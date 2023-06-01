В аннексированном Крыму ждут тяжелый туристический сезон. Несмотря на то что направление остается одним из немногих доступных для россиян, некоторые гостиницы решили не открываться: авиасообщения с полуостровом нет с февраля 2022 года, добраться туда можно только через мост, который в прошлом году уже подвергался атаке. Над Крымом регулярно взрываются беспилотники, а украинские спикеры обещают вернуть его себе до конца этого лета. «Холод» рассказывает, как война меняет сферу туризма на полуострове.

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«Крым — это не поле чудес»

«Люди поняли, что Крым — это не поле чудес. Начинают распродавать собственность и уезжать обратно. Такая же ситуация была до 2014 года, только тогда были украинцы, а теперь россияне», — рассказывает «Холоду» 54-летний житель южного побережья Дмитрий Иванов (фамилия изменена). По словам Дмитрия, после аннексии в Крыму был бум скупки недвижимости и земельных участков: «Открылось до черта и больше кемпингов и глэмпингов с неадекватными ценами на проживание. В 60–70% случаев владельцы этих бизнесов — с материка. А теперь начинается обратный процесс».

Дмитрий рассказывает, что увлекается туризмом с 12 лет: в начале 1980-х ходил в спортивные походы, затем занимался скалолазанием, альпинизмом, а в 1990-х построил свой первый кемпинг. «Для меня это не просто бизнес, но и часть жизни», — говорит он. Переключившись на несколько лет на продажу компьютерной техники, в 2010-м Иванов вернулся в туриндустрию — выкупил небольшой участок земли и построил новый кемпинг.

В то время, по его словам, в туристической сфере Крыма «творилась анархия»: «Каждый делал то, что хотел, никому до этого не было дела, — вспоминает Дмитрий. — Была куча палаточных лагерей, которые существовали или полностью незаконно, или полузаконно. Но при этом если ты крутился, то мог как-то выживать».

Аннексировав полуостров, Россия установила свои законы и выделила более 1,3 триллиона рублей из федерального бюджета на обустройство и инфраструктуру региона. «Порядок вроде бы навели, а возможностей для заработка все равно больше не стало», — считает Дмитрий. Война особенно ударила по его бизнесу: уже два года Дмитрий терпит убытки, потому что на полуостров приезжает меньше туристов.

«Короче, в Крым!»

После аннексии власти пытались сделать Крым главным «внутренним» туристическим направлением для россиян. На федеральных каналах начали показывать рекламные ролики: например, показанная по Первому каналу реклама «Короче, в Крым!» агитировала отдохнуть на пляжах полуострова. А чиновникам и бюджетникам рекомендовали провести отпуска не за границей, а на «российских курортах», таковым российские власти называют и Крым.

Если верить официальным данным, то спрос на отдых в Крыму действительно рос. Министерство туризма Крыма сообщало, что посещаемость полуострова после аннексии повышалась из года в год: если в 2014 году отдыхающих было 4 миллиона (на 1–2 миллиона меньше, чем раньше), то в 2019-м — уже 7,4. При этом Александр Лиев, бывший министр Крыма по туризму, работавший до 2014 года, оценивает эти данные скептически и считает, что при оценке туристического сезона используют скорее политические соображения, чем статистический анализ.

Из-за пандемии в 2020 году интерес туристов к Крыму немного снизился, но в 2021-м, когда начали отменять ковидные ограничения, по официальным данным, случился новый всплеск — полуостров посетили 9,5 миллиона туристов. Люди приезжали несмотря на неудобства: доступ к водопроводной воде по часам, отсутствие привычных сервисов и необходимость пользоваться только наличными.

