В Еврокомиссии подтвердили, что россияне не могут въезжать на территорию Евросоюза на дорогих машинах. В то же время строгие ограничения не распространяются на другие товары, например, одежду и косметику, заявили в ведомстве, передает Deutsche Welle.

«Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл. Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами-членами Евросоюза», — сказал изданию официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри.

Он добавил, что цель санкций — лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине. «Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций», — отметил Фэрри.

8 сентября Еврокомиссия выпустила обновленные рекомендации по соблюдению санкций в отношении России. В документе говорилось, что во время туристических поездок россияне не должны въезжать в ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России, а также иметь при себе другие товары из санкционного списка. Кроме автомобилей в нем упоминаются ноутбуки, мобильные телефоны, косметика, одежда и чемоданы.

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