За несколько дней до задержания Игорь Стрелков написал в своем телеграм-канале серию постов с критикой российских властей, в особенности Владимира Путина.

В понедельник, 17 июля, он прокомментировал подрыв Крымского моста. «Будут бить еще. Больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорнячков не будет, что партнеры их не поймут и не простят и что в войне надо побеждать», — написал он. Затем Стрелков добавил, что российские власти лишь «изображали бурную деятельность по обеспечению безопасности моста».

Во вторник, 18 июля, Стрелков раскритиковал президента за «убогое нытье, жалобы на партнеров и призывы “за все хорошее против всего плохого”». «Уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный “мужской стандарт” — “надо быть, а не казаться”. Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы — вот стиль “позднего Путина” (года так с 14-го). А еще — оголтелое хвастливое вранье. Но и его с начала СВО уже не услыхать…», — написал Стрелков.

Затем он раскритиковал российских чиновников: «Слабый, но умный король склонен находить себе умного и волевого канцлера (премьера, секретаря и т.п.). Чтобы тот правил, пока он царствует. В истории тьма примеров подобных успешных тандемов […] А наш?! Кудрин, Медведев, Мишустин — премьеры, Иванов, Сердюков, Шойгу — полководцы… чем дальше — тем бездарней и ничтожней».

«Завершая размышления, вынужден сожалеть, что Путин — не женщина. У слабой характером и не шибко умной женщины могли бы быть талантливые фавориты…», — написал Стрелков. Также он назвал Путина «ничтожеством» и «трусливым бездарем», которому «в голову не приходит» передать власть «кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному».

В среду, 19 июля, Стрелков раскритиковал военное руководство России за отсутствие продвижения на фронте и отказ от проведения мобилизации. В этот же день, комментируя новость о том, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Стрелков написал: «Наверное, некоторые из участников отказались проходить двухнедельный строгий карантин перед встречей».

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