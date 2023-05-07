Минобороны выдаст ЧВК Вагнера боеприпасы, чтобы наемники оставались в Бахмуте

Евгений Пригожин заявил, что его наемники все же получат необходимые боеприпасы от Минобороны и останутся в Бахмуте. Заявление главы ЧВК Вагнера опубликовала его пресс-служба. Ранее Пригожин обещал вывести наемников с линии фронта, если им не выдадут необходимую технику.

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором нам обещают дать боеприпасы и вооружение, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске, как считаем нужным», — сказал Пригожин.

По его словам, курировать дальнейшее взаимодействие ЧВК с Минобороны будет генерал Сергей Суровикин. «Это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет», — сказал Пригожин. Он добавил, что накануне задал в «закрытых чатах» вопрос командирам младшего звена, который те довели до бойцов: «Если кто-то хочет, может перейти в другие воинские формирования. Все однозначно ответили “нет”».

4 и 5 марта Евгений Пригожин записал несколько видео, на которых сказал, что «нести без боеприпасов в Бахмуте потери бесполезные и неоправданные» его наемники не будут. Глава ЧВК Вагнера обматерил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба командующего российской группировкой войск в Украине Валерия Герасимова, обвинив их в отсутствии поставок снарядов. Он назвал высшее военное руководство России «пидорасами, жиреющими в кабинетах с красным деревом».

Источник: пресс-служба Пригожина

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.