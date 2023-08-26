Один из лидеров неонацистской группировки «Русич», воюющей в Украине на стороне России, решил просить политубежище в Финляндии 

Один из руководителей неонацистской группировки, называющей себя диверсионно-штурмовой разведывательной группой (ДШРГ) «Русич», россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого ранее задержали в Финляндии, планирует запросить там политическое убежище. Об этом сообщает Yle. Украина обвиняет его в военных преступлениях и просит об экстрадиции.

Тордена 20 июля 2023 года задержали финские пограничники, когда он пытался вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки. После этого его поместили в центр временного содержания.

Несколько дней назад финские власти сообщили российскому посольству, что Тордену изменили меру пресечения и перевели его тюрьму города Вантаа. Причина — запрос на выдачу от украинских властей, которые обвиняют Тордена в военных преступлениях. Он, как пишет «Медуза», в 2014-2015 годах воевал в Луганской и Донецкой областях на стороне сепаратистов, а также участвовал в боях за аэропорт Донецка.

«23 августа 2023 года полиция информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму г. Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский», — говорится в сообщении посольства России.

Там также отмечается, что вопрос о возможной экстрадиции Тордена будет рассматриваться позднее. В ближайшие дни к нему должны допустить российского консула. Гражданин России Воислав Торден, которого ранее звали Ян Петровский, включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США.

Так называемая ДШРГ «Русич» — одна из наиболее радикальных неонацистских группировок, воюющих на стороне России в Украине. В ее телеграм-канале не раз оправдывались казни пленных украинцев и другие военные преступления, а также появлялись призывы к тотальному геноциду украинского населения.

25 августа в том же телеграм-канале было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что ДШРГ «Русич» прекращает выполнение боевых задач до тех пор, пока вопрос со «Славяном» (позывной Тордена — прим. «Холод») «не решится в нужную нам сторону (выдача РФ)». «Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?» — говорится в сообщении.

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