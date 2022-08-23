Кто такой Илья Пономарев, который назвал виновных в гибели Дугиной

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что взрыв автомобиля, в котором погибла Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, организовали представители «Национальной республиканской армии». До этого об организации ничего не было известно. Кто такой Илья Пономарев, чем он занимался в России и что сейчас делает в Украине — рассказывает «Холод».

Чем Пономарев занимался в России

Илья Пономарев вступил в КПРФ в 2002 году. Там он два года был директором информационно-технологического центра Центрального комитета партии, а вскоре стал директором Центра новой политики. Его создал экономист Михаил Делягин — сегодня он депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и попал под санкции Евросоюза и США за то, что проголосовал за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В 2004 году Илья Пономарев стал одним из инициаторов создания леворадикального движения «Левый фронт». В 2007 году он баллотировался в Госдуму по спискам «Справедливой России» от Новосибирской области и получил мандат, спустя год — вступил в эту партию и вошел в ее центральный совет. В Госдуме возглавлял подкомитет по технологическому развитию комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Параллельно Пономарев продолжал участвовать в деятельности несистемных левых оппозиционных организаций. Однако, как писала «Медуза», он всегда считался системным политиком и предпочитал договариваться с властью: чтобы заняться уличной политикой в период активных протестов, он спросил разрешения в Кремле.

В декабре 2011 года Пономарев был одним из организаторов протестных акций в Москве. Тогда же он вновь избрался в Госдуму от «Справедливой России». После событий на Болотной площади в мае 2012 года он был одним из инициаторов создания Координационного совета оппозиции вместе с Сергеем Удальцовым и Алексеем Навальным. Тем не менее за два дня до голосования Пономарев снял свою кандидатуру с выборов, объяснив, что система, по которой выбирается совет, «очень сильно ангажирована в пользу москвичей и медийных представителей оппозиции».

После событий на Болотной площади Пономарев сам пришел (обладая депутатской неприкосновенностью, он мог этого не делать) в Следственный комитет и без адвоката рассказал о своем участии в организации митинга, а также о других его участниках, в том числе о своей помощнице Марии Бароновой. Показания Пономарева были использованы в уголовном деле, которое следователи возбудили против Бароновой.

Что заметного Пономарев сделал в Госдуме

В 2012 году Пономарев активно выступал и голосовал за цензурный законопроект депутата Елены Мизулиной о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. После этого его много критиковали. Например, блогер и журналист Максим Кононенко обвинил его в том, что тот имел скрытые интересы, так как его отец Владимир Пономарев был членом совета директоров крупного подрядчика «Ростелекома», компании «Инфра-Инжиниринг». Ее владелец Константин Малофеев на тот момент был одним из акционеров «Ростелекома» и предположительно связан с цензурным лобби.

В 2012 году Пономарев голосовал против «закона Димы Яковлева», то есть поправки, которые не позволят американцам усыновлять российских детей. В том же году, когда Госдума принимала закон о статусе иностранного агента для НКО, финансируемых из-за рубежа и занимающихся политикой, Пономарев заявил, что выступает в качестве иностранного агента и гордится этим, поскольку он собирал деньги для пострадавших в Крымске и часть пожертвований могла быть из-за рубежа. Он говорил, что принятие закона об НКО приведет к деградации гражданского общества в России.

В марте 2014 года Пономарев был единственным депутатом, кто голосовал против присоединения Крыма к России.

Как Пономарева лишили мандата и завели на него уголовное дело

В 2010 году Пономарев стал советником президента «Сколково» Виктора Вексельберга (по информации «Медузы», на пост его предложил на тот момент первый замглавы администрации президента Владислав Сурков) по международному развитию и коммерциализации технологий, и с ним был заключен контракт на написание научных работ и чтение лекций на общую сумму более 22 миллионов рублей. В 2013 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский инициировал проверку Пономарева на предмет незаконной предпринимательской деятельности. Как выяснилось, Пономарев получил за лекции девять миллионов рублей, хотя на них было выделено более 22 миллионов. По версии Следственного комитета (СК), фонд списал завышенную сумму денег на лекции Пономарева, чтобы скрыть хищения вице-президента фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова — в том же году СК возбудил в отношении него уголовное дело о растрате. Пономарев объяснил разницу сумм тем, что в стоимость лекций, помимо его гонораров, включили организационные и исследовательские расходы. В итоге суд взыскал с Пономарева почти три миллиона рублей, а в октябре 2015 года СК возбудил против него уголовное дело о пособничестве в растрате средств фонда.

Как писала «Медуза», в претензиях Следственного комитета мог быть политический подтекст: дело могли возбудить не только из-за участия Пономарева в протестах, но и из-за его близости к бывшему заместителю главы администрации президента Владиславу Суркову, курировавшему «Сколково».

С июня 2014 года Илья Пономарев находится за рубежом, однако его лишили депутатского мандата только в 2016 году — формально из-за того, что он не появлялся на заседаниях Госдумы. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов говорил, что справоросы предлагают лишить Илью Пономарева депутатского кресла «за систематическое неучастие в заседаниях Госдумы», потому что «за высказывания лишить мандата нельзя».

Закон о досрочном прекращении депутатских полномочий, благодаря которому Пономарев лишился мандата, был инициирован Сергеем Мироновым и первым зампредом фракции Михаилом Емельяновым. Авторы не скрывали, что закон написан под Пономарева. В итоге его лишили депутатского мандата в 2016 году.

Что Пономарев делал после отъезда из России

После возбуждения уголовного дела Пономарев некоторое время находился в США. Там он получил рабочую визу по квоте для людей с экстраординарными способностями и достижениями (рекомендации Пономареву дали бывший посол США в России Майкл Макфол и бывшая глава Госдепартамента Кондолиза Райс).

В 2016 году в США Пономарев решил вместе со своим другом, гражданином США, финансистом Вадимом Комиссаровым заняться бизнесом в Украине — для чего создал инвестиционный фонд Trident Acquisitions. В том же году Пономарев получил ВНЖ в Украине. В 2019 году Петр Порошенко, тогда бывший президентом, подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства.

Чем занялся Пономарев после начала войны

После вторжения России в Украину Пономарев вступил в территориальную оборону, а затем создал проект «Утро февраля». С его помощью, как говорит Пономарев, он рассказывает россиянам «правду про эту ужасную войну».

21 августа, после убийства Дарьи Дугиной, в эфире своего проекта Пономарев заявил, что это сделали представители «Национальной республиканской армии». По словам Пономарева, он заранее знал, что в этот день «что-то может произойти», но без места и фамилий: еще «три-четыре месяца назад» с ним на связь вышли представители организации «Национальная республиканская армия», которая якобы ведет «партизанскую борьбу» в России.

«Мы находимся на войне. <...> Те люди, которые с той стороны в этой войне участвуют, являются легитимными целями. Я с этим подходом товарищей из НРА абсолютно согласен. И Дарья, и Александр [Дугины] были абсолютно легитимными целями, потому что оба участвуют в идеологическом обеспечении этой войны», — сказал Пономарев в интервью «Медузе».

О своем взаимодействии с «Национальной республиканской армией» Пономарев говорит так: «Я озвучиваю, общаюсь, помогаю этим людям с их внутренними вопросами, с их безопасностью, но по поводу своих целей они со мной не советуются». По словам Пономарева, люди из организации общаются с ним, так как он в Украине и «имеет доступ к ресурсам, которые этим людям нужны». До заявления Пономарева об этой организации ничего не было известно.