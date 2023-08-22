Медсестра убивала младенцев в больнице

Манчестерский суд приговорил медсестру Люси Летби к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и за шесть эпизодов покушения на убийство. Летби работала в неонатальном отделении — отвечала за недоношенных новорожденных. Судья усмотрел в ее действиях расчет и хитрость, граничащую с садизмом. Преступления Летби оказались настолько тяжкими, что она вошла в историю как самая жестокая серийная убийца Великобритании. Медсестра стала лишь четвертой женщиной в британской судебной практике, которая получила пожизненное заключение. Сама Летби отрицает свою причастность к смертям младенцев. «Холод» рассказывает ее историю.

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Невзирая на суровость обвинений, 33-летняя Люси Летби производила впечатление сентиментального человека. Во время суда она плакала при любом упоминании ее кошек, разрыдалась, когда в суде показали фотографию ее детской с четырьмя плюшевыми игрушками, светящимися огоньками над изголовьем и постером «Сверкайте, куда бы вы ни шли» на стене. На ее кухне висела записка «Счастливого дня рождения, мамочка», как будто бы от ее кошек, написанная ее матерью, и записка: "Крестной маме номер один. Присуждается Люси Летби".

Сентиментальное поведение контрастировало с ее безразличием и хладнокровием в момент перечисления деталей убийства. При этом британская пресса называла Летби воплощением обыденности — она казалась «обычной во всех отношениях». Она была лицом кампании по сбору средств на строительство нового неонатального отделения в больнице графини Честерской, где она работала, а также участвовала в других медиаактивностях клиники.

Летби жила одна в двухквартирном доме на тихой улочке британского Честера. Купить дом ей помогли родители, которые жили в другом городе в нескольких часах езды от нее. Ее воспитание казалось идиллическим. Она росла в семье бизнесменов, занимающихся радиаторами, была единственным ребенком и родители души в ней не чаяли. Здесь не было и намека на жестокое детство, которое бывает у серийных убийц. Летби росла в районе для среднего класса, после школы окончила колледж Херефорда. А затем стала первой в своей семье, кто поступил в университет на сестринское дело.

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В 21 год, в сентябре 2011-го, Летби стала квалифицированной медсестрой пятой категории, что дает право на работу с младенцами в реанимации. Когда в 2012 году она начала работать в госпитале Честера, ей часто ставили смены с наиболее уязвимыми детьми — в палате интенсивной терапии.

Летби вела дневник, в котором отмечала свои смены и ставила галочки в списке дел, ходила в спортзал, танцевала сальсу. Но большую часть времени проводила на работе: брала сверхурочные и часто работала по выходным. Двух медсестер с работы, с которыми она дружила, она называла своей «маленькой семьей». Один из ее старших коллег сказал, что она не выделялась ни как плохая, ни как хорошая медсестра.

Никола Эванс, старший детектив-инспектор, которая шесть лет анализировала действия Летби, сказала, что она казалась типичной медсестрой, той, которую можно назвать «нормальной девушкой», и подчеркнул, что у нее была другая сторона, которую никто не замечал и которую удалось обнаружить во время расследования. Он не исключает, что правоохранители никогда не узнают, что же превратило «обычную медсестру» в серийную убийцу, но убежден, что ее типичность позволила ей втереться в доверие большого количества людей и долго оставаться вне подозрений.

Врачи против Люси Летби

По версии следствия, Люси Летби совершала преступления на протяжении года — с июня 2015-го по июнь 2016-го. Изначально ее обвиняли в убийстве восьми детей и попытке убийства десяти, однако доказать удалось только семь убийств и еще шесть покушений. Этого сполна хватило, чтобы Летби вошла в историю в качестве одной из самых жестоких детских убийц Великобритании. Она до последнего отрицала свою причастность, на этом же настаивал и ее адвокат Бен Майерс, который пытался убедить присяжных в том, что смерть младенцев во время смен подозреваемой — всего лишь совпадение.

При этом коллеги по отделению начали подозревать Летби задолго до ее отстранения в июне 2016 года. В феврале того года педиатр Рави Джаярам дежурил ночью в отделении. Медсестра, которая смотрела за новорожденным К. (медиа запретили называть имена детей и их родителей), ушла, чтобы поговорить с его родителями. Вместо себя она оставила Летби, и Джаярам решил на всякий случай проверить, в порядке ли младенец. Он увидел, что показатели кислорода у ребенка стремительно падают: в таких случаях должна сработать сигнализация и медсестра должна позвать врачей на помощь. Сигнализация не включилась, и Джаярам увидел, что Летби просто стоит над К., не пытаясь ничего предпринять. Кроме того, дыхательные трубки были сдвинуты, из-за чего и упал уровень кислорода. Джаярам утверждал, что недоношенный младенец не смог бы сместить трубки сам и что кто-то сделал это намеренно. Однако руководство больницы вступилось за Люси Летби, не поверив в то, что она действовала намеренно.

После нескольких смертей новорожденных в смены Летби сразу несколько консультантов неонатологического отделения объединились, чтобы добиться ее отстранения. В суде они рассказали, что несколько раз разговаривали с руководителями больницы о своих подозрениях, но те ничего не предпринимали. И даже после отстранения руководство собиралось восстановить Летби в должности и отказывалось привлечь полицию для расследования, невзирая на резкое сокращение числа смертей после ее ухода. Вместо этого больница Честера привлекла Королевский колледж педиатрии и детского здоровья, чтобы провести независимую проверку. В своем заключении члены комиссии описали Летби как «способную и ответственную» медсестру и заявили, что подозревавшие ее врачи опирались только на свою интуицию.

