно, станет очередным имиджевым ударом для России. Получается, что самый сложный конфликт в Закавказье, глубоко постсоветском регионе, сумела разрешить не российская, а западная дипломатия.

Одновременно Москва может потерять и военного союзника в подконтрольном ей блоке ОДКБ. Раньше Пашинян критиковал ОДКБ, но не допускал возможности выхода страны из организации. Например, еще в марте он говорил, что опасения президента ОДКБ о выходе Армении из организации «не к месту», и больше переживал, что сам ОДКБ «выйдет из Армении».

Теперь риторика Пашиняна изменилась: «Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ». С зимы на армяно-азербайджанской границе работает мониторинговая группа из Евросоюза. Москва очень хотела бы, чтобы вместо нее там была миссия ОДКБ, но Еревану эта идея не нравится, потому что в ОДКБ исходят из того, что граница между Арменией и Азербайджаном четко не определена, а значит, и зафиксировать факт вторжения [в Армению] почти невозможно.

Армяне и азербайджанцы смогут просто жить вместе, в одной стране?

Если смотреть на ситуацию реалистично, то никакого мирного сосуществования, конечно, не будет. В Азербайджане есть депутат, номинально представляющий Карабах (за него голосовали азербайджанские беженцы, когда-то прописанные в регионе), — Турал Гянджали, и он часто рассказывает, что общается с армянами, которые якобы готовы принять азербайджанское гражданство. Сюжеты на эту тему выпускают и на азербайджанском телевидении. Особенно популярна история про армянскую женщину с четырьмя детьми, которая якобы еще в сентябре 2021 года пыталась пройти через КПП российских миротворцев между Степанакертом и Шушой, то есть попасть на территорию, подконтрольную Азербайджану. Но ее не пропустили и вернули армянским властям.

Все эти истории объединяет одно: их невозможно проверить. Источник таких новостей чаще всего один и глубоко ангажированный — сами власти Азербайджана или аффилированные с ними СМИ.

Недавно у Баку появился новый аргумент в этом споре — пограничный пункт на мосту через реку Хакари, через который вынуждены проезжать армянские жители региона, и это происходит в целом мирно. Но пока этот КПП пересекают единицы — и под присмотром российских миротворцев. Что будет после фактического перехода Карабаха под контроль Азербайджана, предсказать невозможно: на это будут влиять десятки факторов. Но с большой вероятностью Баку создаст условия, которые будут подталкивать армян к отъезду. Поможет и социальная среда: азербайджанское общество требует от армян освобождения «наших земель» и уверено, что «доверять армянам нельзя».

Можно вспомнить опыт 1990-х годов, когда из огромной армянской общины в Баку остались буквально десятки человек (в официальных итогах переписи 2009 года число армян в Азербайджане отмечено как 120,3 тысячи, где 120 тысяч — это приблизительная оценка населения неподконтрольных территорий, а 217 человек — люди армянского происхождения, обнаруженные в Баку и других городах). Армянский журналист, глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян метко описывал этих людей: «Женщины, которые пожертвовали своей идентичностью ради семьи». Я встречался с одной из таких женщин в Баку, и она действительно оставалась жить в независимом Азербайджане ради мужа.

Описать портрет жителя Карабаха, который мог бы остаться жить под властью Азербайджана, сложнее. Практически каждый взрослый мужчина, живущий в непризнанной республике, так или иначе имеет отношение к боевым действиям. Совершенно нормальным считается иметь дома оружие. Поэтому, вероятно, останутся лишь одинокие старики, которые не готовы покинуть привычное место ни при каких обстоятельствах. Примерно такие же люди в свое время отказывались от эвакуации из Чернобыльской зоны отчуждения и даже живут там до сих пор.