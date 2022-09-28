Как откосить от призыва и мобилизации

Утром 21 сентября в России была объявлена мобилизация. В указе Владимира Путина не обозначены отдельные категории граждан, на которых она распространяется. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о планах мобилизовать 300 тысяч человек, но журналисты независимых изданий говорят о решении властей призвать до 1,2 миллиона. Расплывчатые формулировки указа и потенциальная количественная цель не позволяют с уверенностью сказать, что кто-то застрахован от призыва. Поэтому мы собрали для вас все способы избежать отправки на фронт — как легальные, так и не совсем.

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Военнообязанных можно разделить на три группы:

1.♟Срочники. Это люди от 18 до 27 лет, которые идут в рамках обычного призыва на службу весной и осенью. Несмотря на заявления Владимира Путина, что они не будут участвовать в боевых действиях, в начале войны Министерство обороны признавало, что срочники оказались на фронте. Погибшие и пропавшие без вести срочники были и на затонувшем крейсере «Москва», а теперь их перебрасывают на границу с Украиной, в подвергающиеся обстрелам ВСУ Белгородскую и Курскую области. К тому же, если война затянется, срочников могут мобилизовать сразу после увольнения со службы. В таких условиях усилия по избежанию призыва оправданы. Почти все приведенные советы подойдут потенциальным срочникам. В тексте мы отметили их значком шахматной фигуры (♟).

2.⭐️ Запасники. Это те, у кого есть военный билет. Они могли проходить военную или альтернативную гражданскую службу в прошлом или быть сразу зачислены в запас из-за проблем со здоровьем. Если вы избегали призыва до 27 лет, а потом пришли получить военный билет, вы тоже находитесь «в запасе». А вот если вы после 27 лет так и не явились в военкомат, формально вы не зачислены в запас. С точки зрения закона, вам нельзя отправить повестку. Но если вы окажетесь в военкомате, вас могут сразу зачислить в запас и попытаться мобилизовать. Если вы относитесь к «запасникам» или потенциально можете быть признаны таковым, для вас подойдут советы отмеченные звездочкой (⭐️).

3. 🔥 Резервисты. Это те, кто после прохождения службы заключил контракт и получил вкладыш с мобилизационным предписанием в военный билет. По условиям контракта, резервисты должны явиться к военкомату сразу же, как только услышат о мобилизации. Если вы резервист, вам подойдут не все рекомендации, но опции не идти служить все равно есть. Советы для этой категории отмечены значком огонька (🔥).

Как не получить повестку

1. Игнорируйте военкомат (♟, ⭐️)

Получением повестки считается передача ее вам в руки под расписку представителем военкомата. Если вам кинули ее в почтовый ящик, оставили у двери, отдали родственникам, попытались передать через работодателя, сотрудника ЖКХ или прислали в электронном виде — это не имеет правовых последствий. Такие повестки можно и нужно игнорировать: за это даже не будет штрафа.

По крайней мере, пока: в Госдуму еще в 2018 году внесли законопроект, по которому повестку достаточно отправить по почте. В феврале этого года он прошел второе чтение, но дальнейшее рассмотрение отложили, сейчас закон все еще не принят.

При отказе от подписания законно выданной вам сотрудником военкомата повестки она все равно считается врученной, но составляется акт об отказе. Напрямую за это ответственность не предусмотрена, но военкомат может потом использовать акт об отказе как одно из оснований для заведения уголовного дела по статье 328 УК РФ «об уклонении от воинской службы», по ней может грозить штраф до 200 тысяч рублей или срок до двух лет. В этом случае взять повестку и не явиться по ней — более безопасный вариант, потому что доказать неявку сложнее, а в случае суда можно будет отстаивать невозможность явки из-за обстоятельств. Если вам выдают повестку, смотрите, на какое число выдается: явка должна быть указана хотя бы через три дня после даты вручения.

2. Уезжайте из России (♟, ⭐️)

Если вы не в России, законным образом вручить повестку вам невозможно, а еще вы точно не попадете в «облавный» призыв когда хватают всех подряд.

Если же вы в России, то выпустят ли вас — это другой вопрос. 27 сентября появились первые сообщения о том, что мужчин массово не выпускают за границу. До этого были только единичные случаи. Но, по данным источников сразу нескольких независимых изданий, ситуация может измениться после «референдумов»(28-30 сентября).

Иногда пограничники проверяют военный билет. В нем можно найти код военно-учетной специальности (ВУС) из шести цифр и одной буквы, который означает ваш уровень подготовки и специальность.

Какие именно ВУС будут мобилизованы в первую очередь — непонятно. Известно, что воюют в основном сухопутные и воздушно-десантные войска. Военные аналитики говорят, что России на фронте особенно не хватает механиков-водителей, разведчиков, связистов, операторов беспилотников. В Генштабе Вооруженных сил заявляли, что нужны стрелки, танкисты, артиллеристы и водители. Но будет ли это влиять на призыв — непонятно. Пока неизвестно ни об одном случае, когда код ВУС в военном билете помешал бы пройти границу.