Крым и санкции Вскоре после аннексии Украина перекрыла подачу пресной воды из Днепра в Крым — полуостров лишился 85% от всех поставок. В отдельных городах местные власти ограничили подачу воды — по два-три часа утром и вечером. С 2014 года проблема с водоснабжением Крыма так и не была полностью решена — даже несмотря на то, что в апреле 2022 года Россия восстановила подачу воды с территории оккупированной Херсонской области. Летом и осенью 2014 года Евросоюз, США, Канада и другие страны ввели против России и Крыма политические и экономические санкции. Российским политикам запретили въезд во многие страны, а крупным российским банкам ограничили доступ к финансовому рынку Евросоюза. Крым покинуло большинство западных брендов — на полуострове закрылись крупные сетевые магазины, рестораны и сервисы. Вскоре после аннексии там перестали работать международные платежные системы, а крупные российские банки не открывались, чтобы не попасть под санкции.

Однако с началом войны ситуация резко ухудшилась: из-за кризиса все больше россиян отказываются от отпуска в целом (об экономии россиян говорят даже в подконтрольных Кремлю изданиях), еще меньше людей готовы ехать в Крым, который после вторжения стал практически прифронтовой зоной.

«Не едут из-за “опасений по поводу безопасности”»

9 августа 2022 года на аэродроме Саки рядом с поселком Новофедоровка на западном побережье Крыма произошли взрывы. Очевидцы сообщили журналистам, что видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы.

В СМИ и телеграм-каналах почти сразу появились фотографии и видео с пляжей, на которых отдыхающие забирают вещи и убегают в отели.

«Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда… Надо ехать, уже какой-то треш», — говорит в одном из роликов девушка, снимающая пляж и поднимающийся над ним дым от взрыва.

Несмотря на случившееся, многие россияне продолжили отдых, но в следующие месяцы сообщений о взрывах и беспилотниках стало больше. В октябре взрыв произошел на Крымском мосту — единственной дороге, которая соединяет полуостров с Россией. Издание «Крым.Реалии» отмечает, что звуки взрывов в Крыму и Севастополе спустя девять месяцев слышны почти ежедневно. Местные власти часто оправдывают их учениями, которые якобы проводят российские военные.

Хотя Крым подвергся первым атакам только в конце лета, курортный сезон 2022 года все равно выдался тяжелым: по официальным данным, отдыхать приехало чуть больше шести миллионов туристов, что почти на 30% меньше, чем годом ранее. Федеральным властям пришлось выплачивать туристическому бизнесу (санаториям, отелям) дотации из бюджета.

В этом году прогнозы как экспертов, так и предпринимателей, работающих с туристами, еще хуже. Как рассказывает «Холоду» представительница сервиса онлайн-бронирования «Островок.ру» Анита Гусич, количество предварительных бронирований сократилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Из-за падения спроса владельцы отелей уже снизили цены на 30% и продолжают предлагать дополнительные скидки, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. При этом на других направлениях внутри России стоимость размещения в этом году выросла на 10–15%.

Глава Российского союза туриндустрии в Крыму Борис Зелинский считает, что ситуация с продажами туров в Крым на лето «катастрофическая». По его словам, на желание туристов ехать в Крым влияют «не только транспортные проблемы [отсутствие прямого авиасообщения], но и опасения по поводу безопасности отдыха».

«Много людей отказываются ехать из-за соседства с СВО, — подтверждает представитель крымского спортивного клуба “Бригантина”. — Боятся возможных транспортных проблем: что не получится вовремя вернуться домой, если мост взорвут второй раз». При этом, по его мнению, прогнозы на новый сезон делать рано: «Все равно есть люди, которые, несмотря ни на что, едут к нам и сейчас».

«Люблю Крым за чистый воздух и море. Раньше мы часто ездили именно туда, а последние годы — в Абхазию, — рассказывает Людмила из Москвы. — Но в этом году я жду ребенка, во время отпуска у меня будет уже большой срок беременности. Поэтому ехать в Абхазию страшно: вдруг начнутся преждевременные роды? Медицина там никудышная. В Крыму я буду чувствовать себя в большей безопасности, там хорошие больницы».

