Евросоюз конфискует машины россиян

Таможенники некоторых стран Европы начали конфисковать у россиян машины под предлогом исполнения санкций. Закон, которым руководствуются местные власти, существует давно, но использовать его против россиян стали недавно. Теперь у них смогут изымать не только машины, но и фактически любые личные вещи при въезде в ЕС. Еврокомиссия уже выпустила разъяснение, что санкции касаются только автомобилей россиян, но каждая страна продолжает трактовать правила по своему. Истории потерпевших о полицейских конвоях и конфискации автомобиля в ночи — больше не выдуманные сюжеты российской пропаганды, а суровая реальность, чем с радостью уже пользуются прокремлевские медиа. «Холод» рассказывает, стоит ли опасаться за свои вещи при въезде в ЕС.

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Под ограничения ЕС уже попали десятки россиян, например, петербурженка Ирина Беляева, которая вместе со своими собаками возвращалась в Россию с Женевской Всемирной выставки собак, где ее питомцы выиграли несколько призов. 29 августа в 11:30 вечера на трассе в сторону порта Травемюнде ее задержали немецкие полицейские. На пути в порт ее обогнал полицейский автомобиль и указал следовать за ним на лесную дорогу, где стояло еще несколько патрульных машин. Беляева подчинилась, вышла из машины. Ее обступили 10 полицейских.

Они осмотрели машину Беляевой, спросили, куда она едет, везет ли с собой деньги, алкоголь или наркотики, после чего конфисковали автомобиль, руководствуясь законом об эмбарго на ввоз машин из России, и оставили ее и четырех собак одних на ночном шоссе. Беляева утверждает, что полицейские вели себя грубо, не позволяли ей приближаться к взволнованным собакам и снимать осмотр на камеру.

«Я чувствовала себя, как в кино про фашистов, они ходили вокруг моей машины и говорили по-немецки, спаниели внутри лаяли до хрипа, а мне не давали подойти к моим собакам… Меня полтора часа провоцировали, монотонно спрашивали: “Откуда вы едете?” — с той самой интонацией из фильмов про войну, и я понимала: если сейчас сорвусь, на меня наденут наручники и упекут, а собак заберут в приют», — рассказала Беляева «Комсомольской правде».

На территории ЕС Беляева, по ее заверениям, находилась легально: она прилетела в Хельсинки с пересадками в Стамбуле, Мадриде и Мюнхене, так как Финляндия не пускает россиян с туристической визой на свою территорию напрямую. В Хельсинки она воссоединилась со своими собаками — их из Петербурга на автомобиле Ирины привез ее знакомый из Чехии. В Хельсинки она села за руль автомобиля и повезла собак в Женеву. Для этого им пришлось плыть на трех паромах: из Финляндии в Эстонию, из Эстонии в Швецию, из Швеции в Германию, и затем ехать до Швейцарии, пересекая границы еще нескольких европейских стран. «Холод» попытался связаться с Ириной Беляевой, однако на момент выхода публикации ответа не получил.

Прокремлевские издания используют подобные истории в качестве примеров русофобии по отношению к россиянам в Европе. Заметка «Комсомольской правды» про Беляеву изобилует сравнениями немецких полицейских с нацистами времен Второй мировой войны, включая аналогии с пытками ребенка радистки Кэт из сериала «17 мгновений весны».

Другие издания также приводят эти примеры в качестве доказательства русофобии. Так делали «Известия», RT, а спикер российского МИДа Мария Захарова назвала аресты российских машин в Германии произволом и русофобией, а разъяснение Еврокомиссии — проявлением расизма.

Арестованный автопарк

Пик арестов автомобилей россиян пришелся на середину лета: именно тогда в ФРГ стали чаще конфисковывать машины с российскими номерами под предлогом санкций. В июне у россиянина Ивана Коваля арестовали автомобиль, который тот пытался зарегистрировать в Германии, у российской учительницы конфисковали машину по дороге во Францию — она ехала навестить живущую там дочь, а у гражданина Бельгии отобрали автомобиль с российскими номерами, когда он наоборот возвращался к семье в Россию.

