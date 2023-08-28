В СК подтвердили гибель Пригожина, а Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции. Главные новости минувших выходных

Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале ведомства. «В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении СК.

Как сообщалось ранее, в полетном листе самолета, разбившегося в Тверской области 23 августа, кроме Пригожина, значились командир ЧВК Вагнера Дмитрий «Вагнер» Уткин, еще пятеро членов этой компании, а также три члена экипажа.

В СБУ рассказали об успешной атаке на российский военный аэродром в Курске

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе. «16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря"», — заявили они.

По словам источников, российскому ПВО удалось сбить только три дрона, тогда как остальные 13 беспилотников достигли своих целей. Информация о результатах удара, а также потерях, нанесенных российской стороне, уточняется, добавили в СБУ.

Российские официальные источники ничего не сообщали об ударе по военному аэродрому и поражении какой-либо техники, а равно о потерях в живой силе. В то же время власти заявляли об одном беспилотнике, упавшем на жилой дом в Курске, и еще двух, сбитых в Брянской и Курской областях.

Сооснователь Яндекса Аркадий Волож попросил власти Евросоюза снять с него санкции

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times. Собеседники издания утверждают, что адвокаты Воложа обратились к ЕС с просьбой снять с него ограничения вскоре после того, как он опубликовал антивоенное заявление. Сам Волож от комментариев отказался.

В начале августа стало известно, что Волож убрал из своей биографии все упоминания о России. На его сайте Volozh.com говорится, что он израильский предприниматель и филантроп, родившийся в Казахстане. При этом «Яндекс» там упоминается как одна из крупнейших интернет-компаний в Европе.

Спустя несколько дней, 10 августа, Волож публично выступил против войны в Украине, заявив, что у него «было много причин, по которым приходилось молчать».

Премьер-министр Эстонии отказалась подать в отставку из-за связей бизнеса ее мужа с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не планирует покидать свой пост, а ее муж пообещал продать свою долю и покинуть руководство компании Stark Logistics, которая занимается грузоперевозками в Россию.

«Я не планирую уходить в отставку. Я была и останусь премьер-министром ради свободы Украины и Эстонии», — сказала Каллас в интервью ERR. Ранее, как пишет издание, этого потребовали эстонские оппозиционные политики.

На прошлой неделе эстонский телеканал ERR сообщил, что компания супруга Каллас Stark Logistics продолжала вести бизнес с Россией после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года. Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг тогда сказал изданию, что компания существенно сократила свою деятельность в России, но не прекратила ее полностью. По его словам, в последнее время она поставляла «складские остатки», которые не подпадают под европейские санкции.

Известный российский неонацист планирует просить политическое убежище в Финляндии

Один из лидеров неонацистской группировки ДШРГ «Русич», воюющей на стороне России в Украине, россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) планирует просить политического убежища в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Тордена 20 июля 2023 года задержали финские пограничники, когда он пытался вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки. После этого Украина попросила о его экстрадиции. Там Тордена обвиняют в военных преступлениях в ходе боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годах.

В свою очередь, ДШРГ «Русич», известная своим одобрением военных преступлений и призывами к тотальному геноциду украинского населения, потребовала от российских властей добиться выдачи Тордена в Россию. Как говорится в сообщении в телеграм-канале группировки, до тех пор она прекращает выполнение боевых задач в Украине.

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