«Путин — дед». Сегодня эта фраза — устойчивое выражение, но ведь еще недавно она не приходила в голову даже противникам президента. Они могли издеваться над путинским показным мачизмом, казарменными шутками, откровенным хамством, но «дедом» его все-таки не называли. А когда стали? В какой момент образ Путина изменился? Филолог и журналист Ксения Туркова считает, что возраст в этой трансформации не главное, и объясняет ее в колонке для «Холода».

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8 июля замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился очередным патриотическим постом, для которого вновь не пожалел экспрессивной лексики. Он назвал президента США Джо Байдена «‎сонным маразматиком» и «‎больным стариком, пребывающим в деменции», а в конце сделал предположение: «‎А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…» Именно эта цитата Медведева сразу же разошлась по соцсетям, причем отдельно от текста, как самостоятельное высказывание. Образ умирающего деда, который размахивает ядерной дубиной и хочет погубить полмира, вызвал совсем не те ассоциации, на которые, судя по всему, рассчитывал автор.

Пассаж Медведева стал уже вторым за последние пару месяцев публичным высказыванием, в котором образ деда/дедушки воспринимается как намек на Путина. Именно так расценили поначалу монолог главы ЧВК «‎Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он активно ругал какого-то «‎дедушку»: «Счастливый дедушка думает, что ему хорошо. <...> А вот что делать стране... если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный мудак?»

Сам Пригожин позже пояснил: «‎дедушка» — это совсем никакой не Путин, и предложил на выбор три варианта: бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев; начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов; бывшая участница шоу «Дом-2» Наталья Хим, «которая появилась в соцсетях, предлагая ящики со снарядами». Почему на роль загадочного «‎дедушки-мудака» претендует женщина, Пригожин при этом не уточнил.

Впрочем, кем бы этот дедушка ни оказался, оба этих высказывания — и монолог Пригожина, и пост Медведева — продемонстрировали, насколько прочно приклеился образ деда именно к Владимиру Путину.

На протяжении многих лет российский президент позиционировал себя как настоящий супермен, мачо и секс-символ: скакал на лошади с голым торсом, нырял за амфорами, летал со стерхами, а женщины посвящали ему песни и рассказывали в соцопросах о влюбленности в президента.

В какой же момент он превратился из мачо в «‎дедушку нации» и когда именно слово «‎дед» стало его главным прозвищем?

Издание «‎Медуза» считает, что «дедом» Путин стал благодаря мему «Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе», который появился в виде лозунга на акциях в поддержку Алексея Навального после его ареста в январе 2021 года.

Фото: штаб Навального в Ижевске

Однако на самом деле превращение началось гораздо раньше. В начале сентября 2017 года журналист Андрей Колесников опубликовал в издании The New Times авторскую колонку «‎Путин как дедушка нации», в которой он сравнил Путина с Лениным:

«‎Путин тоже часто в последнее время встречается с молодежью — во всяком случае чаще, чем с представителями других возрастных групп. Владимира Ильича звали “дедушка Ленин”, хотя опять же по современным понятиям приличный государственный олигарх в его-то возрасте только меняет старую жену на новую — в большей степени гармонирующую с вновь приобретенной яхтой. Вот и Путин тоже постепенно превращается в ходе “Прямых линий”, “Таврид” и “Открытых уроков” из отца нации в ее дедушку. В основном увлекая молодежь фантастическими рассказами о беспилотниках, полетах на Марс, искусственном интеллекте и пассионарности русского народа, которая позволяет ему тысячу лет спасать свой суверенитет, расширять его, мочить русские сапоги в Тихом океане, а всех остальных — мочить в сортире».

Действительно, именно тогда, осенью 2017 года, было организовано несколько встреч Путина со студентами и школьниками. Скорее всего, это было сделано из-за растущей популярности Навального, который как раз всегда умел находить общий язык с молодежью. По всей стране тогда прокатились десятки антикоррупционных митингов сторонников оппозиционера. Как отмечает политолог Мария Снеговая, «‎кремлевские имиджмейкеры, заметившие популярность Навального у молодежи, изначально пытались сделать и образ Путина привлекательным для этой возрастной группы». Впрочем, по ее словам, это не сработало и Кремлю пришлось переключиться на другой образ для Путина — «дедушка нации».