Во всех этих случаях таможня руководствовалась санкционным регламентом Совета ЕС от 2014 года и внесенными в него в 2022 году поправками, в связи с вторжением России в Украину. Этот документ запрещает импорт машин из России в Евросоюз в числе других товаров, которые приносят России «значительный доход». Тогда немецкая таможня пояснила, что под эмбарго подпадают любые легковые машины и иные транспортные средства, вмещающие не более 10 человек и зарегистрированные в России, даже если они находятся в собственности у конкретных людей и не ввозятся в ЕС для продажи.

Некоторым россиянам удается обжаловать такие решения немецких властей. Так, спустя полтора месяца после ареста автомобиля Ивана Коваля прокуратура Гамбурга постановила вернуть ему машину. А адвокат, представляющая интересы россиян в похожей ситуации, выиграла сразу несколько судов в Любеке, заставив судью признать конфискацию машин незаконной. Однако вернуть машины владельцам это пока не помогло, прокурор обжаловал решение суда и теперь дело рассмотрят в суде высшей инстанции.

Под угрозой арестов не только автомобили. Так резиденты Латвии рассказывали, что по дороге из России в Латвию в Эстонии их задержал пограничники и предложили сжечь их багаж — преимущественно чемоданы с одеждой. С ними их якобы отказывались пускать дальше. Несмотря на то, что журналистам впоследствии не удалось подтвердить достоверность этого случая, россиянам действительно могут запретить провоз в ЕС личных вещей. Речь идет о чемоданах, косметике, ноутбуках, телефонах, средствах гигиены, парфюма, изделиях из меха и женской одежде. В этом же разъяснении ЕК подтвердила, что россиянам запрещен въезд на личных автомобилях, зарегистрированных в России, вне зависимости от цели визита.

Российский газ можно, а вещи — нет

Практика конфискаций на европейских границах вызвала резонанс среди россиян, живущих за рубежом. Многие называют решение ЕС несправедливым и лицемерным, говоря, что странам, продолжающим покупать российский газ, не стоило бы столь жестко ущемлять в правах простых россиян и изымать их личные вещи. Представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри, однако, заверил, что россиян не станут раздевать на границе, и уточнил, что под строгие санкции с последующей конфискацией подпадают только личные автомобили россиян.

«Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл. Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами — членами Евросоюза», — сказал он. Несмотря на заверения Ферри, таможенная служба Литвы предупредила о возможной конфискации личных вещей россиян на границе. Решения об изъятии вещей будут приниматься на месте в зависимости от того, что и в каком количестве везет с собой гражданин России — говорится в комментарии Таможенного департамента Минфина Литвы.

В Еврокомиссии постановили, что органы власти каждой из стран — членов ЕС вольны сами решать, как применять санкции. Поэтому регламент ввоза личных вещей и автомобилей из России в ЕС разнится от страны к стране, и единой позиции у членов ЕС на этот счет нет. Литва, Латвия и Эстония закрыли въезд всем автомобилям с российскими номерами с исключениями для дипломатов.

В Эстонии пояснили, что запрещают въезд российских легковых машин вместимостью до девяти пассажиров, однако автобусы, мотоциклы и машины дипломатических миссий с российским номерами смогут беспрепятственно въезжать на территорию страны. Запрет на ввоз уже стал действовать — первые машины уже начали разворачивать на границе с Россией.

В Литве заявили, что ограничения не коснутся тех машин, которые едут через Литву в Калининград. Финляндия же наоборот пока отказалась следовать рекомендациям Еврокомиссии и не ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию. Представитель финского МИД Пиа Сариваара, в частности, заявила, что заголовки со словами, что въезжающие в Финляндию российские машины будут конфискованы, не соответствуют действительности. А Германия заявила, что будет строго следовать букве закона, и не исключила возможность конфискации и личных вещей у въезжающих на ее территорию россиян.