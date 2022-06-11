Хроника войны с Украиной. День 108

Продолжаются обстрелы в Луганской и Донецкой областях. Российские войска наступают в Северодонецке, но полный контроль над городом пока не получили.

10:02

Российские войска нанесли удар по Врубовке в Луганской области тяжелой огнеметной системой, сообщает глава региона Сергей Гайдай. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Украинский военный журналист Руслан Смещук выложил фотографии последствий удара с комментарием «Россияне ударили по поселку Врубовка в Попаснянской общине тяжелой огнеметной реактивной системой "Солнцепек". А потом обстреляли из РСЗО [реактивной системы залпового огня], вероятно, с фосфорной начинкой. Поселок, похоже, перестал существовать».

Обстрелу подверглись и другие населенные пункты в Луганской области, в том числе Северодонецк, Лисичанск и Горское, добавляет Гайдай. Россияне, по его словам, контролируют большую часть Северодонецка.

9:35

Четыре человека погибли в результате обстрелов в Харьковской области, передает областное управление государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. Два человека пострадали.

9:23

Два человека пострадали от ночных обстрелов в Днепропетровской области, сообщает глава областной администрации Валентин Резниченко.

Как уточняет председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, один из пострадавших — 71-летний мужчина, переселенец из Херсонской области.

По словам местных властей, российские войска обстреляли из «Ураганов» и из артиллерии две общины в Криворожском районе — Зеленодольскую и Широковскую. Село Великая Костромка осталось без света и газа.

Итоги 107-го дня войны

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Фото на обложке: Diego Herrer​a Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press