Подробнее о цифрах в военном билете Первые три цифры в коде ВУС обозначают воинскую специализацию: 100 — Стрелковые;

101 — Пулеметные;

102 — Гранатометные;

106 — Войсковой разведки;

107 — Частей и подразделений спецназа (СпН);

109 — Снайперские;

113 — Танкист;

121 — БМП;

122 — БМД;

124 — БТР;

131 — Автоматизация во всех видах и родах войск;

134 — ЗРВ (Зенитно-ракетные войска);

166 — Инженерные войска;

252 — Машинист бронепоезда;

262 — Техник;

422 — УКВ радиостанции;

423 — Радиотелефонист;

461 — Коротковолновые радиостанции;

427 — Однополюсные радиостанции средней и малой дальности;

553 — Космическая радиосвязь;

600 — Оператор ЭВМ;

756 — Механик технического подразделения;

757 — Мастер технического подразделения;

760 — Старший кондуктор;

837 — Водители транспортных средств категории ВС;

838 — Автомобили; Эксплуатация автомобильной техники;

878 — Санитар;

879 — Медик;

998 — Пригодный для службы в армии, ное еене проходил;

999 — Ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет военной подготовки. Вторые три цифры — это должность в боевом расчёте: 000 — без какой-либо должности;

001 — специалист по аккумуляторам;

097 — заместитель командира;

182 — командир;

220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолётов;

256 — рядовой механик технической роты;

259 — механик-водитель;

282 — наводчик-оператор;

385 — эксперт по подрывным работам, что проводятся под водой;

542 — оленевод;

543 — оператор;

646 — разведчик;

673 — специалист по измерению земли и перепада высот на местности;

786 — старший механик;

810 — старший оператор;

815 — «Теплофизические и температурные измерения, измерения физико-химического состава и свойств веществ»

847 — старший разведчик;

915 — стрелок;

945 — Авиационный техник по приборам и электрооборудованию; техник по ремонту и хранению контрольно-измерительной аппаратуры.

Классификатор воинской должности идет по алфавиту, 001 — аккумуляторщик, 995 — электрик Также цифровую комбинацию могут дополнять буквы: А — сухопутные войска, а также береговой ВМФ;

Б — специалист, что работает с оборудованием для ракет;

Д — представитель десантных войск — ВДВ;

К — представитель состава военных кораблей;

М — морские пехотинцы;

П — внутренние войска;

Р — Пограничники, ФСП (пограничная часть ФСБ);

Т — военный строитель;

Е — член летного состава;

С — МЧС и спасатели;

Ф — спецназ;

Х — разведка.

Многие уехавшие в прошлую, весеннюю волну эмиграции помогают с трансферами в приграничные страны. Здесь собраны контакты таких активистов и инструкции по отдельным направлениям.

3. Не живите дома (♟, ⭐️)

Чаще всего повестку вручают по месту прописки, поэтому лучший способ застраховаться — не жить там, где зарегистрированы. Можно временно переехать на съемную квартиру, к родственникам или друзьям. Самый надежный вариант — перебраться в другой регион. Там свои списки призывников и лично вас искать точно не будут, забрать могут только случайно.



Еще попытаться вас поймать могут возле места работы или учебы, если о нем знает военкомат. Старайтесь там не появляться или приходите неочевидным маршрутом и в неочевидное время.

4. Сидите тихо (♟, ⭐️)

Если описанных выше вариантов нет, можно выписаться из своей квартиры на сайте Госуслуг — это тоже может помочь. В процессе выписки необходима явка в МВД. Это не так рискованно, как приходить в военкомат, но лучше все равно отправить другого человека с доверенностью. Если вы никого не ждете и вдруг слышите звонок в дверь — просто не подходите, притворитесь, что никого нет дома. Или тихо проверяйте через глазок, а еще лучше — поставьте домофон с камерой, чтобы точно видеть, кто к вам пытается попасть. Сотрудники военкомата могут представляться работниками ЖКХ, курьерами, почтальонами, мастерами по интернету и так далее. Напротив двери может стоять такой маскирующийся сотрудник, а где-нибудь сбоку — военный в форме. Поэтому открывайте только тем, кого сами вызывали. Если живете с кем-то, ваш сожитель может говорить через дверь, но все равно важно не открывать, иначе квартиру могут осмотреть против вашей воли. Если вы «бегаете» долгое время, военкомат может подключить к поискам полицию. Им тоже не стоит открывать дверь, пока у них нет ордера на обыск. Но если вас уже несколько раз попытались найти в этой квартире — не ждите, когда у полиции он появится, прячьтесь в другом месте.

5. Не оставляйте цифровых следов (♟, ⭐️)

Известно, что военкоматы иногда ищут призывников по материалам в соцсетях — поэтому постарайтесь не выставлять публично никакой информации о том, где вы живете или часто бываете, никаких сториз с геолокацией.

