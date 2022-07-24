Правда ли на стороне Украины воюют россияне?

С первого месяца войны появились свидетельства о россиянах, которые воюют за Украину, со временем число таких сообщений только растет. Недавно Владимир Путин подписал закон о введении тюремных сроков от 12 до 20 лет и штрафов до 500 тысяч рублей за «участие в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов России». «Холод» собрал информацию о военном формировании россиян на территории Украины, участники которого подпадают под новый закон, — легионе «Свобода России».

Когда стало известно о легионе

Первые упоминания о легионе относятся к началу третьей недели войны. 11 марта появился пост в телеграм-канале «Легион “Свобода России”» (сам канал был создан за день до выхода первой публикации). В нем российских солдат призывали присоединиться к вооруженной борьбе против «военного преступника Путина». Обращение было написано от имени российских солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, «которые отказались выполнять противозаконные приказы».

Никаких подробностей о личностях авторов и истории их попадания в украинский плен не давалось, однако 30 марта агентство УНИАН сообщило: легион «Свободная Россия» (его название журналисты записали именно так) сформирован «из роты армии РФ, добровольно перешедшей на украинскую сторону».

5 апреля в офисе «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция военных, которые назвали себя членами легиона «Свобода России». Трое мужчин пришли туда в балаклавах и отказались назвать свои имена «в целях безопасности». Они сообщили, что попали в легион после того, как оказались в украинском плену, но не уточнили информацию о российских подразделениях, в которых служили прежде.

Что известно о взглядах военных легиона

На апрельской пресс-конференции представители «Свободы России» отказались отвечать на вопрос, подчиняется ли легион напрямую Генштабу Украины, а также давать какие-либо пояснения о взаимодействии с ВСУ. Тем не менее уже на следующий день в канале легиона сообщили о получении формы украинской армии — но со специальной атрибутикой.

Символ легиона — латинская буква L — первая в словах Legion и Liberty. Также все подразделения иностранных добровольцев носят на правом рукаве изображения флага Украины и шеврон своей воинской части (легиона), а на левом рукаве — изображение национального флага страны.

Цель легиона «Свобода России», по словам его создателей, — свержение режима Владимира Путина и «борьба за Новую Россию». «Мы несем ценности Свободного человека Новой России — свобода слова, свобода волеизъявления, свобода выбирать свое будущее», указано в заявлении в канале легиона.

Позднее в обращениях от имени участников декларировались отдельные политические положения: например, что легионеры видят своей целью «сохранение единой и неделимой России в границах 1991 года». Из этого можно сделать вывод, что легион «Свобода России» выступает за деоккупацию Крыма и Севастополя, но против выхода любого региона из состава страны.

20 июля вышел еще один пост, который вызвал критику в социальных сетях. Подписчиков смутила фраза: «Несомненно, самым униженным и бесправным среди всех народов Российской Федерации является русский народ».

телеграм-канал легиона всу "свобода россии" пишет, что легионеры выступают против сепаратизма и распада россии и считают русский народ "самым униженным и бесправным среди всех народов российской федерации". легион "свобода зашквариваться", короче — ինոագենտ թեդո (@gorgich) July 20, 2022

«Несомненно, самым униженным и бесправным среди всех народов Российской Федерации является русский народ.»



провластные паблики? кодекс дшрг русич? неть, легион «свобода россии»: https://t.co/ws2jKh6sMN



(а я говорила, говорила, что они крипи) — наша мізандрія теж недостатня (@avtorkanegoduet) July 20, 2022

не хочу их расстраивать конечно но они в курсе, что татары, башкиры, буряты, марийцы и множество других народов россии ущемлены ну так)))) явно сильнее — алина гулиха ☠️ (@im_dead_vnutri) July 20, 2022

Сколько человек состоит в легионе

Создатели легиона ни разу не сообщали, сколько всего россиян вступили в их подразделение. Еще на апрельской пресс-конференции членов «Свободы России» ее участник заявил, что это делается намеренно: «Численность большая, называть цифру я не имею права».

Вместо этого периодически появляется информация о динамике прироста желающих защищать Украину россиян. Например, 13 марта, через день после поста о создании легиона, в канале сообщили о поступлении восьми заявок за сутки. Впоследствии темпы, по информации из канала, стали расти, однако 27 марта там все же появилось сообщение: «Ряды легиона пополняются не так быстро, как нам хотелось бы».

Представители Вооруженных Сил Украины, легиона «Свобода России» и Белорусского добровольческого подразделения

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 19 июня рассказал про «большой» и «скачкообразный» приток в «Свободу России» — на 250 человек в течение нескольких дней в середине июня. Арестович уточнил, что новобранцы — «россияне, которые добираются через третьи страны».

«Уже идет речь о том, чтобы дублировать подразделение, расширять его, потому что не вмещаются все желающие», — добавил он.

30 июня в очередном ролике на канале легиона в YouTube вновь упомянули только динамику прироста: численный состав легиона «Свобода России» «увеличивается в геометрической прогрессии». В том же видео перечислили города, где у легиона якобы появились сторонники: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск, Хабаровск, Улан-Удэ, Владивосток, Саранск, Архангельск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Псков «и другие».

