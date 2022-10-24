С начала мобилизации прошел месяц: несмотря на то что писать об этом стали реже, мужчин продолжают забирать на фронт. Это значит, началась вторая волна мобилизации? Или идет уже третья? «Холод» вместе с Кириллом Михайловым, исследователем проекта Conflict Intelligence Team, который занимается расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источникам, разобрался, откуда взялись слухи о трех волнах мобилизации и как в действительности она проходит.

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О каких волнах мобилизации речь?

Владимир Путин объявил мобилизацию на территории России 21 сентября. Он заявил, что будут призваны люди, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил и кто имеет военно-учетную специальность и соответствующий опыт.

В этот же день многие СМИ опубликовали таблицу с разрядами запаса, которые зависят от возраста и воинского звания призывников. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» (на его основе и делали таблицу), запасники и правда делятся на три разряда, при этом очередность их призыва не указана. Тем не менее СМИ писали о том, что первый разряд мобилизуют в первую очередь.

Через два дня после начала мобилизации телеканал «Дождь» опубликовал расшифровку аудиозаписи предположительно из омского военкомата, где говорилось о трех волнах призыва, разделенных на двухнедельные отрезки: с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. Впрочем, в посте «Дождь» пишет, что подлинность этой аудиозаписи редакции подтвердить не удалось.

В середине октября «Медуза» со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации президента, написала, что вторую волну мобилизации следует все же ожидать зимой — когда «будут разгружены лагеря для мобилизованных и логистические цепочки».

Что говорили о волнах мобилизации власти?

Власти действительно заявляли о том, что мобилизация будет проходить постепенно: об этом 21 сентября говорили министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но уже через несколько дней официальный ресурс «Объясняем.рф» сообщил: «Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет».

При этом с конца сентября руководители нескольких регионов России уже начали говорить о завершении мобилизации. Например, «о выполнении квоты» уже заявили глава Забайкалья, военкомы Тывы и Адыгеи, губернатор Брянской области.

То есть волн не будет? А как тогда проходит мобилизация?

Исследователь проекта Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что изначально план по мобилизации действительно мог быть таким: быстро набрать три волны мобилизованных, каждая из которых пройдет двухнедельную подготовку (в соответствии с датами, опубликованными телеканалом «Дождь») и оперативно отправить их на фронт. Но план провалился с самого начала из-за неготовности системы: набирать людей стали случайным образом, не обращая внимания на военно-учетные специальности, возраст, состояние здоровья и другие критерии.

«Для того, чтобы мобилизация была проведена оперативно и люди были обучены за две недели, нужна предварительная подготовка, которую не провели в нужной мере. Не было процедуры отбора нужных людей, не было подготовленной инфраструктуры для размещения, снабжения, экипировки, снабжения мобилизованных, — говорит Кирилл Михайлов. — Те, кто должен был обучать мобилизованных, находятся либо на фронте, либо в плену, либо убиты, либо смогли уволиться».

Кроме того, по словам Михайлова, не была подготовлена техника. В первые дни после объявления мобилизации Conflict Intelligence Team фиксировал массовое движение техники по всей России. «Если бы мобилизация была организована нормально, то технику должны были привезти на полигоны заблаговременно, чтобы мобилизованные сразу приступали к учениям», — уверен Михайлов.

Ничего из этого сделано не было, что в результате и вызвало перегрузку системы, считает Кирилл Михайлов. «Главы регионов получили квоты по количеству призывников, которые, как мы полагаем, соответствовали процентному соотношению проживающих на территории людей и тому, сколько должно быть на душу населения мужчин с военно-учетными специальностями, — говорит Кирилл Михайлов. — Но все пришлось править на ходу. Те регионы, которые первыми закрыли квоты, стали получить новые: видимо, таким образом компенсировался недобор в других регионах». Например, губернатор Ростовской области Василий Голубев, который 3 октября заявил об окончании мобилизации в регионе, через восемь дней объявил о получении нового мобилизационного задания; в военкомате Бурятии тоже сказали, что будет «донабор» мобилизованных.

«Фактически то, что мы наблюдали за последний месяц, на волны разделить невозможно. Все это происходит в рамках единого усилия по тому, чтобы набрать 300 тысяч за месяц», — считает Михайлов.

Так будет вторая волна мобилизации зимой или нет?

С прогнозом «Медузы» о том, что вторая волна мобилизации начнется зимой, Кирилл Михайлов согласен. «Командование понесет значительные потери среди тех, кто ушел в первой волне, — более высокие, чем несли относительно подготовленные российские контрактники за тот же период, — говорит Михайлов. — Уже сейчас можно сказать, что на большое число потерь повлияют проблемы со снабжением, командованием, организацией в целом».

С первого ноября должен начаться осенний призыв на срочную службу, который, по плану, должен продлиться два месяца. «Вполне вероятно, что сразу после осеннего призыва начнется вторая волна мобилизации, — считает Михайлов. — Она будет нужна для того, чтобы компенсировать потери из числа мобилизованных в сентябре и октябре. Может быть, она пройдет в меньших масштабах, если власти захотят поддерживать армию в таком же численном составе».

А зачем России вообще потребовалась мобилизация?

«Армия, которая заходила на территорию Украины 24 февраля, оказалась не в состоянии выполнить поставленные перед ней задачи, — говорит Кирилл Михайлов. — Армия Украины, которая была сформирована на момент вторжения, наоборот, оказалась способной остановить российское вторжение. С тех пор баланс сил сместился не в сторону России. За восемь месяцев произошло усиление украинской армии: по численности она увеличилась втрое и уже в мае, по словам украинских властей, составляла около 700 тысяч человек».

В начале вторжения численность российской армии, по оценкам CIT, составляла около 200 тысяч человек. «При этом потери российской армии, согласно данным издания “Важные истории”, уже составили около 90 тысяч человек — это общее число потерь, куда входят и погибшие, и взятые в плен, и раненые солдаты, которые не вернутся на фронт, и те, кто смог покинуть зону боевых действий добровольно, — говорит Кирилл Михайлов. — При этом за последние восемь месяцев были сформированы добровольческие отряды, все это время на территории самопровозглашенных республик проводилась мобилизация. Точное число текущего состава российской армии назвать невозможно, но мы предполагаем, что это где-то 100-150 тысяч человек. Если российские военкоматы сейчас наберут 300 тысяч, о которых говорил Шойгу, общая численность армии составит 400-450 тысяч».

Кирилл Михайлов также отмечает, что заявленные властями 10-20 дней на обучение мобилизованных — это слишком мало, чтобы подготовиться к бою. «Скорость этой мобилизации говорит, скорее всего, о том, что главная задача — заткнуть дыры на фронте массой людей. Если бы власти хотели обеспечить создание боеспособных воинских частей, они бы готовили мобилизованных хотя бы по месяцу, как готовили добровольцев в августе. То, как мобилизация проходит сейчас, — действительно похоже на отправку “пушечного мяса”, хоть мне и очень не нравится этот термин. Но по факту получается именно так: не соблюдается даже запланированное время подготовки, людей сразу отправляют на фронт».