Известная лингвистка, исследовательница речевых портретов политических деятелей Елена Шмелева еще в начале 2018 года в интервью «‎Голосу Америки» отмечала: переход Путина от образа мачо к образу деда фактически уже произошел. По словам Шмелевой, встречи со школьниками не только не дали желаемого (для Кремля) эффекта, но и, напротив, еще ярче проявили неспособность Путина говорить на языке современной молодежи.

«‎Даже все его фирменные неполиткорректные шутки уже устарели. Они у этой аудитории не вызывают никакой поддержки. На встрече со школьниками из “‎Сириуса” какой-то мальчик задал вопрос, причем очень умный вопрос, там были талантливые школьники. Он назвал свою армянскую фамилию и сказал, что он из Тюмени (на самом деле из Якутии. — Прим. «Холода»). И Путин сказал (не помню фамилию мальчика, предположим, Асламазян (на самом деле мальчик представился Ашотом. — Прим. «Холода»): “‎Асламазян из Тюмени? Тебе там не холодно?” У этого мальчика просто челюсть отвисла, он просто не понял. Потому что это не те шутки, которые сейчас пользуются успехом у молодежи».

По словам Шмелевой, видимо, после этого Путину и решили создавать образ правильного и скучного дедушки, который умудрен опытом и обо всех заботится.

Чуть позже и сам Путин подтвердил, что вошел в этот образ. На своей традиционной пресс-конференции он заметил журналистку с плакатом «‎Путин, бай-бай» и решил дать ей слово. Однако оказалось, что на плакате было написано «‎Путин — бабай». Державшая его журналистка из Татарстана пояснила: бабай — это по-татарски «‎дедушка». Путин отшутился: мол, к старости слаб глазами стал.

Иными словами, образ Путина как деда начал набирать силу задолго до 2021 года. Однако массовое распространение это прозвище (впоследствии с эпитетом «‎бункерный») действительно получило с легкой руки Алексея Навального и его сторонников. Словосочетание «‎бункерный дед» вошло в тройку главных выражений 2021 года по версии российского независимого конкурса «‎Слово года».

Изначально оно возникло на фоне пандемии и разговоров о самоизоляции Путина, его боязни заразиться и невероятно строгих карантинных требованиях ко всем, кто с ним встречается публично. В июне 2020 года Алексей Навальный так говорил о Путине и огромных тратах на парад Победы в Москве:

«Да купите лекарств пенсионерам за эти деньги. <…> Вот уж в последнюю очередь их мысли заняты парадом. Но бункерный дед хочет парад, ему надо покрасоваться на трибуне».

Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix

Позже прозвище закрепилось благодаря фильму-расследованию команды Навального о путинском дворце в Геленджике, в котором упоминался огромный бункер.

В феврале 2021 года Навальный, выступая в Химкинском городском суде, добавил к прозвищу Путина еще один эпитет: «‎Вороватый бункерный дед».

А в январе 2023-го, в разгар войны России против Украины, масштабная утечка исходного кода сервисов «Яндекса» показала, что поисковик блокирует изображения Путина, если пользователи ищут их по словам «‎бункерный дед».

У слов «‎дед» и «‎дедушка» в русском языке разные оттенки значений, однако похоже, что ни отдающее то ли армией, то ли криминалом «‎дед», ни домашнее «‎дедушка» (в мягких тапочках, забыл выпить таблетки) Кремль уже не устраивают. По информации журналистов The Moscow Times, сразу же после мятежа Пригожина, с его отсылками к «‎счастливому дедушке», Путину начали в срочном порядке создавать новый имидж.

Имидж больше не бункерного, а доступного всем президента, которого можно потрогать и даже поцеловать. Какой будет третья метаморфоза Путина, после мачо и деда, пока неясно, но создать новый образ будет нелегко — именно из-за уже довольно прочно приклеившегося прозвища. Как отмечал в прошлом году Андрей Колесников: «Можно вывести дедушку из бункера, но бункер из дедушки — никогда».

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