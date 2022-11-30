Мать двоих детей не может уволиться со службы в армии из-за отсутствия указа об окончании мобилизации

Мать двоих детей Вера Антонова 14 лет служит в армии по контракту, работая в делопроизводстве одной из воинских частей. Последний пятилетний контракт закончился 6 октября. Но женщину автоматически перевели в разряд «добровольцев» и отказываются увольнять из-за отсутствия указа об окончании объявленной в России мобилизации. Об этом она сама рассказала «Медиазоне».

«В день окончания контракта — 6 октября — я была на больничном с детьми. Когда вернулась, мне сказали: “Мы тебя не уволим”. Начальник части со мной не разговаривал, только мой непосредственный руководитель и начальник отдела кадров. Нет, никакой альтернативы мне не предложили. Сказали: “Служи”. Сколько служить? До конца мобилизации», — говорит Антонова.

По ее словам, начальство ей сообщило, что теперь она считается «служащим на добровольной основе». При этом переход Антоновой в этот статус никак оформлен не был и согласия ее никто не спрашивал.

По ее собственным словам, из-за тяжелых условий работы и отсутствия возможности уволиться женщина находится на грани нервного срыва. «Я уже два года только и делаю, что плачу. Мне психиатр сказал: “Если ты не будешь плакать, ты сойдешь с ума”. Я могу сидеть на совещании и плакать. Антидепрессанты я принимать не могу — я четыре часа за рулем. Перед окончанием контракта у меня было хоть какое-то успокоение. Сейчас я понимаю, что и его у меня нет», — говорит Антонова.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу публично докладывал президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий, позже сам Путин еще раз заявил об окончании объявленной им мобилизации. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что отдельного указа об окончании мобилизации не требуется.

Источник: «Медиазона»

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