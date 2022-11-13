ЧВК Вагнера опубликовала видео с казнью своего бойца, ранее заявившего о переходе на сторону ВСУ

Телеграм-канал, связанный с ЧВК Вагнера, опубликовал видео (на этих кадрах убивают человека, никому не рекомендуем это смотреть — прим. «Холод»), на котором бойцы ЧВК казнят своего бывшего товарища с помощью кувалды.

На кадрах, вероятно, 55-летний Евгений Нужнин. Он бывший силовик, приговоренный к 28 годам лишения свободы за целый ряд преступлений, в том числе убийство, и отбывший 23 из них. Его голова примотана прозрачным скотчем к стопке кирпичей.

«Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских. Четвертого сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября, находясь на улице в Киеве, получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит Нужнин.

После этого находящийся за кадром человек в камуфляже разбивает ему голову кувалдой.

Позже основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал опубликованное видео с казнью Нужнина.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», — сказал Пригожин.

Бойцов ЧВК Вагнера не впервые замечают с кувалдой. В частности, широкое распространение получил ролик из Сирии, где российские наемники с помощью этого инструмента пытают и убивают пленного бойца ИГИЛ.

Источник: GreyZone, «Кепка Пригожина»

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