В итоге руководство госпиталя обвинило врачей-консультантов в травле медсестры и пригрозило неприятными последствиями, если те не перестанут на нее жаловаться. Им даже пришлось написать письмо с извинениями. «Дорогая Люси, мы извиняемся за все неуместные замечания в ваш адрес в этот тяжелый период. Мы также извиняемся за стресс и огорчения, которые вы перенесли за последний год», — говорилось в нем.

Уход из отделения

В июне 2016 года в неонатальном отделении погибли двое из трех новорожденных братьев (О. и П.) с разницей всего в 23 часа. Оба раза на смене была Летби. Старший консультант неонатального отделения доктор Стивен Брири рассказал присяжным, что смерть младенцев была настолько необычной и внезапной, что он решил обсудить свои подозрения насчет Летби с руководством. По его словам, персонал отделения был потрясен смертью братьев, но Летби не выглядела расстроенной. Она даже отказалась от отгулов в выходные, которые ей предложило начальство, чтобы она пришла в себя.

Брири не хотел, чтобы Летби дежурила в выходные, поэтому в пятницу вечером позвонил главной медсестре неотложного отделения и попросил отстранить Летби до проведения расследования. Та отказалась, и врач спросил ее, возьмет ли она на себя ответственность, если что-то произойдет с детьми во время дежурства Летби. Старшая медсестра ответила, что с радостью возьмет на себя эту ответственность. На следующий день Люси Летби вышла на смену и предприняла свою последнюю попытку убийства — ребенок потерял сознание, ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

После этого менеджмент отделения перевел ее с ночных смен на дневные, а затем поручили канцелярские обязанности. Но самой медсестре не назвали настоящую причину, а объяснили это решение заботой о ней, так как у нее был весьма напряженный график. В сентябре 2016 года она подала жалобу на госпиталь за перевод в другое отделение, после чего врачей и заставили написать ей письмо с извинениями.

Доктор Рави Джараям рассказал, что в январе 2017 года начальство госпиталя вызвало его и других консультантов на совещание, где им зачитали письмо Летби. Медсестра в ультимативной форме писала, что скоро вернется на работу в отделение и докажет им, что она хорошая медсестра, а не убийца. За шесть дней до возвращения Летби — 27 апреля 2017 года — руководство госпиталя наконец-то разрешило консультантам рассказать о своих подозрениях полиции. Джараям говорит, что полиции понадобилось меньше 10 минут разговора с ним и его коллегами, чтобы понять, что нужно вмешаться.

Арест и суд

Впервые полиция арестовала Летби в июле 2018 года — больше чем два года спустя ее последней попытки убийства. Ее дом обыскали, а саму медсестру увезли на допрос, но вскоре отпустили под залог. Во время следствия ее арестовывали еще дважды, и с ноября 2020 года она находилась под стражей.

Когда детективы изучали содержимое ее мобильного, они обнаружили, что Люси Летби регулярно заходила на страницы родителей погибших младенцев в фейсбуке, она посещала их в свои выходные и даже на Рождество. Медсестра сказала, что не помнит, чтобы искала родителей в соцсетях. В ее телефоне нашли и фотографию открытки с соболезнованиями, которую она прислала родителям погибших.

В личном дневнике Летби полицейские нашли записку-стикер, где она написала: «Я — зло», «Я это сделала», «Я никогда не выйду замуж и не заведу детей». Люси в разговоре с детективами отрицала, что это признание, она сказала, что была в депрессии, когда написала записку, «потому что потеряла все» из-за перевода в другое отделение.

Фото: Shutterstock / Vida Press

Суд над Летби начался в октябре 2022 года, а 18 августа 2023 года присяжные единогласно признали ее виновной. 21 августа суд Манчестера приговорил Люси Летби к пожизненному заключению без права на помилование и досрочное освобождение. Сама Летби не захотела присутствовать на оглашении вердикта присяжных и приговора судьи.

«Потеря ребенка — это сам по себе крайне травматичный опыт, через который не должен проходить ни один родитель. Но потерять ребенка или узнать, что он пострадал при таких обстоятельствах, — это невообразимо. Сегодня правосудие свершилось, и медсестра, которая должна была заботиться о наших детях, была признана виновной в том, что покалечила их. Но это правосудие не избавит нас от сильнейшей боли, гнева и страданий, которые мы переживаем», — говорится в коллективном ответе семей погибших и пострадавших младенцев на приговор.

Дело Летби привлекло внимание даже британского правительства. Министр здравоохранения Великобритании Стивен Баркли объявил, что власти проведут независимое расследование, чтобы выяснить, почему медсестре удалось совершить столько нападений до вмешательства полиции. А отсутствие убийцы на оглашении приговора возмутило премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал пересмотреть процессуальные нормы, позволяющие обвиняемым отсутствовать в суде при оглашении приговора.

Несмотря на продолжительное расследование и суд, мотивы Летби остаются неизвестными, ведь она отрицает свою вину. Следователи предполагали, что Летби нравилось внимание, которое доставалось ей как медсестре погибшего младенца, либо она таким образом пыталась привлечь внимание женатого врача неонатального отделения, с которым близко общалась.

После суда британская полиция объявила, что проверит медицинские заключения каждого ребенка, с которыми могла контактировать Летби за время своей работы медсестрой — это более четырех тысяч пациентов.