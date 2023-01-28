В 2022 году «Холод» писал о разных людях, чьи судьбы изменила война. Мы уже рассказывали, что нового случилось в жизни наших героев из Украины. В этом тексте мы узнали у россиян, о которых мы тоже писали, что нового произошло у них.

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«Наконец-то пришло понимание, что нам ничего не угрожает»

Вадим Кобзев — активист «Штаба Навального» из Ростова-на-Дону. Его четырежды отправляли отбывать административный арест. Кроме того, он проходит свидетелем по уголовному делу об отмывании денег в ФБК. Кобзев с женой весной 2022 года уехали из России в Грузию в надежде получить немецкую гуманитарную визу, но им отказали. В конце августа активист рассказывал «Холоду», что в Грузии не чувствует себя в безопасности и хотел бы все же получить убежище в стране Евросоюза.

После выхода нашей публикации с Кобзевым связались немецкие журналисты из изданий Deutsche Welle и Frankfurter Allgemeine Zeitung и написали про него статьи. Вскоре активисту позвонили из немецкого посольства в Грузии и сообщили, что готовы выдать визу. Уже в октябре 2022 года Кобзев с женой переехали в Германию. «Я не знаю, что в конечном итоге повлияло на решение выдать нам визы: публикации в СМИ или что-то другое, — говорит Кобзев. — Я писал письма депутатам в Германии, обращался в правозащитные организации. Что-то из этого помогло».

По словам Кобзева, ему с женой очень хотелось бы вернуться в Россию. Но они понимают, что в ближайшие годы это невозможно. «Даже если война с Украиной закончится, это не будет означать падения путинского режима. Возвращаться нам будет опасно, — считает Кобзев. — Поэтому будущее сейчас мы связываем с Германией. Здесь к нам наконец-то пришло понимание, что нам ничего не угрожает».

«Когда закончится война, обязательно займусь украинским гражданством для сына»

Украинка Юлия Терентьева переехала со своим сыном в Московскую область в 2006 году. Там она вышла замуж, родила второго сына и развелась. Когда началась война, Терентьева решила покинуть Россию, но никак не могла накопить денег на переезд. После объявления мобилизации Терентьева поняла, что медлить нельзя, и уехала в Казахстан. Все это время ей поступали угрозы от бывшего мужа. Терентьева хотела попасть в Литву к своей знакомой, но не могла: не было необходимых документов на младшего сына.

С января 2023 года Юлия с сыновьями находится в Литве, куда уехала через Беларусь и Польшу благодаря помощи читателей телеграм-канала ASTRA и «Холода». «ASTRA два раза открывала для нас сбор, а читательница «Холода» помогла нам с продуктами в Казахстане и перевела деньги для оплаты госпошлины на документы старшему сыну. Я не представляю, как бы мы справились без этой помощи!» — говорит Юлия. Ее одноклассница, уехавшая из Желтых Вод в марте 2022-го, приютила семью в Литве.

Терентьева и ее сыновья уже получили гуманитарные ВНЖ в Литве. Юлия и ее старший сын ищут работу, чтобы оплачивать коммунальные услуги в квартире, где они гостят, а младшего устроили в школу как украинца. Для таких детей в школах Литвы есть особые условия. В школе, где учится младший сын Терентьевой, им полагается бесплатное питание и уроки украинского языка. Украинским детям также выдают бесплатный набор канцелярии и распечатки некоторых уроков на русском языке.

«Мне немного тревожно, что сын — пока российский гражданин — будет учиться в литовской школе как украинский ребенок, — говорит Терентьева. — Когда закончится война или хотя бы плотные обстрелы Днепропетровской области, я вернусь домой и обязательно займусь украинским гражданством младшего сына». Оказалось, что на скорое получение украинского паспорта младший сын Терентьевой, несмотря на ее надежды, рассчитывать не может: на момент его рождения у обоих его родителей было российское гражданство.

Терентьевой продолжают поступать угрозы от ее бывшего мужа. «Он продолжает писать, что я предательница с бандеровской кашей в голове, что у меня нет родины. Только теперь к этому добавились обвинения в том, что я увезла у него сына», — рассказывает Терентьева.

