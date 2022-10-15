Муж не хочет уезжать после объявления мобилизации, жена просит его уехать

Во многих семейных парах после объявления мобилизации начались конфликты, которые могут восприниматься как неразрешимые. Одни мужчины отказываются экстренно уезжать из России, в то время как женщины настаивают на их срочном отъезде. Другие выехали из страны, но их жены такое решение не поддерживают. «Холод» поговорил с семейным психологом Люси Микаэлян о том, как решать разногласия между партнерами в кризисных ситуациях.

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Мобилизация стала триггером для возникновения неразрешимых конфликтов между супругами или партнерами. Почему так происходит?

— Нет семей, где всегда все гладко. В мирное время мы на что-то не обращаем внимания, что-то откладываем на потом или вообще закрываем глаза — это нормальная жизнь. Но стресс и сложные ситуацию обостряют проблемы, иногда превращая их в неразрешимые.

Я часто слышу фразу «оказывается, мы разные люди» или «у нас разные ценности». На самом деле это не так. Если бы у людей были диаметрально противоположные взгляды, вряд ли они были бы вместе. Просто когда не было чрезвычайной и сложной ситуации, несмотря на различия, партнеры могли обсудить проблему и решить вместе, как им поступать. Но если ситуация переживается как реальная угроза, что сейчас и происходит в России, договариваться сложно.

Как найти общий язык в кризисной ситуации?

— Трудно наладить контакт, когда ты думаешь, что тебя не понимают или предают. Если партнеры успокоятся и смогут поговорить друг с другом или если каждый поговорит с кем-то третьим — другом или психологом, — то они смогут увидеть, что у обоих есть не только ультиматумы, но и страхи, тревоги, переживания. Но в одиночку это сделать невозможно, нужны старания двоих людей.

Разрушить отношения, обидеть и ранить друг друга — легко. Все мы в близких отношениях — мастера причинять боль. Нужно задуматься: я правда хочу ругаться и портить отношения? Если нет, то стоит пойти на диалог с партнером.

Что делать в ситуации, когда, например, женщина хочет уехать из России с детьми, а ее муж говорит, что не отпустит детей?

— Стоит вспомнить, что любой острый конфликт влияет на детей. Но когда семья разрушается, связь между родителями и детьми все равно не исчезает. У детей все равно остается два родителя. Может быть, «мы» как партнеры утрачено, но все равно остается «мы» как родители. Перестаньте ставить друг другу ультиматумы, начинайте договариваться. Можно обратиться к медиатору или специалисту.

Еще одна ситуация. Мужчина уехал из-за мобилизации, а женщина с детьми осталась в России: ей страшно и тревожно. Она говорит мужу, что он ее бросил, из-за чего возникают конфликты. Как поступить в этом случае? Со стороны такая ситуация кажется безвыходной: если он вернется в Россию, то, скорее всего, будет вынужден пойти на войну. Если он не вернется, то жена ему говорит: «Ты нас бросил».

— Это ложный выбор. Жене с детьми сложно, но мужчине тоже нелегко. Представьте, что они разговаривают о своих чувствах, она говорит: «Мне плохо без тебя, я скучаю и волнуюсь». И он отвечает: «Я тоже переживаю, я тоже волнуюсь за себя и еще больше за вас. Давай вместе подумаем, как мы можем поступить, чтобы всем было комфортно?». В таком диалоге пропадает выбор: или ты возвращаешься, или ты предатель.

Когда человеку сложно, он говорит: «Приди ко мне», — и не думает, что второму в этот момент тоже сложно. Когда вы понимаете, что партнер не прохлаждается, а пытается найти какую-то работу, обустроиться на новом месте, — становится легче, вы начинаете думать, как вам продержаться вместе. Может быть, что-то продать, сократить какие-то расходы.

Как перестать винить человека за то, что он не может принять решение? Например, если партнер не понимает, уезжать ему из России или нет.

— Это реакция замирания. Если ты никогда не ездил в другие страны, трудно решиться, например, на эмиграцию. Ты не знаешь, как найти жилье, где и кем работать. В таком состоянии человеку нужна помощь, советы, рекомендации, поддержка.

Но может быть и такое, что женщина купила своему партнеру билеты, арендовала жилье в другой стране, а мужчина все равно не поехал.

— На это должна быть причина. Возможно, мужчина чего-то боится. Представьте, что у вас страх высоты, а я говорю: «Вот лестница, вот батут, встань на этот край». Вы не пойдет туда, потому что боитесь высоты. Надо понять, что останавливает вашего партнера от переезда.

Если это семья с традиционным распределением ролей, мужчине важно оставаться с ощущением, что он — добытчик, он зарабатывает и уважает себя за это. Ему важно содержать семью: так он ощущает свою нужность. В таком случае переезд может вызывать страх, что он не справится, не будет молодцом в своих глазах. Тут ему не помогут билеты и забронированный номер в гостинице. Тут нужна поддержка. Можно обнять человека, если вы рядом, или сказать ему по телефону: «Я буду тебя уважать, несмотря ни на что, главное, чтобы мы были вместе. А если тебя отправят на войну, ты можешь там погибнуть, и тогда у нас ничего не получится».

Есть базовые советы для пар в кризисной ситуации?

— В состоянии, когда давят чрезвычайные обстоятельства, сложно успокоиться. Но у нас есть выбор тревожиться, злиться, испытывать страх в одиночку или все-таки переживать это вместе.

Не забывайте, что близкая и безопасная эмоциональная связь — это лучшая защита от стресса и неопределенности. Это колоссальный ресурс, источник сил и спокойствия. Человеку важно чувствовать, что он не одинок, что есть чье-то плечо, чья-то рука, чья-то любовь, чье-то понимание. Это ощущение мы можем выращивать и поддерживать.

Общий совет — цените связь, потому что ее легко разрушить. У нас сейчас есть выбор — уйти в себя или направлять силы на поддержание отношений. Не сидите в новостных лентах, проведите время вместе с близким человеком. Постарайтесь делать что-то приятное друг для друга, гуляйте, держитесь за руки, обнимайтесь, смотрите вместе фильмы или сериалы, занимайтесь любовью.