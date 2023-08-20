Завербованных Минобороны бывших заключенных, которые попали в украинский плен и вернулись в Россию по процедуре обмена, отправили обратно к линии фронта. Их привезли в Новоазовск, город на территории самопровозглашенной ДНР, и объявили, что теперь они будут рыть окопы на учебном полигоне. Об этом «Холоду» сообщили сами бывшие пленные. Рассказываем, что об этом известно.

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Около 30 российских военных, которых летом 2023 года по процедуре обмена освободили из украинского плена и вернули в Россию, снова отправили на оккупированную территорию, рассказали «Холоду» двое из них. Последние два месяца их держали в воинской части в Москве, а в начале августа пообещали перевезти в Ростов — чтобы оттуда распределить по госпиталям и отправить на реабилитацию. Но вместо этого в середине августа бывших пленных, среди которых есть раненые, отправили в Новоазовск и поселили на учебном полигоне, где готовят новобранцев.

«Мы приехали, слезли с “Уралов”, и нам говорят: “Теперь вы будете вечные рабочие”», — вспоминает один из бывших пленных. По его словам, им сообщили, что они будут заниматься ручным трудом: копать окопы на учебных полигонах. «Я подумал: опять, что ли, в плен попали?» — говорит другой собеседник «Холода» (их имена редакция не упоминает из соображений безопасности).

Полигон в Новоазовске находится не на линии фронта, а в нескольких десятках километров от нее, говорит один из военных.

Большинство военных, которых привезли в Новоазовск, — это бывшие заключенные, завербованные из колоний Министерством обороны. Причем у одного из них контракт закончился в день прибытия в Новоазовск; еще у одного контракт истекал через 10 дней; у остальных — через полтора-два месяца, говорит один из собеседников «Холода».

Было в этой группе бывших пленных и двое экс-заключенных, воевавших в составе ЧВК «Вагнер», — их контракты истекли еще весной. В Новоазовске им предложили заключить новые контракты — уже с Минобороны, — а когда они отказались, отпустили домой: посадили на машину, которая ехала в сторону Ростова. Правда, им не выдали никаких документов: ни паспорта, ни бумаг о помиловании, говорят собеседники «Холода».

О том, что освобожденных из плена российских военных привлекают к ручному труду в зоне боевых действий, но не дают в руки оружие, говорил в интервью украинскому блогеру Дмитрию Карпенко бывший заключенный Павел Гугуев. Он воевал по контракту с Минобороны, попал в плен, вернулся по процедуре обмена в Россию и уже с территории воинской части в Москве дал интервью украинцу по видеосвязи. Гугуев утверждал, что бывших пленных «используют в качестве разнорабочих», не объяснив, откуда он это знает.

Можно ли возвращать на войну бывших пленных?

Женевская конвенция по обращению с военнопленными запрещает использовать пленных, возвращенных в родную страну, на действительной военной службе.

Россия обвиняет Украину в нарушении этого правила. Омбудсмен Татьяна Москалькова в феврале говорила, что украинские власти, отправляя вернувшихся из плена солдат на фронт, нарушают «нравственные нормы гуманизма и милосердия», и призывала международное сообщество «содействовать немедленному прекращению этой губительной практики».

В июле 2023 года стало известно, что командиры полка «Азов», захваченные Россией в плен и выданные в рамках обмена Турции как нейтральной стороне, вернулись в Украину и собираются снова пойти на фронт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда назвал это нарушением договоренностей, которых стороны достигли при обмене. По соглашению бойцы «Азова» должны были оставаться в Турции до окончания войны.

Есть и свидетельства, что бывших пленных россиян тоже отправляют на войну после освобождения. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области в марте 2023 года заявила, что часть обменянных солдат «вернулись в зону СВО». В декабре 2022 года власти Читы рассказали о военном, который погиб в Украине, отправившись на фронт после возвращения из плена. В Украине зимой 2023 года зафиксировали двух российских солдат, которые попали в плен во второй раз.

При этом и в России, и в Украине законодательство не позволяет по собственному желанию уволиться с воинской службы во время войны — даже тем, кто побывал в плену. В России все контракты, подписанные с Минобороны, после объявления мобилизации в сентябре 2022 года фактически стали бессрочными: согласно указу Владимира Путина, уволиться можно только по состоянию здоровья, по приговору суда или по достижении пенсионного возраста.

Что происходит с другими пленными, вернувшимися в Россию?

«Холод» рассказывал о судьбе российских солдат, которые попали в плен и провели несколько месяцев в одном подвале на территории Украины. После обмена в июне 2023 года их разместили в воинской части в Москве. Там они давали показания СК и ФСБ и дожидались, чтобы за ними приехали представители воинских частей, к которым каждый из них приписан. Несколько десятков бывших пленных — мобилизованных и контрактников — действительно увезли по разным регионам. А бывшие заключенные оставались на территории московской части два месяца.

Все бывшие пленные, с которыми побеседовал «Холод», говорили, что не хотят возвращаться на войну. По их словам, во время допросов украинцы говорили российским солдатам, что, если они попадут в плен во второй раз, их убьют.