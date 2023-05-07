В Тюменской и некоторых частях Свердловской областей ввели режим ЧС из-за пожаров. В Курганской области началась эвакуация жителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстановку в регионе напряженной. «Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров. Все это усугубляется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром», — сказал он.

По словам Моора, в тушении пожаров в регионе задействованы более 1100 человек. «К сожалению, огонь перебрасывается и на жилые строение, на наши населенные пункты, и мы видим, что в большинстве случаев причинами возгорания по-прежнему являются поджоги — человеческий фактор. Где-то это неосторожное обращение с огнем — разведение костров, люди жарят шашлыки, сжигают траву у себя на домашних участках», — сказал губернатор.

Глава Курганской области Вадим Шумков также назвал ситуацию в некоторых частях региона критической. Как сообщает издание 45.ru, в Кургане эвакуируют жителей нескольких микрорайонов — их увозят в пункт временного размещения в лагере «Звездный».

По словам Вадима Шумкова, в тушении пожаров принимают участие 700 человек и 200 единиц техники. Ситуацию усугубляет жара и шквальный ветер. В Кургане перекрыты несколько трасс, в некоторых районах города отключают электричество. МЧС эвакуирует жителей деревень Редькино, Плоской, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана, пишет ТАСС.

Глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин заявил, что режим ЧС объявили в трех поселках Свердловской области. По состоянию на вечер 6 мая, огнем было охвачено более 33 тысяч гектаров леса в регионе. По словам Соломина, которого цитирует «Интерфакс», для тушения пожаров используется самолет-амфибия БЕ-200. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в тушении пожаров принимают участие 1700 добровольцев.

Из-за пожаров в Свердловской области сгорели два склада с порохом, сообщает ТАСС. В городе Асбест отключили водоснабжение и электричество.

Источники: Александр Моор, 45.ru, «Интерфакс», Евгений Куйвашев, ТАСС (2)

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