Также не рекомендуется пользоваться своими аккаунтами для вызова такси или доставки. Пока неизвестно о случаях, когда по слитым данным находили потенциального призывника в связи с мобилизацией. Но ранее сервисы предоставляли личные данные по запросу полиции и ФСБ. Если без доставки никак — лучше использовать новый аккаунт, не указывая настоящее имя и телефон.

В прошлом году случались массовые утечки баз данных таких сервисов. К примеру, по данным Яндекс.Еды можно было найти многие реальные адреса москвичей. Сейчас в открытом доступе эти данные найти сложно, но довольно легко купить — в телеграме есть каналы, продающие базы за сравнительно небольшие деньги. Можете проверить себя в такой базе, а если уже находили раньше — подумать о смене места жительства.

6. Не получайте повестку через Госуслуги (♟, ⭐️)

Минцифры отрицает, что повестку можно получить через Госуслуги. По словам сотрудников ведомства, «правовой базы для этого нет». С этим согласны и независимые юристы. Но, как известно, правовая база в России может измениться за пару часов — именно столько понадобилось Госдуме, чтобы принять последние поправки в УК во втором и третьем чтениях. Поэтому лучше быть готовым к изменениям и заранее отметить в личном кабинете, что готовы получать письма только в бумажной форме.

Если увидели электронное письмо с подозрительным заголовком, как-то связанным с мобилизацией, повесткой, военкоматом, призывом и тому подобным, — не кликайте на него. Не открыл — значит, не получил.

7. Не получайте повестку на улице (♟, ⭐️)

Уже есть истории о том, как случайных людей ловят на улице, на месте переписывают у них паспортные данные и вручают повестку. Чтобы избежать этого, постарайтесь не ходить в людных местах — перемещайтесь на личном автомобиле, такси, велосипеде, самокате. Выходите на улицу рано утром или поздно вечером, избегайте метро и других мест с множеством камер, носите маску — ковид никуда не делся. Лучше вместе с темными очками, шапкой или капюшоном. Еще можно отрастить длинные волосы или купить парик, сделать маникюр или, например, купить форму коммунального рабочего или курьера сервиса доставки. Это может сделать вас менее заметным для внимательных глаз, которые ищут в толпе молодых парней. И сами старайтесь замечать полицейских или людей в военной форме и не приближаться к ним. Если вам пытаются вручить повестку можно резко и бегло заговорить на иностранном языке, лучше всего не на английском. Или сказать, что вы уже получили и уже завтра направляетесь на мобилизацию. Проверить это на месте затруднительно.

Иногда могут случиться «облавы» — попытки военкомата при помощи полиции насильственно отправить в армию людей, заставив их одним днем пройти медкомиссию. Это незаконно: медицинское освидетельствование и отправка на воинскую службу должны проходить в разные дни и по разным повесткам, а у полиции нет права доставлять вас в военкомат.

Записывайте все, что происходит. Если вас хотят отвезти в военкомат — не соглашайтесь садиться в машину, требуйте от полиции составление протокола о задержании. Если вас все же насильно доставили в военкомат, отказывайтесь от медицинского освидетельствования, требуйте направление на сдачу анализов и повестку на медкомиссию не ранее чем за три дня до даты ее проведения. Помните, что именно отказ подчиняться незаконным требованиям может уберечь вас и выиграть время — не надевайте форму, не следуйте к месту сбора, не садитесь в транспорт.

8. Не получайте повестку на работе (♟, ⭐️)

Уже есть сообщения о том, что работодатели назначают обязательные собрания сотрудников, на которых могут массово вручать повестки. Если видите внезапно объявленное собрание без конкретики — лучше перестраховаться и не ходить. Попросите больничный или сошлитесь на семейные обстоятельства. За такое вас вряд ли уволят: ваши отношения с работодателем регулируются трудовым кодексом, и, пока вы не вступили в контакт с военкоматом, мобилизация по закону никак на них не влияет.

В первую очередь это касается бюджетных или связанных с государством предприятий. Но даже таким компаниям нужны сотрудники. Они, скорее всего, не в восторге от идеи отправить половину из них на фронт, так что вы им еще пригодитесь.

Работодатель может передать повестку и сам, без массового собрания с участием военкомата. Чтобы застраховаться от такого, лучше сразу возьмите отпуск или попросите о переходе на удаленку.

Как легально не идти в армию, если повестку все же вручили

1. Игнорируйте повестки на уточнение документов (♟, ⭐️)

Тактика, которую сейчас часто используют военкоматы, — вручить повестку, в которой ничего не говорится о мобилизации. Чаще это что-то вроде требования «явиться для уточнения данных» или на «военные сборы». Это может быть уловкой: человек думает, что еще ничего страшного не происходит, приходит в военкомат, а там ему вручают повестку об отправке к месту прохождения службы или просто отправляют без повестки.

