Силовики задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Ответственность за взрыв взяло на себя партизанское движение «Атеш»

В поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал известный российский писатель и сторонник войны в Украине Захар Прилепин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».

О взрыве стало известно в полдень по московскому времени. Первым об этом сообщил канал 112. По его данным, с Прилепиным ехала его дочь, которая, как утверждается, вышла из машины незадолго до взрыва.

Водитель автомобиля — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин погиб на месте. Он вместе с Прилепиным воевал в Донбассе на стороне сепаратистов, а в 2018 году переехал в Нижний Новгород. «Верстка» обратила внимание, что согласно базе «Миротворец», с 2016 года Шубин служил рядовым с позывным «Злой» в батальоне Суркова-Прилепина. Позже личность погибшего подтвердила пресс-служба Прилепина, назвав его сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии.

Состояние самого Прилепина оценивается как тяжелое, но не критическое. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на медиков. В свою очередь, «Интерфакс» сообщает, что его не будут перевозить в Москву, а прооперируют в больнице Нижнего Новгорода.

РИА «Новости» сообщали, что Прилепин получил переломы, а также сотрясение мозга. А по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «угрозы для его здоровья нет».

Следственный комитет опубликовал фотографии и видео автомобиля после взрыва. Обломки машины лежат на крыше, ее передняя часть практически уничтожена, а рядом видна воронка «глубиной порядка 40 сантиметров и диаметром более 1,5 метров».

Спустя два часа после взрыва силовики заявили, что задержали подозреваемого. Им, как передает РЕН ТВ, оказался ранее судимый 30-летний житель Нижегородской области, который недавно получил российское гражданство.

Ответственность за взрыв взяло на себя партизанское движение украинцев и крымских татар «Атеш». В их телеграм-канале сказано, что они «охотились за Прилепиным с начала года». «Сюрприз сработал. Захар в больничке», — говорится в сообщении движения.

Захар Прилепин с 2014 года активно поддерживал сепаратистов в Донбассе. По его собственным словам, с 2016 по 2018 годы он принимал участие в боевых действиях против украинской армии в должности заместителя командира батальона по работе с личным составом в самопровозглашенной ДНР.

«Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Из всех донецких батальонов редко кто мог сравниться с нами по показателям. Все что мы делали это полный, голимый беспредел, что мы вытворяли. Меня вообще никакие суды не волнуют. Никто никогда в жизни не посадит меня в тюрьму», — говорил Прилепин в 2019 году в интервью «Редакции».

На взрыв автомобиля Прилепина отреагировали российские власти. Так, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал это «циничным преступлением» и «подлым нападением».

Официальным представитель МИД России Мария Захарова возложила ответсвенность за этот взрыв на Великобританию и США. «Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — написала она.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов написал, что это спланированный и организованный теракт на его соратника и «очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты».

Источники: 112, СК, ТАСС (2), РИА «Новости» (2), РЕН ТВ, «Атеш», «Миротворец», «Коммерсантъ», Мария Захарова, Сергей Миронов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.