12 декабря азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу — единственный наземный путь из Армении в Нагорный Карабах. По нему в непризнанную республику поставляли продукты, медикаменты, топливо. По этой же дороге можно было доехать в Ереван и обратно. Жители Нагорного Карабаха публикуют в сети фотографии с пустыми прилавками в магазинах и говорят о гуманитарной катастрофе из-за отсутствия продуктов и медикаментов. «Холод» рассказывает о полуторамесячной блокаде и истории конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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Последние полтора месяца в университетах Нагорного Карабаха мало студентов. Из-за блокады местные жители берегут бензин и не приезжают на занятия из отдаленных сел, но преподавательница одного из вузов Степанакерта — столицы непризнанной республики — Нина Григорян (имя и фамилия героини изменены по ее просьбе) все равно ходит на работу: учит тех, кто добирается пешком. В аудиториях приходится сидеть в куртках и пальто: отопление регулярно отключается и помещения остывают до 8-10 градусов.

В жилых домах газ и электричество также отключают регулярно, так что приготовить что-либо становится все сложнее. Поэтому, придя домой после занятий в конце января, Григорян заваривает чай водой из термоса.

«В последнее время на завтрак — только кофе. На обед и ужин чаще всего — макароны местного производства, у нас тут свой цех. Других продуктов в магазинах практически не достать, — рассказывает Григорян. — Мы даже шутим, что растолстеем на макаронах, а потом иди доказывай, что мы в блокаде были».

Привыкают местные и к тому, что на полках магазинов все меньше продуктов.

Как начиналась блокада

3 декабря 2022 года группа азербайджанцев перекрыла Лачинскую дорогу. По версии властей Азербайджана, они планировали добраться до рудников на территории Нагорного Карабаха, чтобы «расследовать незаконную эксплуатацию полезных ископаемых и экологические последствия этой деятельности».

Что за рудники? Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, которую временно оккупировала Армения. Соответственно, добычу и вывоз золота и руды, которые есть в регионе, они считают незаконной. Глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян не отрицает, что в регионе добывают полезные ископаемые.

Всего через несколько часов движение удалось восстановить, благодаря вмешательству российских миротворцев: они пообещали азербайджанской стороне организовать доступ на рудники в будущем. Однако, когда 10 декабря в соответствии с договоренностями представители Министерства экологии Азербайджана приехали на один из рудников в Нагорном Карабахе, местные жители и шахтеры их не пустили.

Утром 12 декабря несколько десятков азербайджанских активистов организовали новую акцию протеста на Лачинской дороге. Они установили палатки и заявили, что готовы оставаться до тех пор, пока экологи не будут допущены до месторождений.

Чтобы не произошло потасовки, российские миротворцы создали оцепление вокруг азербайджанских активистов. Образовались пробки из десятков машин и движение встало.

Азербайджанские власти утверждают, что дорога заблокирована не активистами, а российскими миротворцами. Они действительно ограничили допуск машин на территорию, где находятся азербайджанцы и не пропускают гражданские машины и фуры с продовольствием. Как рассказывает «Холоду» Кирилл Кривошеев, корреспондент «Коммерсанта», который давно пишет о Кавказе, если миротворцы допустят армян в толпу активистов, с большой долей вероятности будет конфликт. «Азербайджанцы захотят обыскать автомобиль или автобус. У них как бы есть на это причина: проверить, не перевозят ли армяне оружие, например. Но они не имеют права ничего обыскивать: они не таможенники и не полицейские», — объясняет Кривошеев.

Что за экоактивисты

Власти Азербайджана отрицают свою причастность к акции активистов, заблокировавших Лачинскую дорогу. При этом сразу несколько обстоятельств указывают, что протест обеспокоенных экологией не был бы возможен без санкции Баку.

