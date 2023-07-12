Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани — миллиардер и экс-премьер-министр Катара. Летом 2022 года из его хранилища во дворце в Дохе пропали 17 украшений общей стоимостью более 90 миллионов долларов. Самое ценное из них — кольцо с розовым бриллиантом. Его должны были продать на аукционе, но организаторы узнали, что оно украдено. Рассказываем, как один из самых богатых людей в мире стал жертвой мошенника и при чем тут экстрасенсы.

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В ноябре 2022 года один из самых влиятельных аукционных домов Christie’s, много лет выставляющий работы самых популярных деятелей искусства, объявил о начале очередных торгов. Их старт был запланирован на 6 декабря. Главный лот — розовый бриллиант весом 13 карат и стоимостью до 35 миллионов долларов. Его выставил на торги анонимный коллекционер.

Организаторы аукциона называли его одним из самых важных лотов этих торгов. По словам представителей аукционного дома, такие драгоценности встречаются крайне редко: почти всегда розовые бриллианты весят не более одной пятой карата.

Сделка не состоялась. 24 ноября камень сняли с продажи: оказалось, что бриллиант был украден у миллиардера и бывшего премьер-министра Катара Хамада бен Джасима бен Джабера Аль Тани.

Человек, купивший Лондон

Джасим бен Джабер Аль Тани считается «главным переговорщиком Катара». Во время своей политической карьеры он помог добиться прекращения огня в Йемене и Ливане, сыграл ключевую роль в переговорах по решению военного конфликта между Эфиопией и Эритреей, а также был посредником в территориальных спорах между Суданом и Чадом. Издание Vice сообщает, что во время сирийской революции офис Тани направил сотни миллионов долларов на помощь сирийским повстанцам. Кроме этого, шейх потратил миллионы долларов на освобождение иностранных заложников в Ираке и Сирии.

В июле стало известно, что Тани передал более 3 миллионов долларов британскому королю Карлу III, которые предназначались для его благотворительного фонда. Тани также много инвестировал в лондонские компании, за что британская пресса даже называла его «человеком, купившим Лондон».

По последним оценкам, капитал Тани составляет около двух миллиардов долларов, однако приближенные к нему люди уверены, что реальные ресурсы шейха гораздо больше. В 2022 году он стал жертвой американского афериста, который с помощью помощницы шейха смог завладеть его ювелирной коллекцией стоимостью 90 миллионов долларов.

Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани. Фото: APA Images / Shutterstock / Vida Press

Духовный гуру

Аферистом оказался Джованни, экстрасенс и специалист по духовным практикам. На своей странице в Purple Garden, ресурсе по поиску экстрасенсов, духовный гуру обещал с помощью 1111 ангелов разрешить любую кризисную ситуацию и помочь наладить личную жизнь.

В апреле 2019 года его новой клиенткой стала Магдалена. Девушка уже много лет работала в Катаре и была личной помощницей Тани.

Джованни быстро втерся к ней в доверие. На протяжении четырех лет он общался с Магдаленой через WhatsApp и стал для нее духовным наставником. За время их общения Джованни узнал подробности личной жизни девушки, а во время одного из сеансов заявил, что все ее проблемы связаны с украшениями, в которые якобы вселились злые духи.

Джованни говорил, что единственный способ избежать невзгод — провести ритуал «очищения». Магдалена согласилась и отправила ему посылку со своими украшениями. Через несколько недель девушка получила их обратно в сохранности. Но в течение следующих недель Джованни убеждал ее, что теперь духи захватили драгоценности ее работодателя — Тани. А значит, он и вся его семья находятся в опасности.

Наставник внушил Магдалене, что в этом виновата она: украшения Магдалены якобы распространяли злых духов и таким образом «заразили» драгоценности ее босса. И предложил единственный возможный выход — провести повторный ритуал, но уже с многомиллионной коллекцией Тани. Для этого Магдалене предстояло втайне от Тани отправить его драгоценности из хранилища во дворце в Дохе.

Испугавшись за жизнь своего начальника, Магдалена согласилась, но предупредила, что дворец охраняется и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Тогда Джованни пообещал, что произнесет заклинание, которое позволит ей стать невидимой.

В течение пяти недель она проникла в сейф четыре раза и забрала бирманское сапфировое кольцо весом 41 карат, бриллиантовое ожерелье весом 103 карата, кольцо с розовым бриллиантом, которое обошлось Тани в 31 миллион долларов, и ожерелье из белых и желтых бриллиантов стоимостью 3 миллиона долларов.

Каждый раз она отправляла посылки Джованни из Дохи в США с помощью курьерской службы FedEx. К каждой из них она прикрепляла чек с оплатой услуг экстрасенса, один ритуал обходился девушке в 50 000 долларов. Суммарно она отправила мошеннику 17 ювелирных изделий.

«Тебе нужен психиатр»

Первые подозрения у Магдалены возникли спустя несколько недель, когда Джованни отказался возвращать ей украшения по почте, сославшись на то, что их могут изъять таможенные органы. Он пообещал, что в конце августа встретится с девушкой в Каннах, где она должна была сопровождать Тани. Но в назначенный день их встреча так и не состоялась. На вопросы девушки о том, куда пропал Джованни, он написал: «Пожалуйста, прекрати… Я не знаю, о чем ты говоришь… Я не думаю, что тебе нужен экстрасенс… Тебе нужен психиатр. Благослови тебя Бог, и, пожалуйста, прекрати меня преследовать».

Магдалена запаниковала и рассказала обо всем Тани. Группа частных детективов из США, служба безопасности шейха и ФБР начали расследование, которое оказалось на удивление простым. Благодаря квитанциям FedEx, где были указаны имя и адрес получателя, полиция быстро вычислила преступника. Им оказался 56-летний житель Нью-Джерси по имени Джон Ли. 22 ноября 2022 года его арестовали по обвинению в мошенничестве.

«Вы никогда не найдете эти бриллианты»

Согласно материалам дела, вместо того чтобы встретиться с Магдаленой, Ли пытался продать драгоценности ювелирным дилерам в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Розовый бриллиант, за который Тани заплатил 31 миллион долларов в 2010 году, Ли обменял на часы и бриллианты общей стоимостью 8 миллионов долларов. 42-каратный белый бриллиант и ожерелье со 150 бриллиантами у него купили за 4 миллиона долларов. На вопросы о том, откуда у Ли такие украшения, он отвечал, что приобрел их у богатой подруги.

Чтобы получить новые сертификаты подлинности, дилеры обратились к огранщику, который разделил самый крупный розовый бриллиант из коллекции Тани на два: маленький весом в 3 карата и большой весом в 13 карат. Эксперты Christie's не заметили сходства с камнем, принадлежащим Тани, и собирались выставить его на аукционе в начале декабря.

Полиция изъяла у Ли часть наличных и драгоценностей и теперь работает над поиском алмазов, которые, возможно, были проданы или повторно огранены. Но найти все пропавшие драгоценности, по словам экспертов, практически невозможно.

Согласно материалам следствия, Магдалена и Тани проходят по делу как потерпевшие. Несколько человек, связанных с расследованием, заявили, что нет никаких оснований полагать, что она была пособницей мошенника.

«Каким бы наивным это ни казалось, считайте, что он ухаживал за ней в течение четырех лет, устанавливал доверительные отношения, погружался в ее личную жизнь», — рассуждал один из следователей. По его мнению, свою роль сыграло то, что Магдалена ведет изолированную жизнь иностранки в Катаре, а такие мошенники, как правило, ищут одиноких и наивных людей.Сам Тани ситуацию с пропажей бриллиантов никак не комментировал.