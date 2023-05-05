«Нести без боеприпасов потери в Бахмуте мои парни не будут» Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пообещал 10 мая вывести своих наемников с позиций на фронте

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал второе за сутки видеообращение к высшему военному командованию России. В нем он вновь обвинил руководство Минобороны в намеренном создании дефицита боеприпасов и пообещал вывести своих наемников с позиций в Бахмуте в «тыловые лагеря» уже 10 мая.

«Нести без боеприпасов в Бахмуте потери бесполезные и неоправданные мои парни не будут», — заявил Пригожин. В своей речи он перечислил успехи ЧВК Вагнера в ходе войны в Украине, в частности, заявив, что наемники удержали 130 километров фронта после того, как военные «позорно бежали» осенью прошлого года.

Он также обвинил чиновников Минобороны в саботаже наступления ЧВК, которая, по его словам, планировала к 9 мая полностью занять украинский Бахмут.

«Увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами», — сказал Пригожин.

Накануне вечером Пригожин записал видео на фоне тел десятков погибших наемников ЧВК Вагнера. В нем он обматерил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба командующего российской группировкой войск в Украине Валерия Герасимова, обвинив их в отсутствии поставок снарядов, необходимых для продолжения штурма Бахмута.

Срываясь на крик, Пригожин назвал высшее военное руководство России «пидорасами, жиреющими в кабинетах с красным деревом».

Начиная с февраля Пригожин уже несколько раз заявлял, что Минобороны намеренно не поставляет необходимое количество боеприпасов подразделениям ЧВК Вагнера в Украине, что приводит к увеличению потерь наемников в разы. В свою очередь, в военном ведомстве утверждали, что удовлетворяют все заявки на получение снарядов «в кратчайшие сроки».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видели заявление Пригожина, но не стал комментировать его.

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Источник: Пресс-служба Пригожина, «Вы слушали Маяк»

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