Украина потеряла британский Challenger 2

Российские военные впервые в истории уничтожили британский танк Challenger 2. Это произошло в ходе украинского контрнаступления на Запорожском направлении, где ВСУ пытаются прорвать вторую линию обороны российских войск и развить оперативный успех после прорыва первого рубежа. До текущего момента Challenger 2 ни разу не выводили из строя на поле боя — лишь один танк был подбит в ходе вторжения западной коалиции в Ирак 20 лет назад. «Холод» рассказывает, что известно о первой официальной потери «снайперской винтовки среди танков».

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Потерю Challenger 2 зафиксировали с помощью видео, снятого из автомобиля, пытающегося выехать с места боевых действий. В ролике мелькают два горящих танка, которые эксперты и OSINT-специалисты идентифицировали как Challenger 2 и основной украинский боевой танк Т-64 БВ. Также на видео можно заметить выведенные из строя боевые машины пехоты (БМП). Танки были закреплены за 82-й десантно-штурмовой бригадой, и Киев рассчитывал держать их в резерве до тех пор, пока ВСУ не удастся прорвать фронт. В августе эта бригада была брошена в бой на ключевой отрезок Запорожского направления — в окрестности села Работино, где в эти выходные Украине удалось прорвать первую линию российской обороны.

Подробностей уничтожения Challenger 2 пока неизвестны, однако иностранные журналисты полагают, что он мог наехать на мину или был обездвижен российской артиллерией, а после чего атакован дронами, начиненными взрывчаткой. Источники в министерстве обороны Великобритании уверены, что украинские танкисты из этого танка не пострадали. Экипаж танка обычно составляет четыре человека, а амуниция хранится в обособленном от людей пространстве, чтобы избежать взрыва в случае прямого попадания.

Прорыв российской обороны дался украинцам нелегко. Как рассказывали военнослужащие ВСУ, потери в некоторых подразделениях доходили до 75% личного состава. Как отмечал медик с позывным «Тарас», во время летнего штурма потери были колоссальные и превышали возможности эвакуации в несколько раз.. «Эвакуационная машина предназначена для четверых раненых. Однажды в июле мы погрузили 24 раненых в одну машину. Это были худшие дни, мы просто укладывали тела штабелями», — рассказывал «Тарас». Населенный пункт Работино расположен на первой линии российской обороны, его штурм занял у ВСУ несколько недель.

За несколько дней до первой потери Challenger 2 министерство обороны Украины опубликовало в соцсетях ролик, в котором танкист рассказал о преимуществах использования Challenger в бою. Он назвал боевую машину «снайперской винтовкой» среди танков и сказал, что один только звук его двигателя «пугает русских». Он также объяснил, что Challenger стоит использовать для нанесения ударов с дальнего расстояния, поражать ими бронетехнику, а не пехотные войска противника.

С обстрелом пехоты, по словам украинского танкиста, лучше справляется Т-80. Challenger же славятся своей дальнобойностью. В 1991 году британский Challenger 1 подбил иракский Т-55 выстрелом из 120-миллиметровой пушки с расстояния в 5,2 километров, что до сих пор остается рекордом.

Потеря Challenger 2 уникальна потому, что это официально первый уничтоженный на поле боя танк этого типа за всю историю. До российского вторжения в Украину британский танк этого типа лишь единожды был подбит — произошло это в марте 2003 года во время вторжения западной коалиции в Ирак, причем случайно: один экипаж британских подразделений подбил другой. В результате неудачной атаки погибли два члена экипажа танка, двое получили ранения. С тех пор британские танки практически не принимали участие в вооруженных конфликтах, чем и обусловлены их нулевые потери.

Иностранные танки на службе Украины

Согласно официальным данным, у ВСУ осталось еще 13 британских танков Challenger 2 — весной 2023 года Великобритания поставила Украине 14 машин этого типа. Эти британские танки не использовали так долго, потому что нужно было обучать экипажи, а также готовить для летнего контрнаступления ударные подразделения, значительную часть которых составляли соединения именно на западной технике. До контрнаступления ВСУ не использовали британские танки.

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Всего с начала войны ВСУ потеряла не менее 642 из примерно 1,5 тысяч своих танков. Однако иностранные модели, поставляемые им странами-союзницами, составляют небольшой процент от этих потерь. Украина потеряла только 19 из переданных ей западных боевых танков — а именно: два польских танка PT-91 Twardy, семь Leopard 2A4, девять Leopard 2A6 и теперь Challenger 2. Российские войска пока не уничтожили ни одного из 20 стоящих на вооружении Украины Leopard 1A5.

А из 16 потерянных Украиной танков Leopard только шесть были уничтожены российскими вооруженными силами, остальные были повреждены или брошены на поле боя. Еще ВСУ потеряли три из шести предоставленных им Финляндией минных тральщика, созданных на базе танков Leopard 2R.

В ближайшее время Украина получит от своих западных партнеров еще 14 единиц Leopard 2S, 31 американский танк M1 Abrams и, возможно, 145 Leopard 1A5. Challenger 2 же пока остаются одним из наиболее непопулярных основных боевых танков — помимо Украины, они состоят на вооружении только Великобритании и Омана.