Если вам вручили вот такую повестку на уточнение данных — за неявку по ней в военкомат грозит только штраф от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП. Даже за неоднократное игнорирование таких повесток автоматически уголовное дело не заводится. Это подтверждает и Министерство обороны.



Теоретически неявка может служить одним из оснований для уголовного преследования по статье 328 УК «за уклонение от призыва без законных оснований». По ней вам грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. Но на практике в обычное время дела по этой статье заводятся, только если военкомат решил доказать, что вы уклонист, и обратится в полицию. После этого военкомат должен в суде доказать умышленное уклонение: для этого нужны доказательства хотя бы в виде нескольких законно врученных, но проигнорированных повесток. Чтобы у военкомата накопились такие доказательства, обычно нужно пропустить несколько регулярных призывов, что может считаться отягчающим обстоятельством в суде. Без этого — даже при возбуждении дела — реальные сроки не назначают. По крайней мере, такая правоприменительная практика была до мобилизации, хотя отдельные исключения в виде сроков за уклонение от одного призыва тоже случались. Но какая будет практика теперь — неизвестно.

Если дойдет до суда, это всегда долгий процесс, — обратитесь к правозащитным организациям из списка, которые предоставляют адвокатов именно по таким делам. Решение суда можно оспаривать в вышестоящих инстанциях. Кроме того, по этой статье наказание гораздо меньше, чем за оставление воинской части или дезертирство, так что лучше в воинскую часть вообще не попадать.

Дисклеймер: дальше будут варианты, работающие при условии, что военкомат будет соблюдать ваши права. Уже есть множество свидетельств того, что в условиях мобилизации военкоматы игнорируют проблемы со здоровьем и другие законные поводы для отсрочки или отмены призыва. Мы их опишем, потому что законные варианты помогут вам избежать даже небольшого риска уголовной ответственности. Но в условиях систематического нарушения прав безопаснее всего не приходить в военкомат совсем. Документы лучше отправлять по почте, в крайнем случае, стоит сделать доверенность на человека, который точно не подлежит мобилизации, и отправлять с документами в военкомат его, а не ходить самому. Вот подробная инструкция, как это лучше сделать.

2. Ищите новые проблемы со здоровьем (♟, ⭐️, 🔥)

По закону о мобилизации ей не подлежат граждане с категорией Д, а с категорией Г получают отсрочку на полгода. Также есть заявления властей о том, что с категорией В мобилизовать или совсем не будут, или будут в последнюю очередь. Известно о случаях, когда с этой категорией мобилизовали, но после освещения в СМИ возвращали домой. Кроме того, по обычному срочному призыву категория В позволяет не служить совсем.

Поэтому рекомендуем изучить список заболеваний, по которым дают категории В, Г или Д. Возможно, что что-то из этого у вас есть: плоскостопие или сколиоз нужной степени, проблемы с сердцем или что-то более редкое. Если у вас остались воспоминания с давних диспансеризаций о том, что что-то было не так, — вспомните. Ну или просто подумайте, что у вас иногда болит. Составив список потенциальных частей тела, которые нужно проверить, быстро запишитесь на обследование по всем своим подозрениям. За день вполне можно пройти несколько обследований в частных клиниках. Если вы готовы к не самым законным действиям, можно изучить их в третьей главе.

В законе о мобилизации нет описания процедуры медицинского освидетельствования. Хотя на горячей линии Минобороны подтверждают необходимость медкомиссии перед мобилизацией, на практике военкоматы часто отправляют на фронт без учета обстоятельств здоровья. Поэтому даже со всеми необходимыми справками не приходите в военкомат лично — отправляйте их с доверенным лицом или по почте.

Если вас силой доставили в военкомат — добивайтесь медкомиссии, в случае отказа направляйте жалобу в военную прокуратуру, подавайте в суд на военного комиссара. Вам могут сообщить, что медкомиссия будет организована на сборном пункте. Не соглашайтесь на это, ведь там уже не будет возможности сдать анализы или направиться на дополнительную диагностику, а главное — избежать насильной отправки на фронт.

Если удалось добиться медкомиссии в военкомате, там предоставьте свои подтверждения новых заболеваний, чтобы вас направили на дополнительное обследование в клинику при военкомате. Это поможет как минимум сильно затянуть процесс, особенно если идти сразу по нескольким направлениям проблем со здоровьем. А как максимум — законно получить категорию В, Г или Д. Но если клиника военкомата выдаст другие результаты, их можно будет оспаривать в суде.

3. Ложитесь на операцию (♟, ⭐️, 🔥)

Недавно сделанная хирургическая операция может дать категорию Г и отсрочку на полгода. В большинстве случаев после операции физические нагрузки запрещены в течение нескольких месяцев, в это время можно получить отсрочку от призыва. В военкомат (не лично!) достаточно предоставить справку о пройденной операции с указанием даты. Самые частые случаи, в которых это точно работало при обычном призыве, — это аппендикс, удаляемый бесплатно по ОМС, или лазерная коррекция зрения, за которую придется заплатить. Операции по ринопластике могут дать вам как категорию В, так и Г — в зависимости от трактовки.

