Популярная семейная блогерка из США издевалась над детьми

Американка Руби Франк семь лет вела популярный семейный ютуб-канал на 2,3 миллиона подписчиков. Зрители много лет жаловались на то, как она воспитывает детей. Теперь ее обвиняют в жестоком обращением с детьми и могут посадить на 15 лет. «Холод» рассказывает о том, через что пришлось пройти ее шестерым детям.

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30 августа 2023 года в дверь частного дома в городке Сант-Джордж штата Юта постучался 12-летний ребенок. Когда ему открыли дверь, он попросил еды, воды и вызвать полицию.

«Мальчик истощен, вокруг его ног обмотан скотч, он голоден и хочет пить, — через несколько минут рассказывал хозяин дома по телефону сотрудникам полиции. — Вы понимаете, он очень испуган! У него по всему телу раны… Мне кажется, его удерживали силой. Нам нужны полицейские, и поскорее».

Оказалось, ребенок — сын Руби Франк, в прошлом популярной видеоблогерки, которая сейчас занимается психологическим наставничеством. Вместе с семьей он гостил в соседнем доме и сбежал через окно, чтобы позвать на помощь, потому что мать морила его голодом.

Прибывшие полицейские осмотрели дом, в котором гостила Франк, и нашли 10-летнюю дочь Руби — также в критическом состоянии. Девочка была так напугана, что полицейским пришлось четыре часа уговаривать ее показаться врачам, которые подтвердили, что она, как и брат, страдает от недоедания, и госпитализировали детей.

Вместе с Франк полиция задержала и хозяйку дома — Джоди Хильдебрандт, которая не могла не замечать, что в ее доме жестоко обращаются с детьми. Хильдебрандт и Франк обвиняются по шести эпизодам — прокурор считает, что они применяли к детям физическое насилие, довели их до состояния глубокого истощения и серьезно навредили их психике.

Семья Франк

Руби Франк 41 год. Вместе с мужем Кевином Франком она была активной участницей сообщества мормонов. Семья регулярно ходила в церковь, молилась вместе и обсуждала духовные практики.

У Руби и Кевина шестеро детей, четверо из них — несовершеннолетние. То, как семья воспитывала детей, много лет критиковали подписчики Руби. Более семи лет она вела ютуб-канал о жизни своей семьи «8 пассажиров», на который было подписано более двух миллионов человек. В одном из роликов Франк рассказывала, как однажды отказалась отвезти обед в школу дочери, чтобы научить ее не забывать самой собирать себе еду. Девочке на тот момент было всего шесть лет. Франк также отправляла старшего сына в коррекционный лагерь для трудных подростков и заставляла его спать на кресле-мешке на протяжении семи месяцев. Все потому, что мальчик не хотел делить комнату с младшим братом. Сейчас большинство роликов недоступны.

Многие из подписчиков канала ужасались методам воспитания Франк и даже подписывали петицию, в которой призывали службу по защите детей обратить на них внимание. Франк могла пригрозить отрезать голову плюшевой игрушке своей дочки и постоянно снимала своих детей, даже когда те просили ее убрать камеру. А также запрещала им есть и пить, когда те, по ее мнению, вели себя недостаточно послушно.

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Соседи тоже знали о чрезмерной строгости Франков. Приходя в гости, дети Франков рассказывали, что дома их наказывают голодом. За последние 4,5 года полиция 15 раз приезжала домой к Франкам. В основном жалобы поступали от обеспокоенных соседей, но однажды в полицию позвонила старшая дочь Франков, которая живет отдельно: ей стало известно, что дети на несколько дней остались дома одни. Полицейские приехали на вызов, увидели детей в окне, постучались, но те им не открыли. Собравшиеся на улице соседи рассказали, что такое происходит не впервые: Руби Франк часто уезжала погостить к своей подруге в другой город и оставляла детей одних.

Вскоре полицейские вернулись уже в сопровождении сотрудников службы опеки. Этого давно требовали зрители канала Франк: петицию с требованием проверить Руби и Кевина на предмет нарушения прав детей подписали почти 18 тысяч человек. Однако проверка не выявила ничего противозаконного. После этого ролики на канале Руби Франк стали выходить все реже, а в начале 2023 года она удалила канал.

