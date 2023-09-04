В Украине работает группа элитных снайперов

Российско-украинскую войну называют одним из конфликтов, где применяются самые технологичные методы ведения боя. Однако прогресс дошел не до всех: снайперская работа до сих пор ведется по канонам Первой мировой войны. Исключение — беспилотники, вынуждающие бойцов лучше маскировать себя от разведки противника. Работа снайперов точечная и не может в одиночку повлиять на ход войны, однако именно они могут переломить ситуацию в свою пользу на конкретных участках фронта. Яркий пример — недавний прорыв ВСУ в Запорожье. «Холод» рассказывает, как украинские снайперы противостоят российскому вторжению.

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Территория боевых действий в Украине — «идеальная» для работы снайпера: замешкавшийся в артиллерийских обстрелах или преодолении минных полей военный — отличная мишень. Местность и ландшафт тоже благоволят работе снайперов: поля и небольшое количество укрытий позволяют снайперской группе контролировать десятки километров пространства, поэтому у украинских бойцов сразу несколько задач: помимо «устранения целей», снайперы отвечают за разведку, в том числе войск, техники и оборонительных заграждений противника. Подробно о работе украинских снайперов рассказывает The Wall Street Journal.

В городских условиях снайперы не менее востребованы, чем в полевых. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что именно благодаря снайперам удавалось сдерживать атаки ЧВК «Вагнер» на Бахмут. Элитные стрелки успешно прикрывали артиллеристов, позиции которых ослабевают в ближнем бою.

«Снайперская стрельба сама по себе не может выиграть войну, но один хороший выстрел может изменить ситуацию в конкретный момент на конкретной линии фронта», — рассказал журналистам Руслан Шпакович, бывший снайпер украинского спецназа.

Под Бахмутом работало украинское подразделение снайперов, называющее себя «призраки Бахмута». Их ключевая задача — устранение критически важных руководителей подразделений: от артиллерийских расчетов до самых высокопоставленных офицеров в рядах армии России. Сами стрелки называют свою задачу «снайперским террором»: среди их целей — нанесение психологического давления на противника. «Если вы собираетесь в атаку, а вашего лейтенанта сбивают, подразделение приходит в замешательство», — объясняет логику «снайперского террора» генерал-майор армии США в отставке Роберт Скейлз.

Краткий курс снайпера

Украинские военные признают, что у них нет возможности оперативно поставлять на фронт большое количество специалистов: не хватает инструкторов, оборудования и времени на обучение. Как указывает Шпакович, обучение профессионального снайпера занимает несколько лет, некоторые украинские же снайперы проходят краткий курс за полтора месяца. Своих профессиональных снайперов Украина начала готовить только в 2013 году. Сами украинцы признают, что в этом вопросе они уступают России, чьи снайперы лучше экипированы и прошли должную подготовку.

Экспресс-курс включает в себя семь недель учений, в течение которых будущих снайперов учат в первую очередь маскировке. Одно из заданий для будущих бойцов сформулировано так: «Спрячьтесь в открытой местности в радиусе 15 метров». Во время игры в прятки на выживание инструктор пытается найти бойцов на земле, и часто — безуспешно. Но задача усложняется, когда к поиску подключают беспилотники. Дрон находит даже тех, кто покрыт камуфляжем с головы до ног.

Однако все тренировки могут быть напрасны, если боец не подготовлен психологически. «Можно натренироваться хорошо стрелять, но психологически нужно быть спокойным, а этому нельзя научиться», — рассказал украинский рядовой с позывным «Борода». Терпение и скрытность для снайпера важны не меньше, чем навык точной стрельбы.

Чтобы компенсировать недостаток подготовки, украинское командование вынуждено искать решения для использования «недоученных» бойцов. В этом вопросе Украина позаимствовала опыт США, где снайперы все чаще работают не в отдельных парах, а в команде вместе с пехотой. Таких снайперов вооружают мощными винтовками и отправляют на штурм вместе с другими бойцами. Их задача — устранять более отдаленные цели, помогая отряду в продвижении и защищая пехотинцев. На практике эта задача превращается в тактику «бей что видишь», отмечает снайпер из снайперского подразделения «Дьяволы и ангелы» с позывным «Кукушка».

Опытные же снайперы, как правило, работают группами по два человека. Один из них выполняет функции корректировщика: рассчитывает расстояние, скорость и направление ветра, второй ведет огонь. В случае необходимости снайперы спят попеременно; обычный рейд снайперской пары в нейтральную зону занимает полтора дня, хотя некоторые операции могут доходить и до девяти дней, но это случается редко. На время вылазки снайперы практически полностью предоставлены сами себе — лишь в экстренной ситуации они могут запросить поддержку пехоты.

Снайперское подразделение нацелено на российские позиции в Херсонской области. Фото: Bernat Armangue / AP Photo / Scanpix

«Вижу движущиеся фигуры — стреляю»

Снайперы «Дьяволов и ангелов» закреплены за 115-й отдельной механизированной бригадой. Подразделение стрелков формировали из бойцов, которые получили опыт хотя бы нескольких тяжелых боев. Команда сформирована разношерстная: есть бывший охотник из Крыма, а есть бывший профессиональный фокусник, который до сих пор развлекает сослуживцев трюками с исчезновением карт и сигарет — до войны он не держал в руках оружия.

«Дьяволы и ангелы» включали в себя 26 человек, но в настоящий момент действуют только 14 стрелков: двое убиты, остальные получили ранения. Оставшиеся в строю снайперы говорят, что не испытывают сочувствия к своим жертвам: их смерть они расценивают как месть за гибель товарищей.

«Призраки Бахмута» насчитывают 20 стрелков. На протяжении последних шести месяцев они работают ночами в районе уничтоженного города, за это время, по словам их командира, они убили 524 российских военных.

Среди снайперов в ВСУ есть и женщины. Снайпер с позывным «Кукушка» работает на запорожском направлении. Эта 32-летняя бывшая журналистка закреплена в Запорожье за 47-й бригадой — именно эта бригада освободила село Работино. «Кукушка» признается, что она фокусируется только на приказе и не испытывает чувств к своим целям: «Я не вижу их лиц, эмоций на них, фотографий их жен или чего-либо еще из их жизни. Я просто вижу движущиеся фигуры и стреляю».

Тактика «снайперского террора» относительно успешна. В июле в районе Бахмута украинский снайпер с позывным «Альфа» уничтожил старшего офицера на расстоянии почти в два километра. А в ноябре 2022 года ВСУ заявили, что другой украинский снайпер устранил цель на расстоянии 2710 метров, что стало рекордом за все время конфликта. Если данные ВСУ верны, то этот выстрел стал вторым в мире по дальности.

Известно несколько случаев, когда украинские снайперы из разных подразделений устраняли российских командиров. Так, на территории оккупированной Луганской области снайпер ВСУ застрелил одного из командиров народной милиции. В июле 2022 года снайперским выстрелом убили Героя России, командира 331-го парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск Ивана Поздеева.