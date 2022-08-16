Десять фактов об Игоре Гиркине, которого вы знаете как Стрелкова

По соцсетям разошлась фотография с человеком, похожим на одного из бывших лидеров народного ополчения самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, только без усов. Мужчина со снимка якобы пытался попасть на фронт в Херсонскую область по поддельному паспорту, но его задержали. Стрелков отрицает, что это он: «На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас». «Холод» рассказывает, чем известен Стрелков.

Придерживается монархических взглядов, раньше увлекался историческими реконструкциями

Еще со студенчества Стрелков выступает за самодержавную монархию и разделяет идеологию Белого движения. В Московском государственном историко-архивном институте он, по его словам, защитил диплом о политических партиях и общественных организациях на Юге России в 1919–1920 гг.

Раньше Стрелков увлекался военно-историческими реконструкциями и был известен в этом сообществе. Он руководил группой реконструкторов «Сводная пулеметная команда», которая была сформирована на базе военно-исторического клуба «Московский драгунский полк». Но теперь говорит, что бросил это хобби: «Играть в войну, когда твои товарищи все еще сидят в окопах под обстрелом и продолжают нести потери <...> для меня неприемлемо».

Участвовал в пяти постсоветских войнах

Сразу после защиты диплома в июне 1992 года коренной москвич Игорь Гиркин (это настоящая фамилия Стрелкова) поехал на свою первую войну — в Приднестровье. За несколько месяцев до этого во время первого парада московских военно-исторических клубов «какой-то дядька из толпы» принял Гиркина и его друга Андрея за казаков и крикнул: «Ряженые! Почему вы до сих пор не в Приднестровье?». По словам Гиркина, это стало для друзей «толчком»: за два с половиной месяца они добыли две старинные трехлинейные винтовки и упаковку пулеметных патронов, «только теоретически подходящих» к винтовкам.

В Приднестровье они попали в Черноморское казачье войско, воевали на стороне пророссийских сепаратистов. По словам Гиркина, его друг Андрей погиб в перестрелке.

Позже Гиркин принял участие в Боснийской войне — в составе русского добровольческого отряда на стороне Республики Сербской, а также в Первой и Второй чеченских войнах. Пятой для него стала война в Донбассе.

17 лет служил в ФСБ

Стрелкова зачислили в оперативное подразделение центрального аппарата ФСБ в 1996 году. С сентября 1999 года он начал ездить в командировки на Северный Кавказ, участвовал во Второй чеченской войне. В итоге в 2002 году он перешел на работу в управление ФСБ по Чеченской Республике, где служил два с половиной года, а затем вернулся обратно в Москву.

По словам Стрелкова, его уволили из ФСБ в 2013 году «по реорганизации»: «Ни для кого не секрет, что по всей территории бывшего СССР под предлогом "организационно-штатных мероприятий" [из спецслужб] увольняют всех, кого хотят уволить начальники. У меня имелись и личные конфликты с некоторыми из моих непосредственных начальников. И кроме того, мой невосторженный образ мыслей в отношении действующей власти был достаточно широко известен». Сейчас Стрелков называет себя «полковником ФСБ в запасе».

Председатель совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов писал, что человек с фамилией Стрелков служил в составе 45-го полка спецразведки воздушно-десантных войск в 2001 году и был причастен к насильственному исчезновению чеченцев — правозащитникам известно о четырех эпизодах.

Имеет два псевдонима

Стрелков рассказывал, что начал жить под псевдонимом «Игорь Иванович Стрелков» (его настоящее отчество — Всеволодович), когда началась Вторая чеченская война: «Все мы, офицеры ФСБ, отправляясь в длительные командировки в республику, получали документы прикрытия на другие, как у нас принято говорить, установочные данные». По его словам, Стрелкова — это его бабушка по отцу, а Иваном звали «любимого деда по матери».

По данным Bellingcat, с конца 2014 года Стрелков передвигался по России под фиктивным паспортом на имя «Сергея Викторовича Рунова», который связан общими сериями с поддельными паспортами нескольких сотрудников ФСБ и ГРУ.

Написал несколько книг, одновременно со службой в ФСБ был корреспондентом газеты «Завтра»

В конце 1990-х Гиркин опубликовал автобиографический «Боснийский дневник». Тогда же под своим псевдонимом «Стрелков» он начал писать статьи для консервативной газеты «Завтра». Например, в сентябре 1999 года вместе с Александром Бородаем (впоследствии — первым премьер-министром самопровозглашенной ДНР) он подготовил репортаж из Кадарской зоны Дагестана о том, как спецназ МВД «зачищал» несколько сел, где проживали ваххабиты.

