В СБУ рассказали об успешной атаке на военный аэродром в Курске — РБК-Украина

В ночь на 27 августа контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) провела успешную операцию, атаковав дронами российский военный аэродром в Курске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря"», — заявили они.

По словам источников, российскому ПВО удалось сбить только три дрона, тогда как остальные 13 беспилотников достигли своих целей. Информация о результатах удара, а также потерях, нанесенных российской стороне, уточняется, добавили в СБУ.

Российские официальные источники ничего не сообщали об ударе по военному аэродрому и поражении какой-либо техники, а равно о потерях в живой силе.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что ночью беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Курске. По его словам, ущерб от падения беспилотника еще оценивается, а из местных жителей никто не пострадал.

В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников — над Курской и Брянской областями.

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