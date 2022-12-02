31 декабря должен закончиться призыв на срочную службу — ожидается, что сразу после этого начнется вторая волна мобилизации. Но откуда эти слухи, если власти отрицают, что мобилизация продолжится? «Холод» разобрался, откуда и почему распространяется информация о второй волне мобилизации.

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Почему стали говорить о том, что будет вторая волна

28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация, которая длилась в России чуть больше месяца, закончилась. Через пару дней Владимира Путина спросили на пресс-конференции, подпишет ли он указ о завершении мобилизации. Тот ответил, что об отдельном указе «даже не задумывался», а в вопросе мобилизации «точка поставлена».

Юристы и правозащитники сразу же после этого обратили внимание, что без указа о завершении мобилизации она в любой момент может возобновиться. «Указ содержит понятие “до окончания периода частичной мобилизации”, следовательно оно (окончание) так или иначе должно наступить, — писал в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков. — Численность призываемых военнослужащих в указе скрыта для служебного пользования, какова она де-юре, неизвестно. СМИ публиковали цифры от 300 тысяч до 1 миллиона». При этом Чиков говорит, что слова Шойгу об окончании мобилизации и пресс-релизы Минобороны не имеют нормативной силы: то есть по сути мобилизацию никто не останавливал.

В середине ноября американский Институт изучения войны написал, что власти России готовятся проводить скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва, который начался 1 ноября. В конце месяца Генеральный штаб ВСУ сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, с 10 декабря в России начнется очередная волна скрытой мобилизации.

Вся эта разрозненные информация заставляют усомниться, что октябрьские заявления властей о завершении мобилизации правдивы.

Что о второй волне мобилизации говорят власти и независимые источники

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 ноября заявил, что возможность второй волны мобилизации в Кремле не обсуждается. Но, повторим слова правозащитников, на самом деле какого-то специального решения Путина для начала второй волны мобилизации и не требуется. Достаточно будет решения Министерства обороны.

Несмотря на заявления Пескова, генерал-лейтенант Виктор Соболев, депутат Госдумы и член комитета по обороне, допустил вероятность возобновления мобилизации, «если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России». Другие представители власти после 28 октября мобилизацию практически не упоминали.

Не связанные с властью люди высказывают разные мнения о том, продолжится ли мобилизация. Одни считают, что вторая волна будет скрытой и начнется в самом ближайшем будущем, а набор людей на фронт будет идти так, чтобы не привлекать много внимания. Другие считают, что по завершении набора на срочную службу может быть объявлена всеобщая мобилизация, которая коснется и оккупированных украинских территорий. Фактических подтверждений подготовки ко второй волне пока нет, однако это не исключает того, что она может внезапно начаться, — по аналогии с тем, что произошло 21 сентября.

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказывал «Холоду», что мобилизация может возобновиться сразу же после призыва срочников. «Она [мобилизация] будет нужна для того, чтобы компенсировать потери из числа мобилизованных в сентябре и октябре. Может быть, она пройдет в меньших масштабах, если власти захотят поддерживать армию в таком же численном составе», — говорил Михайлов.

Главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев обратил внимание на то, что о неизбежности второй волны стали писать уже даже «Z-каналы». Он привел в пример телеграм-канал участника боевых действий в Донбассе Егора Гузенко, где тот пишет: «Всеобщая мобилизация будет с января. Новый Год погуляете дома, а дальше все на войну. Только все вместе вывезем, иначе победе не быть».

Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что, по его источникам, в декабре, январе или феврале в России стартует не просто вторая волна мобилизации, а всеобщая мобилизация. Он говорит, что проводить ее планируют в том числе и на оккупированных Россией украинских территориях (Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая области). «Холоду» неизвестно, что за источники у Осечкина.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов еще в начале ноября говорил, что он не сомневается в том, что в России будут и вторая, и третья волны мобилизации. «Первый раз у них был хаос, они не до конца понимали, как и что делать. Сейчас они подготовятся, составят списочки, учтут, что двери им мало кто открывает», — рассказывал Смирнов. По его мнению, для мобилизации большего числа людей на заводах будут дежурить военкомы и сотрудники полиции, как это уже случалось в октябре.

Что сейчас происходит на самом деле

Согласно нескольким решениям гарнизонных военных судов, с точки зрения закона мобилизация в России не завершена.

14 ноября суд в Подмосковье признал совершение преступления «в период мобилизации» отягчающим обстоятельством, хотя инцидент, который рассматривался в суде, произошел 13 ноября, когда, по заявлениям властей, мобилизация уже была завершена. А Читинский гарнизонный военный суд 28 ноября в своем решении указал, что объявленная с 21 сентября частичная мобилизация не прекращена какими-либо нормативно-правовым актом.

Из-за того что указ о мобилизации де-юре продолжает действовать, военные не могут уволиться с контрактной службы, даже если у их договора истек срок. Согласно указу о мобилизации, контрактная служба продлевается автоматически до завершения периода мобилизации. Причинами для увольнения с контрактной службы сейчас могут быть только достижение предельного возраста, признание врачебной комиссией негодным для несения военной службы или же решение суда о лишении свободы.

Контракты уже начали продлеваться автоматически. Например, одна из сотрудниц воинской части в Москве почти два месяца не может уволиться со службы, несмотря окончание ее пятилетнего контракта еще в начале октября.

Журналист Майкл Наки говорил, что государственные структуры продолжают отправлять своих сотрудников на обучение в рамках мобилизации. В том числе такое обучение проводилось и в ноябре, уже после заявления Шойгу и Путина о завершении мобилизации. Однако похожее обучение в госкомпаниях бывало и раньше, до 2022 года, говорит Дмитрий Колезев, журналист и главный редактор издания Republic. Он считает, что на возможную вторую волну мобилизации указывают законы, которые продолжает принимать руководство страны.

Законы, которые приняли в ноябре: 4 ноября — закон, позволяющий призывать по мобилизации с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления;

18 ноября — закон, согласно которому ФНС может подтвердить право мобилизованного на кредитные каникулы;

23 ноября — закон о приостановке госслужбы на время службы в армии, в том числе для мобилизованных;

25 ноября — указ о создании единой электронной базы призывников: и срочников, и контрактников, и находящихся в запасе.

29 ноября Росгвардия опубликовала письменный ответ на одну из жалоб военнослужащих. Там написано, что частичная мобилизация не завершена. «В настоящее время указ Президента Российской Федерации продолжает действовать», — сказано в документе.

Несмотря на то что прямых доказательств подготовки к мобилизации пока нет, не стоит забывать, что вторая волна может начаться так же молниеносно, как и первая.