По внутренним правилам Азербайджана, гражданин страны может посещать город Шуша, один из ближайших населенных пунктов рядом с заблокированной Лачинской дорогой, всего один раз в год. По словам официального представителя Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рахмана Гумматова, такое ограничение связано с тем, что освобожденные от оккупации территории желают посетить многие, а автобусов не хватает. Кроме того, существует еще и временное ограничение: в Шуше можно оставаться не более двух с половиной часов.

Протестующие, которые перекрыли Лачинскую дорогу в декабре и остаются там уже больше полутора месяцев, явно пренебрегают ограничениями — что, учитывая действующие ограничения, вряд ли возможно без согласования с властями и правоохранительными органами Азербайджана.

Кроме того, протестующие используют национальный флаг Азербайджана, а некоторые активистки одеты в меховые шубы — что вряд ли соотносится с идеями защиты окружающей среды. Палатки участникам протеста помогали устанавливать сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Более того, среди участников акции есть работники госкомпаний Азербайджана. Русская служба Би-би-си сделала вывод, что акция выглядит скорее как политическая, чем экологическая.

Азербайджанские активисты-экологи протестуют против того, что они называют незаконной добычей полезных ископаемых в Лачинском коридоре.

Фото: Tofik Babayev / AFP / Scanpix

На фото и видео с акции также видны молодые люди в синих куртках с надписью «RIIB». Это волонтеры общественного объединения «Региональное развитие», созданного по инициативе фонда бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Журналист Кирилл Кривошеев объясняет, что это аналог таких российских организаций, как «Молодая гвардия» или «Наши».

В Карабахе гуманитарная катастрофа?

«Мы находимся в полноценной блокаде, как это было в Великую Отечественную войну в городе Ленинграде», — говорил в первые дни глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Через месяц в интервью «Медузе» он рассказал, что за время блокады по Лачинской дороге смогло проехать всего около 370 машин миротворцев и Международного комитета Красного креста: «До блокады проезжало 800-900 машин в день». Эти машины вывозили из Нагорного Карабаха критически больных пациентов, привозили детей и подростков, которые до начала блокады были в Ереване, а также поставляли продовольствие.

Верна ли статистика Варданяна? Проверить эти данные трудно, но по статистике, которую в 2021 году публиковало Минобороны РФ, с ноября 2020 года через Лачинский коридор пропустили 58 тысяч автомобилей, то есть чуть больше 200 машин в день.

«Сложившуюся ситуацию иначе как гуманитарной катастрофой назвать нельзя. Этот кризис возник вследствие невыполнения Азербайджаном принятых им международных обязательств», — заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

С 20 января в Нагорном Карабахе действует система талонов на покупку базовых продуктов: риса, гречки, макарон, подсолнечного масла и сахара. Каждому жителю выдают по девять талонов, ежемесячно можно купить только по одному килограмму каждого продукта и один литр масла. «Чтобы те, кто заняты на работе и не могут целыми днями стоять в очередях, могли быть уверены, что все равно смогут купить то, что положено по карточке», — говорит Варданян.

«Теперь можно хоть что-то приобрести, — рассказывает “Холоду” Нина Григорян. — До появления этой системы везде были страшные очереди, а купить в магазинах почти ничего все равно не удавалось». Как пишут в соцсетях, необходимые продукты питания были доставлены в магазины из государственных резервов.

Помимо заблокированной дороги, сложностей с продовольствием и медикаментами с 13 декабря у жителей Нагорного Карабаха появились проблемы с подачей газа. Его в Степанакерте отключали по меньшей мере четыре раза: 13 декабря, 17, 18 и 21 января. В ночь на 4 января в Нагорном Карабахе начались перебои с электричеством, власти ввели график веерного отключения света: сначала на два часа дважды в сутки, затем на три часа дважды в сутки, а с 25 января — трижды в сутки по два часа.

Власти Карабаха обвиняют в этом Азербайджан: небольшой участок газопровода из Армении в Степанакерт проходит через город Шуша (это азербайджанское название, армянское — Шуши), который чуть больше двух лет назад перешел под контроль Азербайджана. Азербайджанские власти утверждают, что они ни при чем.