4. Подавайте заявление на альтернативную гражданскую службу

(♟, ⭐️, 🔥)

На официальном портале объясняем.рф, созданном по инициативе правительства, сообщают, что альтернативная гражданская служба (АГС) во время мобилизации не предусмотрена. Однако Конституция России гарантирует любому гражданину право на отказ от военной службы по соображениям совести. Конкретно об этом говорится в части 3 статьи 59, а также можно ссылаться на 28 статью, обеспечивающую право на свободу совести. Никаких оговорок об исключении на случай мобилизации в Конституции нет. Более того, существует глава федерального закона об АГС, описывающая ее прохождение в период мобилизации. В этой главе содержатся ссылки на некие правовые акты, которых сейчас нет, но в решении Конституционного суда 1996 года говорится о том, что право на замену военной службы альтернативной гражданской должно соблюдаться даже при отсутствии правового регулирования. С этим согласны и независимые юристы.

Мы не знаем, будут ли военкоматы соблюдать Конституцию. Но рекомендуем попробовать этот законный метод, подвергая себя минимальным рискам — без явки в военкомат. В обычное время, чтобы воспользоваться правом на АГС, нужно было составить заявление по шаблону. В нем вы можете изложить, почему ваши взгляды, верования или идентичность не позволяют вам нести воинскую службу. Даже если у вас пока нет повестки, лучше иметь такое заявление наготове в нескольких копиях. Движение сознательных отказников от военной службы рекомендует пробовать этот вариант даже резервистам — объясните в заявлении, почему у вас за время после службы появились взгляды или верования, противоречащие военной службе. Доказать непросто, но и такое бывает.

Если вам законным образом вручили повестку, как можно скорее отправьте заявление на АГС по почте председателю призывной комиссии по мобилизации — обычно это глава администрации вашего района, города или региона, а еще копии своей прописки военному комиссару района, военному комиссару региона, уполномоченному по правам человека в регионе. Отправляйте как ценное письмо с описью и уведомлением о вручении. Больше подробностей читайте в инструкции организации «Призыв к совести».



Не приносите это заявление лично в военкомат и никуда не являйтесь по повестке, пока ваше заявление не будет рассмотрено: всегда есть риски насильной мобилизации. По тем же причинам рекомендуют носить при себе копию заявления с квитанцией об отправке письма, а еще соблюдать пункты из первой главы.

Не очень легальные лайфхаки

В некоторых ситуациях помочь могут и не самые конвенциональные методы. Мы вас не осуждаем, но помните, что любой из них теоретически может быть опасен для здоровья и наказуем по закону.

1. Симулировать болезнь (♟, ⭐️, 🔥)

В предыдущей главе к пункту про обследования можно добавить симуляцию отдельных симптомов проблем со здоровьем. Например, если вы обследуетесь на сердечно-сосудистые заболевания, перед ЭКГ можно выпить много кофе или использовать другой стимулятор, покурить перед подъемом на пару этажей, а еще нервничать на приеме. Если у вас всего день или два до призыва, такая симуляция как минимум купит вам время и позволит инициировать долгую проверку в клинике военкомата, которую потом еще можно будет оспаривать в суде.

2. Симулировать сотрясение мозга

(♟, ⭐️, 🔥)

По травме головы, повлекшей функциональные расстройства — например, по сотрясению мозга, — дается отсрочка на полгода или год в зависимости от тяжести травмы. Практика показывает, что в обычное время призыва достаточно принести справку от хирурга-травматолога. Чтобы получить такую справку, обычно достаточно прийти с визуально заметными травмами головы: синяками, ушибами на лице, отеками; и правдоподобно описать симптомы: головокружение, тошнота, трудно воспринимать текст. Придумайте правдоподобную легенду, но лучше без упоминаний драки, чтобы об этом не сообщили полиции. По словам читателей «Холода», у которых был такой опыт, примерно через 10 дней после первого обращения вам назначат контрольный прием и выдадут справку. Как и с любыми другими документами, отправляйте справку почтой или доверенным лицом, не приходите в военкомат лично.

3. Сломать руку или ногу (♟, ⭐️, 🔥)

Только что случившийся перелом руки или ноги точно дает отсрочку от призыва. Но комиссия захочет проверить состояние перелома через какое-то время, и там все будет зависеть от его сложности и последствий. Если это простой перелом одной из костей руки или пальцев, который правильно и быстро срастается, то после снятия гипса вас могут снова вызвать на комиссию и признать годным.



Категорию В или Д дают сложные переломы, которые заметно изменяют форму руки или ноги, делают их короче, изменяют угол или ограничивают мобильность. Подробнее про каждый вариант перелома можно почитать тут. Есть лайфхак — если для восстановления от перелома были установлены металлические элементы, вы получаете отсрочку до их снятия. Но вы можете отказаться от этой операции, таким образом продлив отсрочку на любое время или став списанным в запас в случае со срочным призывом. Если же вам делают операцию, это тоже может давать отсрочку на полгода после нее.

