Шойгу: необходимые 300 тысяч человек уже мобилизовали. На войну отправили 82 тысячи человек

Поставленная задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена. Новых мобилизационных мероприятий не планируется. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. По словам министра обороны, 218 тысяч человек проходят подготовку на полигонах, еще 82 тысячи уже отправились в Украину.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено», — сказал также Шойгу. Путин на встрече с Шойгу, в свою очередь, сказал, что необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов.

Мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. В тот же день Шойгу в интервью государственному телевидению сообщил, что планируется призвать 300 тысяч человек.

Один из пунктов президентского указа о мобилизации оказался скрыт от широкой публики под грифом «для служебного пользования». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил журналистам, что в этом пункте содержится информация о количестве людей, которых планируется мобилизовать.

Позже несколько независимых российских изданий со ссылкой на анонимные источники писали, что в скрытом пункте указа написано о планах мобилизовать миллион человек.

В свою очередь, «Медиазона» выпустила исследование, сделанное с опорой на данные о росте числа срочных свадеб, согласно которому мобилизовать могли почти 500 тысяч человек.

Источник: ТАСС

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