«Вынуждена сидеть в болоте»

Галине Бастрыгиной 81 год, она живет в Екатеринбурге. В отличие от многих россиян пенсионного возраста у Бастрыгиной оппозиционные взгляды. К августу 2022 года у нее было уже три штрафа в сумме на 85 тысяч рублей за антивоенные акции. В конце лета пенсионерка рассказывала «Холоду», как у нее открылись глаза с приходом к власти Горбачева и что сейчас ей приходится скрывать от детей походы на митинги.

В сентябре 2022 года Бастрыгина вышла в очередной пикет после объявления о мобилизации. «Дорогая полиция! Не уезжайте в Украину, мы без вас — никакие», — было написано на ее плакате. За этот пикет суд назначил пенсионерке штраф в размере 300 тысяч рублей. «Издание “It’s My City” объявило сбор денег. Вся сумма 300 тысяч была собрана за 50 минут, — рассказывает Бастрыгина. — Я попросила закрыть сбор, но деньги шли и шли. Через несколько часов было уже 600 тысяч. Лишние деньги я потратила на закрытие штрафов другим людям».

Бастрыгина говорит, что если бы она еще раз вышла с пикетом, то ее ждало бы уже не административное наказание, а уголовное. До ноября 2023 года Бастрыгина не может принимать участие ни в митингах, ни в шествиях. «Вынуждена сидеть в болоте. Хожу на собрания, на суды к другим активистам. Такое сидение противно, конечно, но приходится», — рассказывает она.

«Не жертва политических обстоятельств, а человек, который отстаивает себя»

Кирилл Федоров — психолог, 10 лет работающий в правозащитном секторе. Он отстаивает права ЛГБТ-людей в России, рассказывает о профилактике ВИЧ, работает как психолог с подростками. 2 сентября Федорова внесли в реестр «СМИ-иноагентов», но он решил оставаться в России и оспаривать свое признание «иноагентом».

«Знаете, зачем я это сделал, понимая, как обстоят дела с судебной системой в России? Потому что я убежден — за себя нужно бороться. Отстаивать свою правоту. Говорить системе: “То, что происходит, — это неправильно. Со мной так нельзя”, — написал Федоров в инстаграме. — Часто спрашивают: “Что же нам в России делать?”. Не облегчайте жизнь системе, которая пытается вас съесть. Выматывайте ее, если уж столкнулись с ней. Пусть истратит побольше ресурсов, чтобы меньше было на остальных».

18 января 2023 года состоялось первое судебное заседание по оспариванию статуса «иноагента». Следующее запланировано на март. Федоров рассказал «Холоду», что статус «иноагента» никак не повлиял ни на его работу, ни на личную жизнь. «Для меня этот суд — психотерапия. Я — не жертва политических обстоятельств, а человек, который отстаивает себя», — писал Федоров в инстаграме.

«Я не знаю, что делают люди, у которых нет лишних шести тысяч рублей в месяц на укол»

После аннексии Крыма в 2014-м Евгения Сурикова (фамилия изменена) вместе с мужем уехала из России. В конце 2021 года семья ненадолго вернулась в страну, чтобы продать недвижимость. Но Суриковой пришлось остаться: у нее обнаружили рак. Теперь она вместе со своей дочерью не может покинуть Россию из-за лечения, а ее муж-моряк — приехать на родину из-за мобилизации.

С октября 2022 года Суриковой удалось несколько раз встретиться с мужем в Эстонии. «Дочка очень скучает, — рассказывает Евгения. — Считает дни до редких встреч с папой и готова пропускать ради них важные для нее спортивные соревнования и новогодние праздники в школе. Мы поддерживаем контакт: созваниваемся, фотографируем для папы рисунки. Но то, что он не может просто вернуться к нам домой, безумно злит!»

Еще в октябре прошлого года Сурикова рассказала «Холоду», что периодически сталкивается с отсутствием нужных лекарств и игл Губера (специальные иглы для промывания венозных порт-систем) в петербургских аптеках. Теперь же Евгении пришлось обратиться в частную клинику, где ей пришлось оплатить укол и покупку базового гормонального препарата, который она раньше получала бесплатно: ни оригинального препарата, ни его российского аналога в продаже не найти. «Что делают люди, у которых нет лишних шести тысяч рублей в месяц на укол, я не знаю. Видимо, просто медленно умирают, — говорит Сурикова. — Я писала жалобы и в Горздрав, и в Минздрав, висела у них на телефоне по несколько часов. Но меня везде отфутболивали. Сейчас я собираю документы, чтобы проходить лечение в частной клинике по ОМС. Там все еще есть нужный мне препарат».

