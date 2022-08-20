«Не в моей компетенции размышлять на политические темы»

Несмотря на закрытие аэропортов на юге России (и в аннексированном Крыму) и войну совсем рядом, летом в отпуск в Крым все равно отправились несколько сотен тысяч россиян. С начала августа на полуострове уже произошло несколько взрывов, которые Минобороны РФ называет диверсией, но это не повлияло на планы людей и не заставило их отменить отдых. «Холод» поговорил с туристами в Крыму о том, что они думают о войне и не страшно ли им отдыхать так близко к зоне боевых действий.

«Вряд ли на этом все остановится, будет подгорать и дальше» Диана, 27 лет, начинающий блогер

Тольятти — Симферополь

Мой муж — строитель. В апреле он устроился на объект в Крыму, и я сейчас приезжаю туда как на дачу. За лето была уже трижды. В этот раз добиралась сначала поездом до Анапы, а оттуда муж забирал на машине.

Перед поездкой не переживала, но мое окружение — семья и друзья — нагнетало страху. Мол, по соседству ведется спецоперация, и это небезопасно. Когда я приезжала в июне и июле, народа было гораздо меньше. Сейчас туристов много, однако постоянно летает военная техника — истребители и вертолеты российских военных.9 августа в момент взрывов в Новофедоровке я была на пляже и видела все своими глазами.

Последствия взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Я почувствовала страх и растерянность: я была одна, муж на работе, рядом никого из близких, нет связи и интернета. Рядом со мной был кемпинг, я пошла туда и узнала у мужчин, что взрывы были на аэродроме. По новостям рассказывали, что ЧП произошло из-за нарушения пожарной безопасности, но из-за новых взрывов я склоняюсь к версии про диверсию. Думаю, вряд ли на этом все остановится — в Крыму будет подгорать и дальше.

Все это заставляет нервничать. Я читаю как российские, так и украинские новости из телеграм-каналов. В украинских говорилось, что будет еще один такой подрыв в Симферополе. А я там живу — военный склад находится всего в паре километров от нашего дома. Мы скоро уезжаем отсюда на материк, но стало тревожнее. Наши планы не изменились: как планировали уезжать 20 августа, так и планируем. Но, как часто бывает, за себя переживаешь меньше, чем за близких. Хочется, чтобы муж перестал здесь работать. Я не смогу с ним видеться с началом осени и буду переживать, если он останется здесь. У него сейчас есть еще один объект в Мариуполе, куда он может уехать, но я, конечно, буду против.

«Знакомые спросили: “Стремно?” Ответила, что нет» Ольга, 28 лет, помощник руководителя в строительной фирме

Москва — Ялта

В Крым мы с семьей приезжаем каждый год. Родители в конце июля поехали на машине, так как вариант добираться на поезде с двумя детьми не очень привлекательный. Я приехала к ним уже в начале августа: не хотелось лишать себя полноценного отпуска.

Волнения не было. Единственное, что не нравилось, — это то, что теперь нужно было потратить больше времени на дорогу (из-за войны Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России и в Крыму. — Прим. «Холода»). Из Москвы пришлось лететь с пересадками на самолете и ехать на автобусе. Но утром 6 августа я уже пила кофе на фоне гор и пошла на море.

Про взрывы в Новофедоровке я узнала, когда мы с подругой были на пляже в Ялте. Ей позвонили родные и сообщили о том, что произошло. Никакой паники не было. Народ спокойно гулял по Ялте. Когда через неделю случились взрывы в Джанкое, было немножко нервно, так как в этот день к нам на поезде должен был приехать папа, и мы мониторили все новости — пришлось подписаться на телеграм-канал с новостями Крыма.

Добравшись до нас, папа рассказал, что проводницы ничего не знали, объясняли происходящее техническими причинами. Парень в купе прочитал в телеграме, что на полуострове взрывы, но паники не было. Все прошло спокойно.