4. Симулируем ментальные заболевания (♟, ⭐️, 🔥)

Напомним, что эти методы основываются на опыте людей в мирное время в условиях обычного призыва. Психиатр одного из психдиспансеров рассказала «Холоду», что, несмотря на скорое начало осеннего срочного призыва и мобилизацию, в психоневрологических диспансерах сейчас почти не наблюдается обычный поток людей с направлениями из военкомата.



Тем не менее есть ментальные заболевания, симптомы которых несложно симулировать и которые при этом дают категорию В, Г или Д. Рассмотрим на примере двух вариантов — широко распространенной депрессии и более редкого шизотипического расстройства (ШТР). При этом для получения диагноза нет необходимости идти в военкомат — можно обратиться в ПНД добровольно за лечением и попытаться симулировать заболевание там, не подвергаясь риску принудительного призыва.

Начнем с депрессии. Вот какие советы дает человек с реальным опытом этого заболевания, в то же время наблюдавший успешную симуляцию:

— Оденьтесь как не очень хорошо следящий за собой гот: в потертое черное, лучше всего с черепами и цепями. Чем более запущенная прическа, тем лучше. Если у вас есть татуировки — показывайте их. Если спросят, трактуйте их максимально мрачно.

— В кабинете смотрите в одну точку с поникшим лицом, говорите тихо, с задержкой, отвечайте односложно. Важно выглядеть не грустным, а именно подавленным и безэмоциональным. Даже перспектива службы в армии не вызывает у вас сильных эмоций. Упоминайте мысли о суициде.

— Про жизнь в целом говорите, что постоянно нет сил ни на что, вы не видите перспектив для себя, вам ничего не хочется делать — и так уже давно. А еще можно выдумать какое-то событие, которое для вас все усугубило: ушел партнер, не поступили в вуз, кто-то близкий умер.

С депрессией чаще всего дают категорию В, но могут дать и Д — «при резко выраженных стойких болезненных проявлениях».

А вот как симулировать шизотипическое расстройство или ШТР — тоже на основании опыта испытавшего его на себе человека:

— Приходите по возможности небритым, с немытой головой, заспанным, в старой одежде. Сразу скажите, что у вас ШТР. Но когда попросят справку из диспансера, говорите, что лечились у частного врача. Расскажите, что принимали лекарства: рисперидон 6 миллиграмм, латуду 80, карипразин или другие нейролептики. Можно сказать, что со временем перестали принимать, так как не чувствовали эффекта.

— Про симптомы говорите, что у вас часто есть ощущение, что с вами в комнате кто-то есть за краем вашего зрения — человек, кошка, насекомые. Что иногда они вам мерещатся на краю зрения, но пропадают, если на них посмотреть, что вам слышится чей-то шепот.

— Про свою жизнь рассказывайте, что у вас постоянно нет сил даже на то, чтобы встать с кровати и заняться делами. Что вы асоциальны, с детства предпочитали одиночество и теперь плохо понимаете, как дружить, у вас нет партнера.

— Если вам дадут тесты по психодиагностике, их тоже можно симулировать. К примеру, пиктограммы советуют рисовать стереотипными и странными образами, на задачах по группировке изображений говорите, что не понимаете смысл задания, потому что каждый предмет принадлежит к многим группам. На заданиях на память или на визуальный интеллект (там надо сложить кубики) лучше тоже просто тупить. Для симуляции нарушений речи можете изучить примеры из учебника по патопсихологии, а если на это нет времени — говорить примерно как Спартак из фильма «Игла».

Если вам повезло и симуляция удалась, вам дадут военный акт — это направление в психиатрическую больницу на обследование. В нормальное время это занимает около 10 дней и может проходить как амбулаторно с регулярной явкой днем, так и стационарно. Но во время мобилизации, по информации редакции, есть распоряжение проводить обследование только стационарно. Там нужно сохранять то же состояние, причем не только на приемах, но и между ними — за вами может следить персонал больницы. При депрессии ешьте мало, отказывайтесь идти на завтрак. Гуляйте ночью в коридоре и, если вас заметят, жалуйтесь на бессонницу.

Вам, скорее всего, назначат препараты. В этом случае нет рисков для тех, кто симулирует депрессию или другое расстройство настроения, — им могут назначить антидепрессанты, которые для здорового человека в целом безвредны. У них могут быть побочные эффекты в виде тошноты, снижения аппетита, расстройства стула, сухости во рту, головной боли и ярких цветных сновидений. Приятного мало, но какого-то серьезного вреда организму они не нанесут.