«Матери Правды»

Лишившись источника дохода (канал, по ее собственному признанию, приносил ей много денег), Руби Франк вместе с подругой Джоди Хильдебрандт стала вести рубрику с психологическими советами, в том числе и рекомендациями по воспитанию детей. Видео выходили на канале ConneXions Classroom — в проекте Хильдебрандт, посвященном ментальному здоровью. Помимо выпуска «Матерей Правды» — так себя называют Хильдебрандт и Франк, — ConneXions Classroom также организовывал различные курсы по личностному росту и персональные консультации с Джоди Хильдебрандт, у которой есть лицензия психолога.

На сессиях Хильдебрандт рассказывала клиентам, что есть два состояния — «Правды» и «Искажения/ Деформации». В первом пребывают те, кто практикует принципы личной ответственности, честности и смирения. Во второе же, нежелательное, состояние скатываются люди с зависимостями, те, кто живет в отрицании, не верит в себя, пребывает в созависимых отношениях, предается похоти или манипулирует другими. Хильдебрандт утверждала, что на своих курсах и во время индивидуальной терапии она излечивает людей и обучает их жить в «Правде». Однако терапия напоминала практики психологических культов: клиентов убеждали, что они не смогут добиться результатов, если не оборвут связи с родственниками, которые пребывают в состоянии «Искажения», и предлагали подопечным записать своих «несведущих» близких на курс.

«Они изображают из себя богов, которым единственным открыта истина, и оттого постоянно оскорбляют людей. Следуя их советам, вы рискуете потерять связь с вашими близкими и отвернуть от себя собственных детей. Они контролирующие и подлые», — писал о своем опыте один из клиентов.

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Доход с курсов ConneXions Classroom, по самым скромным подсчетам, превышает 30 тысяч долларов в месяц. Одно лишь 50-минутное занятие с Джоди стоит 175 долларов.

Со слов одного из ее клиентов — члена мормонской церкви (Церкви Иисуса Христа Святых последний дней), который обратился к ней по совету руководства церкви, когда стал испытывать проблемы в браке, — она разрушила его семью, а также заявила руководству церкви, что он якобы зависимый от порно сексоголик и насильник. После этого мужчину лишили почестей в церкви и исключили из религиозного университета Бригама Янга. Из-за этого случая в 2012 году профессиональная комиссия отозвала лицензию Джоди Хильдебрандт на 18 месяцев. Но вскоре ее вернули.

Восьмой пассажир

Отец детей — Кевин Франк, который ранее появлялся в роликах Руби и даже защищал ее стиль воспитания перед подписчиками — теперь хочет получить право опеки. Его адвокат пояснил, что Кевин расстался с женой больше года назад.

Сестры Руби заявили, что три года боролись за безопасность детей, но не рассказывали об этом в публичном поле в интересах племянников. «Это должно было случиться», — написали они об аресте сестры. Старшая дочь Франков, давно живущая отдельно от родителей, опубликовала у себя в соцсетях фотографию задержания матери и сопроводила ее подписью «Наконец-то». Позднее она написала, что ее семья уже несколько лет пыталась обратить внимание властей на ситуацию, но дождалась помощи только сейчас. Она также попросила общественность не докучать ее младшим братьям и сестрам, которым и так через многое пришлось пройти.

На первом судебном слушании, где должны были определить условия содержания детей, Руби заявила, что была вынуждена так поступать, потому что якобы застала их в «неприемлемых отношениях друг с другом». А ее 12-летний сын, по ее словам, был опасен для общества, потому что домогался 20 других детей из своего окружения. Из-за подобных заявлений службы опеки обязаны будут в скором времени разделить детей.

В случае обвинительного приговора Франк и Хильдебрандт рискуют надолго сесть в тюрьму: их обвиняют в шести преступлениях, каждое из них предполагает наказание тюремным сроком до 15 лет и штрафом до 10 тысяч долларов.