Россия и Китай приблизили «конец эры» нефти и газа

Один из ведущих мировых энергетических институтов — Международное энергетическое агентство (МЭА) — объявил о конце эры углеводородов. Согласно его прогнозам, пик спроса на нефть, газ и уголь придется на период до конца 2030 года, а мир перейдет на альтернативные источники энергии гораздо быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом, предваряя ближайший доклад организации, в колонке для Financial Times написал глава МЭА Фатих Бироль.

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Агентство опубликует свой ежегодный доклад о состоянии мировой энергетики World Energy Outlook в октябре. Однако Бироль уже сейчас анонсировал его главный вывод: в ближайшие шесть-семь лет человечество пройдет пик использования традиционных энергоресурсов: нефти, газа и угля. Глава МЭА отмечает, что это не произойдет одномоментно, а мировые рынки еще увидят всплески и спады потребления, однако в долгосрочной перспективе спрос не восстановится никогда, а изменение рыночной конъюнктуры принесет с собой радикальные перемены для глобального энергетического сектора и позитивно скажется на борьбе с изменением климата.

«Мы являемся свидетелями начала конца эры ископаемого топлива, и мы должны подготовиться к следующей эпохе. Это свидетельствует о том, что климатическая политика действительно работает», — пишет глава МЭА.

Агентство считает, что человечество находится на пороге исторического момента. Причем даже текущих темпов сокращения потребления ископаемого топлива и реализации зеленых программ по энергопереходу будет достаточно. «В этом десятилетии наблюдается пик спроса на все виды топлива — раньше, чем многие ожидали», — пишет Бироль.

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Пик потребления нефти и угля МЭА связывает с действиями Китая — их главного потребителя в мире. В последние годы Китай активно продвигал программу перехода на альтернативные источники энергии: он стал лидером по производству солнечных батарей и одним из лидеров в производстве ветряных электростанций. Значительная доля инвестиций пришлась на атомную энергетику. Еще одна причина того, что ископаемое топливо стали использовать меньше, — превращение Китая в главного производителя электрокаров в мире. МЭА отмечает, что аналогичные тренды наблюдаются и в развитых странах, где растет доля электрокаров, а государства снижают собственную зависимость от ископаемых видов топлива.

А вот глобальное сокращение потребления газа МЭА связывает с вторжением России в Украину. Именно из-за войны основной потребитель российского газа — Европейский союз — вынужден был перестроиться на альтернативные поставки и резко нарастил инвестиции в ветряную и солнечную энергогенерацию, которые в ближайшие годы станут основным источником энергии для Европы. Также Россия спровоцировала ЕС на развитие программ энергоэффективности: от бизнеса и предприятий до жилых домов и личных привычек.

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Ускорение глобального энергоперехода приближает и пик выбросов углекислого газа, который ожидается тоже до конца нынешнего десятилетия. Однако нынешних темпов будет все равно недостаточно, чтобы ограничить рост мировой температуры 1,5 градуса Цельсия к 2050 году.

Спрос на различные виды ископаемого топлива будет различаться в зависимости от региона. В ближайшие годы МЭА ожидает, что его потребление снизится в развитых странах, но частично это будет компенсировано ростом в развивающихся. При этом даже в энергобалансе развитых стран падение потребления не будет линейным: МЭА ожидает локальных всплесков и спадов использования углеводородов. Однако лет через шесть-семь совокупное потребление в мире снизится и больше никогда не поднимется до нынешнего уровня.

Для достижения климатических целей МЭА рекомендует правительствам разных стран пересмотреть свои программы по энергопереходу и стимулировать рост экологически чистой энергогенерации. «Мировая энергетика меняется быстро и к лучшему. Мы можем ускорить этот процесс, если примем правильную новую политику. Это в наших руках», — подытожил Фатих Бироль.