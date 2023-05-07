Задержанный по подозрению в покушении на Прилепина рассказал, что его «завербовали украинские спецслужбы». При этом в 2014 году он мог воевать против Украины в самопровозглашенной ДНР 

Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемый в покушении на Захара Прилепина признается в совершении преступления. Его зовут Александр Пермяков.

Он якобы рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб и заложил на дороге по пути следования автомобиля Прилепина взрывное устройство. После этого Пермяков скрылся с места происшествия, отмечает пресс-служба ведомства, но был задержан, когда выходил из леса в одном из населенных пунктов.

«В 2018 был завербован украинскими спецслужбами, в 22-м году заехал на территорию Российской Федерации с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина», — говорит Пермяков на видеозаписи Следственного комитета. Он собирался убить Прилепина с помощью «дистанционного взрыва двумя противотанковыми минами», сказал Пермяков.

Сестра задержанного — Ирина — рассказала телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», что Александр Пермяков родился в городе Дружковка в Донецкой области. Около 15 лет назад он был осужден в Украине за разбой. Затем Пермяков был разнорабочим в Дружковке, а в 2014-2015 годах стал ополченцем и воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. В мае 2015 года Пермяков пешком перешел границу с Россией, его задержали на пункте пропуска в Ростовской области. В его рюкзаке обнаружили штык-нож. Как отмечает «Дождь», в отношении Пермякова проводилась проверка, однако ее результат неизвестен.

В разговоре с телеграм-каналом «112» Ирина сказала, что последний раз общалась с братом неделю назад. По ее словам, он приехал в Россию в августе 2022 года, работал на стройке в Москве и жил в хостеле. 19 февраля Пермяков приезжал в Санкт-Петербург на день рождения матери. Затем, по словам Ирины, он писал семье из Нижнего Новгорода и рассказывал, что работает на стройке. После этого он восемь дней не выходил на связь, а затем СК опубликовал видео его допроса по делу о покушении на Прилепина.

По данным телеграм-канала «112», недалеко от места взрыва автомобиля был задержан еще один подозреваемый. Его имя не раскрывается. В Москве по нескольким адресам, о которых якобы сообщили задержанные, прошли обыски.

Машина, в которой находился Захар Прилепин, взорвалась 6 мая в Нижегородской области. Водитель Александр Шубин погиб на месте, сам писатель был ранен, его доставили в больницу и прооперировали. 7 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что Прилепина вывели из медикаментозного сна, и что он «чувствует себя хорошо».



Российский МИД обвинил в произошедшем украинские власти. В Службе безопасности Украины заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к покушению.



«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному взрыву, который происходит с оккупантами и их приспешниками. О том, что стоит за тем или иным случаем, сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит», — сказал представитель СБУ в разговоре с журналистами «РБК-Украина».



Источники: СК, 112, «Дождь», Глеб Никитин, «РБК-Украина»

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