«На нашу жизнь не влияет»

По рассказам местных жителей, с которыми удалось поговорить «Холоду», в северной части Крыма установлены «зубы дракона» — бетонные противотанковые сооружения, — а пляжи на западной части полуострова в районе Евпатории перерыты окопами. При этом в крупных городах, как говорят собеседники, о близости войны напоминают лишь военные в форме и с оружием на улицах, но к ним все уже давно привыкли.

Фото: читатель «Холода»

«В городе постоянно проходят учения, это сопровождается громкими звуками, но не влияет на нашу повседневную жизнь, — рассказывает жительница Севастополя Анна. — Туристов, конечно, поменьше, так как нет авиасообщения, но поезда идут полные. Да, дроны периодически долетают, но идеальная работа системы ПВО не приносит каких-то беспокойств».

«Люди действительно очень быстро ко всему привыкают. Я сейчас разговариваю с вами по телефону, а надо мной летят два вертолета. Летят и летят, я на них уже никакого внимания не обращаю, — рассказывает “Холоду” жительница Севастополя Янина (имя изменено. — Прим. “Холода”). — Туристов заметно меньше, пляжи полупустые. Знакомые, у которых туристический бизнес, говорят, что на отдых приезжают крымчане, с материка практически никого».

Янина считает, что этот сезон относительно легко смогут перенести крупные бренды — например, сетевые гостиницы, которые могут себе позволить значительное снижение цен. А вот большинству частников, которые сдают дома или комнаты, «будет очень сложно».

Владелец кемпинга Дмитрий Иванов, однако, считает, что Крым сейчас — это самое безопасное место в России, потому что там сосредоточено большое количество военных баз и систем ПВО: «[Полуостров] и так был непотопляемым авианосцем, а теперь он укреплен как никогда». Падающие беспилотники Иванов угрозой для туристов не считает: «В курортных зонах нет военных объектов, поэтому они не представляют интереса [для беспилотников]». По мнению Дмитрия, Украина запускает беспилотники в Крым, чтобы запугать потенциальных туристов, а российские СМИ, «раздувая резонансный контент», ей только помогают.

«Дешевле не открываться»

Из-за падения спроса некоторые владельцы отелей и кемпингов принимают решение вовсе не открываться, чтобы не работать вхолостую.

Дмитрий Иванов говорит, что с низкой загрузкой можно продержаться сезон-другой. Но 2023-й — уже четвертый неудачный год для туризма на Крымском полуострове. В 2020 году была пандемия коронавируса, в 2021 году, по его словам, была страшная засуха.

«Я принял решение не открываться в этом сезоне совсем. Есть единичные звонки от туристов, которые, может быть, приедут, а может быть, и нет. Вы же не станете открывать ресторан ради трех клиентов, которые случайно могут к вам забрести: надо будет оплачивать работу всего персонала, платить за свет, за воду. Вот и я решил, что дешевле будет не открываться», — говорит Иванов. Соглашается с ним и представитель семейного лагеря «Остров добра»: «На майских праздниках у нас не было ни одного бронирования вообще. На июль сейчас есть всего две заявки, мы не планируем открываться в таких условиях».

«Бронирований очень мало, загруженность по предварительным — около 30%. Некоторые бронируют, а позже отказываются от поездки, — рассказывает Сергей Семашко, владелец пансионата в Крыму. — Люди и в прошлом году боялись приезжать из-за близости к СВО, а в этом году страха еще больше». Часть крымских санаториев тем не менее даже сейчас имеет постоянную загрузку: там проходят лечение и реабилитацию российские военные.

Российское правительство планирует выделить 2,7 миллиарда рублей для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли туризма в Крыму. Эти деньги должны распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. «Обещают выдать по два МРОТ на каждого сотрудника. У меня, например, в ИП только один работник — я сам. Этот сезон по-любому обречен, надо будет как-то дотянуть до следующего, — говорит Дмитрий. — И при Украине было плохо, и сейчас плохо. Просто при Украине была возможность зарабатывать из-за общей анархии, а сейчас беспредела нет, но и возможности заработать нет».