«Это находится в поле “верю-не верю”, — говорит “Холоду” Кирилл Кривошеев. — Может ли Азербайджан вентиль перекрыть? Может. Но всегда можно сказать, что это поломка, и никто не узнает, что произошло на самом деле».

Продуктовые талоны на столе у местной семьи в их доме в Степанакерте.

Фото: Edgar Harutyunyan / PAN Photo / AP / Scanpix

Из-за перебоев с газом и электричеством в Карабахе закрываются детские сады и школы: в помещениях слишком холодно. Больницы в Нагорном Карабахе уже больше месяца принимают только в экстренных случаях, плановые операции не проводятся вообще.

Что важно знать о конфликте Азербайджана и Армении Население Нагорного Карабаха традиционно состояло в основном из армян. В 1988 году, незадолго до распада СССР, три четверти населения Нагорного Карабаха, тогда автономной области в составе Азербайджанской ССР, составляли армяне (77%). Тогда же представители Нагорного Карабаха обратились в Москву с просьбой передать регион Армении. Пока власти СССР не могли определиться с решением, в обеих странах начались погромы: на территории Армении проживало около 170 тысяч азербайджанцев, а на территории Азербайджана — около 350 тысяч армян. Многие из них были вынуждены оставить дома и переехать в «родные» страны. После распада СССР противостояние переросло в полномасштабную войну, которую называют Первой Карабахской войной. С 1992 по 1994 год в ней с обеих сторон погибло около 30 тысяч человек. Победу в войне одержала Армения — армянские войска заняли Нагорный Карабах и семь азербайджанских районов вокруг него и провозгласили независимость Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). Следующие 26 лет конфликт был «заморожен». Международное сообщество так и не признало республику. С 1994 года ее статус безуспешно пытались дипломатическим путем разрешить при помощи посредников из России, США и Европы. Азербайджан считал, что территория Нагорного Карабаха и районы вокруг него — оккупированы. Армения же хотела добиться для Нагорного Карабаха автономии. Вдоль линии соприкосновения периодически происходили взаимные обстрелы. А в сентябре 2020 года в регионе вновь начались полномасштабные боевые действия: началась Вторая Карабахская война, которую еще называют шестинедельной. К 2020 году у армии Азербайджана было большое преимущество: Баку силой вернул территории, которые почти 30 лет назад захватила Армения. Войну удалось остановить в ноябре при посредничестве России. В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Миссию обеспечивать прекращение огня и следить, чтобы страны снова не начали боевые действия, взяли на себя российские миротворцы.

Что происходило с Карабахом после войны 2020 года

Армянам Нагорного Карабаха оставили небольшой участок земли, где они смогли продолжить жить, но без какого-либо формального статуса.

После шестинедельной войны Нагорный Карабах превратился в анклав. С Арменией его соединяет только Лачинский коридор — дорога через азербайджанский город Лачин. При этом в Азербайджане и эту территорию считают своей землей. По мнению властей Азербайджана, армяне, проживающие в Карабахе, — граждане Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что вопрос об автономности Нагорного Карабаха больше не обсуждается. «Мы в свое время были готовы предоставить армянам, проживающим в Азербайджане, определенный уровень самоуправления. Армяне всегда отвергали это. Они всегда говорили: "Нет, только независимость". А сейчас после завершения конфликта они говорят об автономии. Но это не входит в нашу повестку». — говорил Алиев осенью 2021 года.

«Армения пошла на большие уступки, когда отказалась от независимости Нагорного Карабаха. Они все еще претендуют на какие-то особые права для карабахских армян, хотят, чтобы власти Азербайджана вступили в переговоры с представителями Карабаха. Но Баку этого не сделает, это как ранее предпринимаемые попытки убедить Киев говорить с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — объясняет Кирилл Кривошеев.

По его словам, в связи с безвыходностью ситуации Армения стремится к «заморозке» текущего состояния. Любое изменение может быть только в сторону ухудшения позиций Нагорного Карабаха. Азербайджан же, напротив, хочет не допустить формирования статус-кво в регионе. «Положение армян катастрофически тяжелое. Козырей у них нет», — считает Кривошеев.

