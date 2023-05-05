Женю Беркович и Светлану Петрийчук отправили в СИЗО на два месяца по делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол»

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца режиссерку Женю Беркович и драматургиню Светлану Петрийчук. Накануне обеим предъявили обвинение в «публичном оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного Беркович по пьесе Петрийчук. В нем рассказывается о судьбе россиянок, решивших виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию.

Беркович и Петрийчук задержали после проведения «деструктологической экспертизы» за авторством Романа Силантьева, в которой, как выяснила «Медуза», утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство».

Силантьев является создателем такой лженауки, как «деструктология». На сайте Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ)

«деструктология» описана как «новая наука, которая рассматривает наиболее опасные деструктивные образования: экстремистские и террористические организации, психокульты и нерелигиозные секты, тоталитарные секты и сферу магических услуг, суицидальные игры и увлечения, смертельно опасные молодежные субкультуры (“Колумбайн”, АУЕ) и медицинское диссидентство».

В ноябре 2019 году Силантьев выпустил первый в России учебник по «деструктологии». А с 2018 года в МГЛУ проходят курсы повышения квалификации в этой области для чиновников и полицейских. В 2005 году Силантьева уволили с должности секретаря Межрелигиозного совета России из-за книги «Новейшая история исламского сообщества России», которая оскорбила Совет муфтиев страны.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук задержали 4 мая и доставили в управление СК по Центральному административному округу Москвы. Там обеих сначала несколько часов допрашивали в качестве свидетелей, а поздним вечером предъявили обвинения по статье об «оправдании терроризма», которая грозит тюремным сроком от пяти до семи лет.

В тот же день в качестве свидетеля по этому делу допросили директора театра «Дочери СОСО», в котором играли спектакль «Финист Ясный Сокол», Александра Андриевича.

Премьера спектакля «Финист Ясный Сокол» состоялась в декабре 2020 года. Через два года он получил награды «Золотая маска» сразу в двух номинациях.

Источники: «Первый отдел», МГЛУ, «Медиазона», «Медуза»

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