А вот в случае с симуляцией ШТР или других психотических расстройств могут назначить нейролептики. Психиатр, поговоривший с «Холодом», предупреждает о серьезных негативных эффектах от приема нейролептиков здоровым человеком, особенно если это лекарства старого поколения — именно их и могут назначить в ПНД. Возможны побочные реакции в виде тремора, акатизии (желание все время двигаться), бессоницы, общее состояние «овоща» у здорового человека могут выражаться намного сильнее, чем у больного. В худших случаях может случиться ранняя дискинезия — спазм мышц до невозможности пошевелиться, непроизвольный поворот шеи на бок, закатывание глаз. В долгосрочной перспективе у здорового человека от нейролептиков могут возникнуть когнитивные нарушения: например, от месяца приема такого лекарства потом еще пару месяцев может быть сложно соображать, будет сохраняться замедленность реакций.

При этом риска насильственного попадания в ПНИ нет. Это возможно только при доказательстве через суд недееспособности человека и отсутствии опекунов, таким в отношении обследуемых в ПНД никто не занимается. Хорошая новость: по заключении обследования на руки ничего не выдают — больница сама направит заключение в военкомат.

5. Принять запрещенные вещества

(♟, ⭐️, 🔥)

Это рискованный способ, и мы не призываем его использовать. Важно помнить о законных рисках. В России за употребление наркотических или психотропных веществ есть только административная ответственность — четыре–пять тысяч рублей штрафа или арест до 15 суток. Но в случае добровольного обращения за медицинской помощью эта ответственность снимается. Важно помнить, что уголовная ответственность есть за приобретение, хранение и перевозку запрещенных веществ, а врачи при госпитализации с недавнего времени обязаны сообщать полицейским о таких случаях. Поэтому будьте готовы к появлению полиции, очень желающей найти у вас остатки вещества. Убедитесь, что этих остатков у вас нет ни при себе, ни дома. Все, что не употребили, лучше сразу выбросить. А теперь к способу.

Чтобы предварительно получить необходимый статус, можно самостоятельно прийти в наркологический диспансер, в котором вы зарегистрированы по месту жительства, и заявить о желании лечиться от зависимости. Перед этим стоит принять небольшое количество вещества, чтобы это отразилось в анализах. Обычные тесты определяют содержание в крови амфетаминов, морфинов, каннабиноидов и барбитуратов. В этом случае вас поставят на наблюдение. Это дает вам в военкомате категорию В и устанавливает срок наблюдения один год. На этот год вам положена отсрочка от призыва — по крайней мере, так было до мобилизации.

В военкомат лично ходить не стоит, справки из наркологического диспансера отправляйте доверенным лицом или почтой. Этого должно быть достаточно для отсрочки на период наблюдения.

Но есть и способ получить постоянную категорию негодности по здоровью. Это происходит, когда вас ставят на диспансерное наблюдение или «учет» — советский термин, который иногда до сих пор используется, — если вы за период обычного «наблюдения» как-то явно покажете усугубление своей зависимости. В теории для этого достаточно снова употребить психоактивное вещество (ПАВ) и прийти в диспансер, а также демонстрировать агрессивное поведение. У редакции есть свидетельства о случаях, в которых точно переводят на диспансерное наблюдение: когда человек оказывается в больнице с передозировкой. Это рискованный метод, но все же по-настоящему передозироваться не стоит — можно просто принять крупную дозу, чтобы физические эффекты явно обнаруживались, и вызвать скорую под предлогом передозировки. Рекомендуем использовать наиболее исследованные и описанные вещества и изучить безопасные дозы того ПАВ, которое собираетесь принять, чтобы не подвергнуться риску реальной передозировки. Помните, что реакции организма индивидуальны, особенно если вы раньше не пробовали конкретно это ПАВ.

Вас госпитализируют и будут какое-то время лечить от эффектов вещества, которое вы приняли. Если до этого вы не стояли на наблюдении, вас на него поставят. Но если уже были, то переведут на диспансерный учет. Он более строгий, длится до трех лет и с него сложнее сняться, но он дает категорию годности Д — то есть полностью освобождает от военной службы.

6. Бежать через границу (♟, ⭐️, 🔥)

Даже если вам выдали повестку, стоит попробовать пересечь границу — с нее военкоматы пока не забирают, зато шанс быть пропущенным еще есть. Но если не получилось — можно подумать о способе незаконного перехода.

Это лучше делать ночью в той части границы, где отсутствует забор или граница проходит по водной преграде. Периодически люди успешно переходят пешком южные границы России, в основном с Казахстаном и с Монголией. Большая протяженность границы снижает шанс встретиться с патрулем, а в случае с Монголией помогают еще и горы. Изредка удается пересечь границу с Норвегией — пешком или по морю. Иногда незаконно пересечь границу можно, скрывшись в транспорте, — но это должен быть не чемодан в частной машине, а скорее, что-то неожиданное для пограничников. Например, так смог въехать в Грузию бывший президент Михаил Саакашвили — в вентиляционной кабине трейлера. Есть история о том, как белорус сбежал из страны на параплане.