Стрелков также написал две книги сказок для детей — «Детектив замка Хэльдиборн» и «Сказки заколдованного замка».

Работал на «православного олигарха», который финансировал сепаратистов

В 2013 году Стрелков начал работать в службе безопасности инвестиционного фонда Marshall Capital, основанного олигархом Константином Малофеевым. По его словам, это было похоже на работу телохранителя: «Я обеспечивал задачи, связанные с личной безопасностью Малофеева, которой он озаботился, какими-либо моментами безопасности его семьи».

В США Малофеева считают одним из основных источников финансирования сепаратистов в Крыму и ДНР, против него введены санкции. По словам самого Стрелкова, на деньги олигарха он заказал форму, обувь и снаряжение, которыми позже воспользовалась его диверсионная группировка.

По оценке Стрелкова, именно он начал войну на Донбассе в 2014 году

В ночь на 12 апреля 2014 года Стрелков с диверсионной группой незаконно пересек границу Украины в районе Донецкой области. Группа захватила административные здания в Славянске и объявила о переходе города под власть «Донецкой народной республики». По словам Стрелкова, захватчики действовали при поддержке, в том числе финансовой, Сергея Аксенова, который в то время был председателем Совета министров аннексированного Крыма, но операцию Стрелков спланировал «сам от начала и до конца». Он решил захватить Славянск потому, что рассчитывал на большую поддержку местных жителей.

Стоит отметить, что «Декларацию о суверенитете» ДНР в Донецке приняли еще 7 апреля. Но Стрелков якобы не знал никого из тех людей, кто объявил о создании республики. Он считает, что именно он несет ответственность за начало войны в Донбассе: «Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд». При этом Стрелков говорил, что ему приказывали «не оставлять Славянск», но не уточнял, от кого исходил этот приказ.

Ополчение Славянска под руководством Стрелкова все же отошло в Донецк. Всего он пробыл в Донецкой области четыре месяца и даже успел возглавить Министерство обороны ДНР. По его словам, в августе 2014 года ему пришлось покинуть пост под давлением: «Мне было сказано, что если я не уйду в отставку, то ополчение [ДНР] не получит необходимой помощи». Кто предъявил такие требования, он не уточнил.

Обвиняется в уничтожении самолета и убийстве

Стрелков — один из четырех обвиняемых по делу о малазийском «Боинге», которое рассматривает Окружной суд в Гааге. Самолет был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года, погибли все находившиеся на борту 298 человек. Стрелков говорит, что «ополчение "Боинг" не сбивало»: «Я не сомневался и не сомневаюсь в участии украинской стороны в уничтожении этого "Боинга"».

Бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР признался в том, что причастен к убийству трех граждан Украины. По словам Стрелкова, он приказал расстрелять участников Евромайдана и «Правого сектора» Юрия Поправку и Юрия Дяковского, а также несет ответственность за убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака. Еще четырех граждан Украины казнил военный трибунал под руководством Стрелкова. «Один местный житель был казнен за мародерство, трое бойцов нашего подразделения были казнены за мародерство, пытки и похищение человека», — пояснял он.

Критикует Путина за нерешительность и за то, что война в Украине не полномасштабная

Вернувшись из Донбасса в 2014 году, Стрелков сказал на пресс-конференции, что поддерживает Владимира Путина, несмотря на «отдельные расхождения». Но вскоре он стал критиковать президента за то, что Россия «сдает Новороссию», а в 2020 году прямо сказал, что презирает Путина и что уважал его только в короткий период аннексии Крыма.

С первого дня вторжения России в Украину Стрелков почти каждый день публикует сводки с фронта и «рекомендации» для российского командования в своем телеграм-канале. В течение пяти месяцев он призывал начать частичную мобилизацию и полномасштабную войну, но теперь считает, что российской армии нужно думать о том, «как имеющимися силами удержать уже занятое».

Стрелков продолжает критиковать путинский режим: «А вот теперь начинается самое интересное: наблюдать за тем, насколько прочно это изначально хилое и очень сильно подточенное червями сооружение, собранное из престарелых "партийно-комсомольских" кадров и бессовестных вороватых (и еще более бездарных) карьеристов позднейших формаций <...> Способно ли оно — без радикальной замены большинства деталей — выдержать испытание войной? Вопрос чисто риторический...».

Руководит общественным движением «Новороссия»

В октябре 2014 года Стрелков создал общественное движение «Новороссия», которое отправляет в непризнанные ЛНР и ДНР обмундирование, амуницию и гуманитарную помощь: продукты, одежду, медикаменты. США и ЕС ввели против него санкции.