Отдыхающих много, что в Севастополе, что в Ялте. И даже на концерте на Тавриде. Если люди и уезжают, то грустят, что отпуск заканчивается. Я как раз скоро планирую уезжать, очень грустно, что море нельзя продлить. А встречи с ним всегда долгожданные.Только сегодня знакомые спросили: «Стремно?». Ответила, что нет. Не вижу смысла паниковать. Все будет хорошо! Стремно оттого, что здесь очень много людей притворяются милыми и хорошими, а потом говорят, какая плохая Россия, что нужно бомбить мост, что Крым при Украине стал хуже, зоопарк ужасный и все в таком роде. И говорят это с такой ненавистью, что ты не знаешь, что и ответить. Это говорят злые украинцы, но тогда не особо понятно, что они забыли в Крыму, в котором так плохо?!

По мне — а я бывала тут каждое лето еще до 2014 года, — войдя в состав России, Крым стал лучше, чище. Россия неплохо так вложилась: строят дороги хорошие, облагородили Ялту, сделали ее на европейский лад, продлив набережные, открыли приличные рестораны, в которые можно спокойно прийти всей семьей. Парки теперь есть с современными детскими площадками. Когда Крым был Украиной, им никто не занимался. Было очень много криминала, изнасилований в парках, где народ с детьми гуляет.

Это правда так? По данным Генпрокуратуры РФ, общее количество преступлений в Крыму с 2014 по 2021 выросло (с 18,2 до 20,7 тысяч зарегистрированных случаев). Однако, по подсчетам «Таких дел», количество изнасилований на 100 тысяч населения последовательно сокращается как минимум с 2016 года.

Осуждение к отдыхающим в Крыму идет от осуждения к русским, что мы заняли Крым. И это говорят в основном украинцы.

«Подумала: “Ну капец, как обычно, мне везет”» София, 25 лет, оператор ПК в компании, поставляющей продукты и бытовую химию

Тверь — Евпатория

В конце июля мы с парнем спонтанно решили поехать в отпуск. Мы не переживали, мне было все равно на войну. Просто хотелось отдохнуть на море.

9 августа, когда произошел первый взрыв, я была еще в Твери. Подумала: «Ну капец, как обычно, мне везет». Перед нашим отъездом мама молодого человека начала сильно переживать, но я была спокойна.

Добирались на машине. Я в Крыму первый раз, поэтому не могу сказать, как тут в другое время, но обстановка была спокойная. Как будто ничего и нет, обычная жизнь. Все так же отдыхают, пробок на выезд из Крыма тоже нет. Хотя были слухи, что люди валить начали, лично я такого не заметила.

Про новые взрывы я узнала не сразу. Мы даже ничего не слышали. Пару раз обратили внимание на маленькие военные самолеты в воздухе, которые очень быстро летали над нами, да и все. Я вообще сейчас стараюсь как-то не углубляться в эту тему [войны], просто хочется отдохнуть.

Уезжать раньше мы не собираемся, даже, наоборот, думаем о том, чтобы продлить отпуск. Да и вообще, все, с кем я общаюсь, ездят и все ок. В своем окружении я была единственной противницей отдыха в России. Но, к сожалению, другого варианта сейчас не было.

«Я в этом не соображаю и в суть вникать мне ни к чему» Екатерина, 38 лет, домохозяйка

Белгород — Новофедоровка

Мой отпуск был незапланированным: мы с мужем захотели поехать, разобрались с работой, собрали вещи и уехали. Перед поездкой не переживала, наоборот, радовалась: «Все хорошо — я еду в долгожданный отпуск!».

В Крым добирались на личном авто. Моя семья была в Новофедоровке в момент взрыва. Мы видели дым, слышали взрывы и сирены спецслужб. Но больше при нас ничего не происходило — все спокойно.

Автомобили экстренных служб после взрывов в Новофёдоровке. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Я лично ничего по этому поводу не думаю — не в моей компетенции размышлять на политические темы и темы, касающиеся вооруженных сил РФ. Я в этом не соображаю и в суть вникать мне ни к чему. Одно скажу: мне не страшно, потому что я уверена в своей стране.

После взрывов ничего не поменялось. Как были забиты вечером кафешки, аттракционы в парке и набережная, так все и остались. [16 августа] когда были выстрелы в Джанкое, нас уже в Крыму не было. Мы уехали, как и планировали, после двухнедельного отпуска сразу на работу. Мы из Белгорода, и наш город тоже обстреливают. Но я абсолютно не переживаю за ситуацию! Я патриот своей страны, очень люблю свой город и никуда отсюда не уеду. Сейчас чувствую себя в полной безопасности.