Но часто такие попытки оказываются неудачными. Тогда пытавшемуся пересечь границу может грозить штраф по административной статье 18.2 КоАП. При успешном пересечении без права на выезд в России может быть возбуждено дело по статье 322 УК, по которой могут посадить на два года. Также пограничники могут сообщить полиции о вашей попытке сбежать, после чего могут возбудить дело по статье об уклонении от призыва в период мобилизации, которую ужесточили накануне объявления частичной мобилизации. Поэтому если и попадаться, то лучше пограничникам уже на другой стороне — и просить политическое убежище. Для этого стоит заранее выяснить позицию принимающего государства по бегущим от военного призыва или иметь другие причины — например, политические. Просто штрафа за участие в митинге, как правило, недостаточно. Но если вы получали угрозы, к вам применяли насилие полицейские, вы подозреваетесь по уголовному делу или работали в признанной экстремистской организации — шансов гораздо больше. Почитайте подробнее о том, как это устроено, и подготовьте документы заранее.

7. Усыновить ребенка или остаться единственным родителем (♟, ⭐️, 🔥)

Рекомендуем рассматривать эти варианты только в тех случаях, когда у вас есть достаточно ресурсов, времени и желания заниматься воспитанием одного или нескольких новых детей. Мобилизация закончится, а усыновление — это ответственность за жизнь другого человека надолго. А теперь к вариантам — они разные для срочной службы и мобилизации:

У потенциальных срочников есть три типа отсрочки, связанных с детьми. Рассмотрим, как их можно ускоренно получить.

В семье есть один ребенок и жена беременна вторым на как минимум 22-й неделе. Для выполнения можно усыновить одного ребенка и заключить брак с женщиной на поздней стадии беременности. Или только одно из двух, если второе для вас уже выполняется. Для доказательства военкомату нужны будут свидетельство о рождении или усыновлении первого ребенка, свидетельство о браке и медицинское заключение о сроке беременности супруги.



В семье есть ребенок с инвалидностью моложе трех лет. Выполнить это условие можно, просто усыновив такого ребенка. В военкомат нужно будет отправить справку медико-социальной экспертизы об инвалидности ребенка, свидетельство о рождении и справку о составе семьи.



Призывник — единственный попечитель или опекун одного ребенка. Тут можно или усыновить ребенка в одиночку, или развестись (фиктивно) и через суд доказать, что бывшая супруга больше не воспитывает ребенка. Военкомату нужны будут документы об усыновлении, а во втором случае — о расторжении брака, решение суда о вашем попечении и выписку о лишении матери родительских прав.

Есть еще список вариантов отсрочки службы, если призывник оказывается единственным опекуном или попечителем у своих несовершеннолетних братьев или сестер или требующих попечительства взрослых членов семьи. Изучите эти варианты, возможно, в вашем случае получится подстроить обстоятельства под признание вас таким единственным кормильцем.

У призываемых по мобилизации требования более суровые, но и они технически могут быть выполнены.

В семье есть четыре ребенка моложе 16 лет. В принципе, усыновление сразу четырех детей случается, никаких законных препятствий для этого нет. Но как правило более одного ребенка сразу дают усыновить семьям с уже имеющимся опытом родительства. Поэтому это неплохой вариант для семей, в которых уже есть дети. А еще можно заключить брак, в результате которого отец окажется попечителем четырех детей — своих и новой жены.



Детей до 16 лет может быть трое, а жена беременна четвертым на 22-й и более неделях беременности. Применимы все те же варианты, как и в предыдущем пункте.



Если призывник — единственный попечитель или опекун как минимум одного ребенка в возрасте до 16 лет. Такое же условие, как и для призывников-срочников, с разницей только в предельном возрасте ребенка. Подойдут те же варианты с усыновлением или разводом и доказательством единоличного опекунства через суд.



Если вдруг вас хотят призвать по мобилизации, а у вас в семье нет никого, кроме матери, подойдет и такой вариант. Она может усыновить сразу четырех детей в возрасте до 8 лет. Ну или меньше, если у вас уже есть младшие братья такого возраста. Главное, чтобы она оказалась единственным опекуном четверых маленьких детей, тогда вам, как помощнику матери, положена отсрочка.

Как и в случае со срочниками, есть список вариантов для единственных опекунов или попечителей у своих несовершеннолетних братьев или сестер или требующих попечительства взрослых членов семьи. Возможно, в вашем случае что-то из этого уже выполняется, и достаточно будет собрать документы.

Еще раз напоминаем, что какие бы у вас не были причины для отсрочки призыва, не забывайте про риск насильной мобилизации. Передавайте в военкомат документы только письмами по почте или через доверенное лицо — не ходите самостоятельно.

Все случаи индивидуальные, и не все из описанных вариантов могут работать именно для вас. Отдельно порекомендуем пост с материалами для подлежащих призыву транс-персон и текст обо всем, что известно про мобилизацию врачей.