Рубен Варданян в интервью «Медузе» сказал, что задачей азербайджанского протеста он видит не заботу об экологии, а прямое политическое принуждение армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, к тому, чтобы стать частью Азербайджана и перестать существовать как независимая республика.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января во время пресс-конференции перед местными телеканалами сказал, что если кто-то [из жителей Нагорного Карабаха] не хочет быть гражданином Азербайджана, то может уезжать: «Никто им не будет мешать. <...> Путь открыт».

Почему конфликт вряд ли закончится в ближайшие годы

И Армения, и Азербайджан сильно зависят от своих союзников.

Ближайший партнер Азербайджана — Турция. Во время войны 2020-го они поставляли Азербайджану оружие и беспилотники, серьезно повлиявшие на боевые действия.

Главный союзник Армении — Россия. Однако ресурсы российских миротворцев ограничены. Они не вмешиваются в блокаду Лачинского коридора и скорее выполняют функцию наблюдателей. Азербайджан и Армения высказывали недовольство миротворцами: Азербайджан беспокоит «проармянская» позиция российских военных, а Армения критикует их за пассивность. Но кроме них выступить гарантом прекращения огня сейчас некому.

Протестующие стоят перед российскими миротворцами на дороге под Степанакертом. Фото: Davit Ghahramanyan / AFP / Scanpix

«Ни одна другая страна, кроме России, не готова вводить свои миротворческие силы в Нагорный Карабах. — считает Кирилл Кривошеев. — Этот конфликт важен миру только с гуманитарной точки зрения, но он никому не мешает. Грубо говоря, если противостояние будет продолжаться еще 100 лет, никто в Европе от этого не пострадает».

18 января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал заменить российских миротворцев на миротворцев ОБСЕ с мандатом ООН. Однако, по мнению Кривошеева, у Европарламента нет никаких реальных рычагов влияния на ситуацию в Нагорном Карабахе. При этом он отмечает, что Европе выгодно сотрудничество с Азербайджаном и портить отношения никому бы не хотелось.

«Вмешательство миротворцев из Европы должен согласовать либо Совбез ООН, либо сам Азербайджан. Второй, конечно, на такое никогда не пойдет. А в Совбезе ООН есть Россия и Китай, которые будут блокировать этот вариант, — говорит Кривошеев. — Ситуация выглядит безвыходной».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны резко снижают зависимость от российского газа. «Многие из них стали закупать газ у Азербайджана, — говорит Кривошеев. — Но таким образом все только создают видимость решения проблемы поставок российского газа».

Следующая точка отсчета, по словам Кирилла Кривошеева, это 2025 год — когда Армения и Азербайджан решат, хотят ли они продлить миссию российских миротворцев на линии соприкосновения или нет. «Сейчас мы себе не можем представить, что будет в 2025 году. Мы не знаем, как решится украинский конфликт, что будет с политикой в России. Продление миротворческой миссии теоретически возможно, это оптимистичный сценарий. Но расширение численности или полномочий миротворцев — вряд ли. Наделять дополнительными полномочиями в 2023 году российских военных на чужой территории вряд ли кто-то захочет».

Преподавательница из Степанакерта Нина Григорян рассказывает, что жители Нагорного Карабаха в целом относятся к ситуации блокады довольно спокойно. «Конечно, нас мучает неопределенность, чувствуем себя как в консервной банке из-за невозможности уехать, навестить родных». — говорит Григорян. По ее словам, из-за блокады люди даже не могут попасть на похороны родственников.

«В прошлый раз мы терпели блокаду четыре года: с 1988 года по 1992-й. — говорит Григорян. — Поэтому и сейчас мы будем держаться, сколько сможем. Ни я, ни мои близкие не собираются никуда уезжать. Но и в составе Азербайджана мы жить не будем».