В Горздраве ей также сказали, что компенсация за покупку лекарства не предусмотрена, хотя оно входит в федеральный список жизненно важных лекарств и по закону должно бесплатно предоставляться государством. С жалобами на отсутствие этих препаратов Суриковой посоветовали обращаться в прокуратуру.

«Если бы не сбор, то я не выплатил бы этот штраф»

34-летний житель Волгограда Виталий Готра родился в Украине, а в 2012 году переехал в Россию и получил российское гражданство. Летом 2022 года Готра распечатал наклейки с антивоенным текстом и расклеил их в нескольких местах города. За изображения и текст на наклейках его дважды отправляли отбывать административный арест (всего — на 22 дня), а также оштрафовали на 691 тысячу рублей. В августе в квартире Готры прошел обыск: у него и его жены изъяли технику и документы. Из-за давления со стороны силовиков Виталию пришлось уволиться с работы.

Вскоре после публикации в «Холоде» о Виталии Готре вышел репортаж на телеканале «Дождь». Как он рассказал, корреспондентка Соня Гройсман, снимавшая сюжет, создала страничку для сбора денег на его огромный штраф на сайте «Заодно». «Деньги поступали волнами: примерно половину суммы собрали сразу после выхода сюжета, — рассказывает Готра. — Жена несколько дней плакала. Для нас это была какая-то фантастика, мы не думали, что нам кто-то поможет. Вместе с денежными переводами люди присылали слова поддержки, это было очень приятно». По словам Готры, все штрафы удалось выплатить в конце ноября. Благодаря жалобам и действиям адвоката удалось вернуть изъятые во время обыска технику и документы.

«Если бы не сбор, то я не выплатил бы этот штраф. Так что большое спасибо Соне Гройсман, которая снимала сюжет, и всем, кто участвовал», — говорит Готра. Сейчас Виталий изучает программирование. В будущем он планирует найти удаленную работу, которая позволит ему с женой уехать из России.

«Не такая у меня ситуация, чтобы бежать»

В начале войны депутат екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев публично выступил против войны в Украине. За это на него составили два административных протокола о «дискредитации российской армии», а также исключили из «Справедливой России».

В августе 2022 года депутат отсидел 14 суток по новому делу — за репост «ВКонтакте» пятилетней давности фильма-расследования ФБК про Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». Холодарева признали виновным в демонстрации экстремистской символики: в видео был логотип запрещенного в России ФБК.

В спецприемнике Холодарев оказался впервые. «Камера была, конечно, жесткая. Все забросано грязью. Потом, правда, меня перевели в некурящую камеру почище», — рассказывает он. Пока Холодарев был в камере, он впервые прочитал «1984», роман Джорджа Оруэлла: «После выхода я постоянно покупаю эту книгу и выкладываю каждый день один-два экземпляра в парке возле офиса (Холодарев работает директором IT-компании. — Прим. “Холода”)».

В декабре Холодарев подал три жалобы в ЕСПЧ на все решения свердловских судов, вынесенные в отношении него после начала войны. Несмотря на то что Россия больше не исполняет решения ЕСПЧ, депутат считает важным «доказать себе и другим, что был прав». «Сегодня решения не будут исполняться, а завтра преступников в России посадят и решения уже начнут исполнять. Разумные люди надеются на это», — говорит он.

24 января 2023 года Холодарева лишили двух неоплачиваемых постов в гордуме: заместителя председателя комиссий по экономическому развитию и по бюджету. По его словам, в декларации у него были незначительные нарушения — другим депутатам за такие же только вынесли предупреждение.

Несмотря на преследование со стороны власти, Холодарев уезжать из России пока не собирается: «Мне кажется, что это был бы крайний случай для меня. Не такая у меня ситуация, чтобы бежать. Это может быть путь в один конец».