Кто конкретно воюет за Украину

В первые дни после объявления о создании легиона его участники оставались анонимными. Но уже в конце марта стали появляться ролики с «обращениями россиян», желающих воевать за Украину. В этих случаях лица новобранцев не скрывались. Например, об участии в легионе открыто говорят Анатолий Зыренов, Иван Мыльников (оба — из войсковых частей в Цхинвале, Южная Осетия), Алексей Скамейкин, Николай Очерин, Николай Шишкарей, Дмитрий Пустоветов (все четверо — Шали, Чечня), Анатолий Семекин (Миллерово, Ростовская область), Сергей Косик (Курск), Максим Лесниченко (Уссурийск) и другие.

В июне в состав легиона вступил бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев. «Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе “Свобода России”. Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь», — сказал он. До сих пор Волобуев — единственный медийный человек, заявивший о вступлении в легион.

В начале июля было объявлено, что в составе легиона есть женщина. Она выступила в балаклаве, не назвала свое имя, но рассказала о причине вступления — якобы «кадыровцы» расстреляли ее мужа, отказавшегося везти своих подчиненных в Украину.

Отдельные резонансные новости о новобранцах не подтверждались: например, во многих соцсетях и телеграм-каналах распространились скриншоты поста Дмитрия Шкребца — отца моряка, без вести пропавшего с затонувшего крейсера «Москва». В нем он якобы говорил о вступлении в легион «Свобода России». Однако в соцсетях и телеграм-канале Шкребца такого поста нет — оригинал скриншота впервые появился днем ранее на сайте издания TJournal в разделе «Неофициальное отделение “Панорамы”» (сатирического издания. — Прим. «Холода»).

Представители легиона уверяют, что в него входят действующие и отставные военные не только из России, но и из других стран — в том числе из Беларуси. Сейчас есть три способа вступления в легион. Во-первых, командиры легиона сами приходят к российским пленными и отбирают подходящих кандидатов. Во-вторых, желающие могут обратиться в посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы. Наконец, последний вариант — связаться с кураторами легиона по российским регионам, чтобы «принять участие в ненасильственном сопротивлении» по месту жительства.

Для вступления в легион, по словам участников пресс-конференции 5 апреля, нужно пройти дополнительную проверку:

пройти детектор лжи

получить одобрение психолога

получить оценку личных качеств и профессиональных способностей

получить одобрение аттестационной комиссии, которая принимает окончательное решение о допуске в состав формирования

После вступления участники получают оружие не сразу: сначала им дают мелкие задачи, потом более сложные поручения. Затем — выдают оружие.

Где сражались бойцы легиона

На той же единственной пресс-конференции 5 апреля ее участники заявили, что к тому моменту уже успели выполнить задачи по задержаниям диверсионных групп российской армии. Впоследствии в канале легиона утверждалось, что в район ведения боевых действий на востоке Украины бойцы выдвинулись только 29 апреля — после почти двухмесячной подготовки. В начале мая, согласно информации на канале легиона, бойцы прибыли в Донбасс. Официальных комментариев украинских властей на этот счет нет.

Выдвижение легиона в районы ведения боевых действий

Изредка в сети появлялись ролики об отдельных успехах россиян, воюющих за Украину: 1 июня в канале легиона появился пост с видео о захвате российского танка; 29 июня — сообщение о захвате пленного в районе Лисичанска.

В подписи к последнему ролику сказано, что на момент публикации легион «Свобода России» уже вывели из зоны активных боевых действий. 13 июля эту информацию повторили — уточнив, что бойцы выведены «на восстановление боеспособности».

Как реагируют в России

В России уже есть случай возбуждения уголовного дела против человека, который якобы собирался поехать в Украину и вступить в легион «Свобода России». 22 июня в Якутске задержали 27-летнего местного жителя Николая Охлопкова за то, что он якобы хотел вступить в незаконное вооруженное формирование. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Охлопков, вероятно, не в первый раз оказался в зоне внимания российских силовиков: 27 мая Якутский городской суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей человеку с таким же именем и фамилией за «публичную антироссийскую акцию» во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В соцсетях легиона связь с Охлопковым отрицают.

Российские государственные СМИ практически не упоминают о существовании легиона. Например, на канале RT удалось найти лишь один ролик с упоминанием формирования. В нем якобы бойцы легиона говорят: «Мы на границе с Россией — ожидайте; Путин, мы идем за твоей головой», затем рядом с ними раздается взрыв. На кадрах невозможно разглядеть детали обмундирования (в первую очередь, шевроны), которые указывали бы на принадлежность этих военных к легиону «Свобода России».

Почему легион называют мистификацией

Есть версия о том, что легион «Свобода России» — украинский информационный проект и что на самом деле такого боевого формирования не существует. Она появилась вскоре после новости о создании легиона.

Приверженцы этой версии приводят свои доказательства: